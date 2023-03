Vitor Lima Gualberto 5/12/2011

Bela homenagem ao Doutor Sócrates

No dia de ontem, domingo, 4 de dezembro de 2011, a morte de Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, 57 anos, deixou o Brasil mais triste. O Brasil perdeu um dos seus filhos mais queridos. A morte do ex-jogador causou comoção em vários cantos do Brasil, onde, na maioria das partidas, foi respeitado um minuto de silêncio. E o gesto com o braço direito erguido — comemoração de Sócrates em muito de seus gols — foi bastante visto.

Porém, no dia de seu falecimento, o Corinthians conquistou o pentacampeonato brasileiro. Na equipe paulista, o Doutor marcou cerca de 170 gols e é grande ídolo da fiel torcida corintiana. O jogador começou e terminou a carreira no Botafogo, de Ribeirão Preto/SP, em 1974 e 1989, respectivamente. Passou, ainda, por Fiorentina, Flamengo e Santos. Poucos sabem, mas em 2004, Sócrates participou de uma partida da oitava divisão inglesa com a camisa do Garfoth Town, a convite de um amigo. O ídolo da Fiel treinou o Botafogo/SP em 1990, a LUD (Equador), em 1996 e a Cabofriense, em 1999.

Além disso tudo, Sócrates ganhou vários títulos e recebeu vários prêmios, como o de 5º melhor jogador do mundo em 1982, melhor jogador sul-americano em 1983, entre outros.

Que o "Calcanhar de Ouro", como também era chamado Sócrates, descanse em paz. Fica o agradecimento por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro e mundial.

...

A preparação do vôlei da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) segue a todo vapor para a disputa da Superliga Masculina de Vôlei 2011/12. A equipe está em ritmo intenso de preparação. O professor Maurício Bara realizou um belo trabalho, em que inclusive já trouxe para a disputa da competição nacional atletas de ponta. De fora do Brasil, chegaram os centrais Silvio Satiro (Veja – Espanha) e Gustavo Weber (Benfica – Portugal) e o oposto Leonardo Rodrigues (Korean Air – Coreia). A estreia na Superliga ocorre no próximo sábado, 10 de dezembro, às 19h, no Ginásio da UFJF. O adversário é o Vôlei Futuro. A venda de ingressos para esta partida começa na próxima quarta-feira. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Compareça, juiz-foranos!

...

A expectativa é de que novos tempos chegarão em Santa Terezinha. Após a conquista do título da Série D, alguns jogadores já se mandaram de Santa Terezinha. Mas, os que têm mais identificação com o clube, com a cidade e com os torcedores permaneceram, como é o caso dos atacantes Allan e Ademilson. Este último, muito idolatrado pela torcida, pretende encerrar a carreira no Tupi. Em 2012, ano de centenário, a expectativa é a melhor possível: realizar um belo Campeonato Mineiro e conseguir outro acesso no Brasileiro, desta vez para a Série B.

