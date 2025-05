Candidatos a prefeito e pol?ticos registram o voto Em parceria com a TVE Juiz de Fora, o Portal ACESSA.com registra a vota??o no 1? turno dos candidatos a prefeitos e pol?ticos da cidade

Vota??o do candidato Cust?dio Mattos O candidato do PSDB, Cust?dio Mattos, votou por volta das 9h30 na Igreja do Bom Pastor. Ele foi acompanhado da mulher Meire Mattos, do filho Rodrigo e tamb?m da filha Luize e dos netos Alice e Ant?nio. Cust?dio enfrentou fila, cumprimentou eleitores at? chegar a sua vez de votar. Sempre acompanhado dos netos, Cust?dio j? se mostrava muito confiante para a sua ida ao segundo turno. "A minha expectativa ? que houve uma campanha, como sempre, muito diferente das anteriores. Houve uma tem?tica que acho que obscureceu um pouco a discuss?o no in?cio. Mas, no final todo mundo teve uma oportunidade de comparar as candidaturas e tudo que eu pe?o a Deus e apelo muito para cada um que n?o votou ? que escolha com muita consci?ncia, com muito cuidado". Reportagem: Anibal Pinto/TVE Juiz de Fora

Vota??o da candidata Margarida Salom?o Margarida Salom?o, candidata ? Prefeitura de Juiz de Fora, na coliga??o "Unidos para Mudar", chegou ao Col?gio Machado Sobrinho, por volta das 10h40. Margarida votou na se??o 398, da 152? zona eleitoral. O Col?gio estava cheio e ela cumprimentou v?rios eleitores. Margarida fez uma avalia??o de sua campanha. " Foi uma coisa muito positiva. Primeiro porque eu sou a primeira mulher candidata a prefeita em Juiz de Fora. Ent?o, eu acho at? que eu procedi como as mulheres geralmente procedem com delicadeza, com eleg?ncia com garra e com entusiasmo. " Reportagem: Kahan Monteiro/TVE Juiz de Fora



Vota??o do candidato Omar Peres O candidato do PV Omar Peres tamb?m votou no clube Bom Pastor. Ele chegou sozinho por volta das 10h20. Antes de votar ele cumprimentou todos os mes?rios da se?es que funcionam no Clube. Na cabine conferiu a rela??o de todos os candidatos a vereador. Depois de votar, ascenou para as c?meras. Omar, na sa?da, fez um balan?o de sua campanha. "Eu acho que eu cumpri com as minhas obriga?es c?vicas para a cidade de Juiz de Fora. Eu combati um bom combate, combati a corrup??o e estamos fazendo uma grande renova??o em Juiz de Fora. Eu estou muito confiante, foi uma disputa muito apertada, mas eu acho que quem venceu, efetivamente, foi a democracia." Reportagem: Anibal Pinto/TVE Juiz de Fora

Vota??o do candidato Rafael Pimenta O candidato Rafael Pimenta da coliga??o Frente Socialista de Esquerda votou por volta das 10h15 do domingo. Ele chegou acompanhado de suas tr?s filhas e esposa: Alice, J?lia, Gabriele e Ariane. Rafael foi recebido por v?rios jornalistas e logo deu seu depoimento. "As expectativas s?o as melhores poss?veis para a popula??o de Juiz de Fora escolher o que ela quer em termos de participa??o das pessoas no governo e se a gente quer particiar ou se a gente quer deixar por conta de outros cuidarem de nossos pr?prios interesses." Reportagem: Kahan Monteiro/TVE Juiz de Fora

Vota??o do candidato Tarc?sio Delgado Pontualmente, ?s 10h, o candidato do PMDB Tarc?sio Delgado chegou ao clube Bom Pastor para votar. Ele tamb?m veio acompanhado da esposa Dona Isa Delgado. Na chegada, ascenou para os jornalistas e no interior da se??o cumprimentou mes?rios. Depois de votar, o candidato ascenou novamente para as c?meras. Para ele, qualquer que seja o resultado do primeiro turno ficou a sensa??o do dever cumprido. "N?s terminamos uma campanha muito positiva, muito bonita, muito alegre como sempre e a esperan?a ? muito grande e o resultado est? a?. Eu estou leve igual a um passarinho porque qualquer que seja o resultado eu cumpri o meu dever. Eu gosto muito de cumprir o meu dever". Reportagem: Anibal Pinto/TVE Juiz de Fora

Vota??o do candidato Victor Pontes O candidato do PSTU ? Prefeitura de Juiz de Fora Victor Pontes votou faltando trinta minutos para o encerramento dessas elei?es em uma escola no bairro S?a Pedro. Apesar de um desempenho modesto nas pesquisas, o candidato se mostrou bastante otimista com o resultado da campanha. "A gente fecha com balan?o positivo. No espa?o que a gente conseguiu ter, obviamente, a gente conseguiu utilizar bem, apresentar nosso programa, nossas id?ias, nossas concep?es e as sa?das para a classe trabalhadora de Juiz de Fora conseguir se emancipar e ter diversas vit?rias. Acho que o programa foi vitorioso." Reportagem: Josi Matozinhos/TVE Juiz de Fora

Vota??o do prefeito Jos? Eduardo Ara?jo O prefeito de Juiz de Fora Jos? Eduardo Ara?jo votou no Col?gio Fernando Lobo por volta das 11h40 desta manh?. O prefeito deu esclarecimento sobre a situa??o atual da prefeitura e afirmou que o pr?ximo a assumir o cargo do executivo ter? que ter compet?ncia. "Ter? que ter austeridade e capacidade. A Prefeitura hoje est? muito bem equilibrada. Pela primeira vez h? mais de 20 anos, a C?mara Municipal, se quiser, j? pode debru?ar em cima do or?amento de R$ 873 milh?es em n?meros redondos para aprecisar. Voc? tinha um investimento de R$ 20 milh?es pr?prios. O pr?ximo prefeito vai ter R$ 38 milh?es. Agora, se ele tiver compet?ncia, tiver austeridade e n?o fizer politicagem, o pr?ximo prefeito administra a cidade muito bem" Reportagem: Kahan Monteiro/TVE Juiz de Fora

Vota??o do ex-presidente Itamar Franco O ex-presidente Itamar Franco chegou quinze minutos depois do hor?rio que ele havia marcado para votar em um curso de ingl?s no centro da cidade. O ex-presidente chegou ao lado do ex-deputado Federal Marcelo Siqueira e de assessores. Tamb?m foi cumprimentado por duas senhoras que o aguardavam no interior da se??o. Itamar evitou comentar a campanha em Juiz de Fora, preferindo falar sobre a insatisfa??o do brasileiro em votar e da necessidade de uma s?rie de reformas. "Muita gente vota porque ? obrigado a votar porque sen?o n?o votaria. Eu, por exemplo, defendo hoje uma tese que nuca defendi que ? chamado candidato avulso. Por que o candidato avulso? Porque, normalmente, hoje os candidatos ficam restrito a uma ditadura partid?ria. Se voc? n?o consegue vencer essa ditadura partid?ria voc? n?o ? candidato. Ent?o o que n?s temos que esperar ? n?o olhar agora 2008. Olhar o que vai ser o grande debate de 2009 e terminar em 2010. O Brasil n?o tem regras est?veis, infelizmente. Elas s?o mudadas a crit?rio dos nossos legisladores. N?s n?o temos a reforma pol?tica que precisamos, n?s n?o temos a reforma tribut?ria, n?s n?o temos uma reforma fiscal. Quais s?o as regras que v?o nos impor? Porque agora ? muito f?cil fazer o discurso, mas a partir do ano que vem a gente tem que fazer o discurso e mostrar um pouquinho do discurso". Reportagem: Anibal Pinto/TVE Juiz de Fora