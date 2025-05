Candidatos a prefeito discutem plano de m?dia com juiz Propaganda eleitoral gratuita pode come?ar no dia 07 de outubro em JF. Mas candidatos fazem acordo, em frente ao juiz, e preferem retardar a exibi??o

S?lvia Zoche

06/10/2008

A propaganda eleitoral gratuita para o segundo turno - divulga??o de campanha dos candidatos na TV e r?dio - j? pode ser veiculada a partir desta ter?a-feira, 07 de outubro, em Juiz de Fora. Isso porque segundo a Lei das Elei?es (9.504/97), a propaganda pode come?ar a partir de 48 horas da proclama??o do resultado do primeiro turno. E, em Juiz de Fora, a diretora do Foro Eleitoral Maria L?cia Cabral Caruso (foto abaixo) proclamou o resultado no dia 05 de outubro.

Mas, segundo as assessorias dos candidatos a prefeito, Cust?dio Mattos (PSDB) e Margarida Salom?o (PT), eles v?o chegar a um acordo para que a propaganda gratuita comece um pouco mais tarde, j? que o prazo estipulado ? at? 13 de outubro.

Nesta ter?a-feira, dia 07, os dois candidatos v?o se reunir por volta das 15h com o juiz eleitoral da 349? Zona Eleitoral, Edir Gerson de Medeiros. Neste mesmo dia, todo plano de m?dia ser? conversado. Segundo a assessoria de Cust?dio Mattos, come?ar a propaganda gratuita um pouco mais tarde ? um fato hist?rico na cidade.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos ter?o o mesmo tempo de veicula??o, todos os dias da semana. S?o dez minutos em cada um dos dois programas di?rios. No r?dio, a propaganda ser ?s 07h e ?s 12h e na televis?o, ?s 13h e ?s 20h30. Al?m disso, os concorrentes v?o ter 15 minutos di?rios para fazer propaganda por meio de inser?es de at? um minuto.

Prepara??o para o 2? turno

As urnas eletr?nicas j? foram para o 27? Batalh?o de Pol?cia Militar para o segundo turno das elei?es e v?o ser zeradas, com ajustamento de data hora, para receber a carga com as informa?es para o dia 26 de outubro. "Depois de receber a carga, elas ser?o lacradas para serem remetidas para as Zonas Eleitorais" . O transporte para as Se?es ser? feito da mesma forma que no primeiro turno. "E depois, durante a apura??o, o mesmo esquema de transmiss?o e totaliza??o"

A agilidade na transmiss?o e resultado do primeiro turno j? estava prevista pela diretora que, contando com os imprevistos, acreditava que o resultado sairia at? ?s 22h. O chefe do cart?rio do Foro Eleitoral (154? Zona Eleitoral), Andr? Luiz Faria Carvalho, calculou que o resultado sairia at? ?s 21h, caso n?o houvesse qualquer imprevisto. A expectativa foi superada. "?s 20h35 eu j? havia proclamado a Ata Geral" , lembra a diretora.

E houve, sim, alguns imprevistos, mas que mostraram n?o atrapalhar a totaliza??o dos resultados. Algumas urnas de conting?ncia foram usadas. "Na Zona do Foro, a 154, foram duas. Acredito que tenha sido este mesmo n?mero nas outras. Foram poucas" . O que contribuiu para que o resultado n?o sa?sse meia hora mais cedo, foram quatro disquetes da 152? Zona Eleitoral que precisaram ser recuperados. N?o houve necessidade de uso de c?dulas de papel em nenhuma Se??o Eleitoral.

Al?m da preocupa??o com as urnas, foi montado um esquema para que os presidentes das Se?es chegassem r?pido at? a Justi?a Eleitoral com os disquetes. Com aux?lio da Pol?cia e Gettran, o acesso ao pr?dio na Rua S?o Sebasti?o, 776, foi considerada tranq?ila pela diretora.

Houve algumas pris?es, den?ncias por crimes eleitorais no dia 05 de outubro. "As pessoas insistem ainda. Boca de urna n?o altera elei?es. Hoje, o eleitor tem outro tipo de consci?ncia" , comenta a diretora.

Um dos casos, foi de um candidato a vereador, que agora ocupa uma das cadeiras do Legislativo, Antonio Martins (PP), conhecido como Tico-Tico, foi denunciado v?rias vezes por boca de urna. "Uma funcion?ria da Justi?a foi at? o local onde ele estava e viu que o candidato estava com muito material. Como ele n?o estava distribuindo na hora, ele foi retirado do local e orientado a n?o distribui-lo" .