Quinta-feira, 11 de setembro de 2008, atualizada ?s 17h07

Centro ? palco das disputas pol?ticas. Militantes est?o espalhados pelas ruas para mostrar propostas e tentar conquistar o voto dos indecisos

Daniele Gruppi

Rep?rter

Na reta final da campanha eleitoral, candidatos apostam suas fichas para conquistar o eleitor indeciso. A ?ltima pesquisa, divulgada na quinta-feira, dia 23 de outubro, aponta que cerca de 7% dos eleitores ainda n?o sabem em quem votar.

Os partidos, desde o in?cio da semana, mobilizam os militantes para distribuir o material de campanha e tamb?m para esclarecer o eleitor sobre as propostas dos candidatos. O centro da cidade ? o local onde se concentram os trabalhadores das duas legendas que disputam o segundo turno: PSDB e PT.

O militante do PSDB, Jo?o Batista da Silva, afirma que trabalham 40 pessoas se revezando em diferentes pontos no centro. Silva revela que 50% dos militantes s?o remunerados. "Em uma hora, na rua Halfeld, fiz a distribui??o de 80 adesivos" , conta.

Segundo o ex-presidente do PT, Chico Oliveira, aproximadamente 500 pessoas em Juiz de Fora trabalham na campanha, sem nenhuma remunera??o. "Estamos adesivando os juizforanos que ap?iam a Margarida e a aceita??o ? positiva. As pessoas pedem o material" .

A advogada Gilziene Oliveira Freitas dedica o hor?rio do seu almo?o a divulgar o trabalho de Margarida. "Acredito que ser cidad?o ? se posicionar politicamente e atuar. Vale a pena se envolver na campanha para tentar virar a p?gina. Juiz de Fora precisa se recuperar" .

J? Helene Maria de Souza Pio levanta a bandeira de Cust?dio. "Desde o primeiro turno, estou atuando voluntariamente, porque acredito nele. O tucano j? fez uma boa administra??o quando esteve ? frente da Prefeitura e, por isso, estou com ele" .