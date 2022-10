Divulgação - Copa do Mundo de 2022 no Catar

Em Novembro de 2022, o Catar irá sediar a Copa do Mundo, o principal torneio de futebol de seleções de todo o planeta. Para sediar um evento como esse, o país se preparou durante muitos anos, investindo bastante em infraestrutura tanto para os estádios que serão palcos da Copa, quanto para os outros setores do país, que recebem uma grande quantidade de turistas anualmente.



Vale lembrar que o Catar também recebe, ou já recebeu, outros eventos importantes do esporte, como a Fórmula 1 e o Mundial de Clubes da FIFA. No caso da Fórmula 1, o país começou a fazer parte do calendário da categoria ainda em 2021.



Com toda essa importância que o Catar adquiriu nesses últimos tempos, selecionamos também algumas curiosidades sobre o país. Veja quais são elas:



O Catar é um país muito pequeno



Apesar de ser uma das nações mais ricas do mundo, principalmente pela exploração de petróleo, o Catar é um país bastante pequeno. Para efeitos de comparação: é aproximadamente metade do estado de Sergipe, que é o menor dentre os estados brasileiros.



É considerado o país mais rico do mundo, segundo o FMI



Uma informação que poucos sabem sobre o Catar é que ele é considerado o país mais rico do mundo desde 2017. Conforme dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o Produto Interno Bruto (PIB) era de 50.805,46 dólares per capita ao ano em 2020.



Um dos principais motivos para isso são as reservas de gás natural do país, o principal exportador dessa commodity no mundo. Ainda, ele tem diversas jazidas de petróleo, ampliando o seu papel na economia global e as fontes de renda.



Está entre os países mais seguros do mundo



Catar é o país mais seguro do Oriente Médio, considerando os critérios do Índice de Paz Global de 2021. Além disso, ele ocupa a 15.ª posição no mundo, tornando-o um lugar atrativo para visitantes e moradores.



Possui o aeroporto mais luxuoso do mundo



O aeroporto Internacional de Hamad, na capital Doha, é considerado por muitos o mais luxuoso do mundo. Turistas que fazem conexão por lá têm o privilégio de desfrutar de passeios gratuitos pela cidade, acomodação e alimentação grátis, a depender da duração da parada.



Mais da metade da população do país é estrangeira



Um fato que não pode ficar de fora da lista de curiosidades do Catar é o número de estrangeiros: mais da metade da população não é nativa do país. É possível encontrar diversos descendentes de outras civilizações da região, mas também existem pessoas de outras origens.

A proporção é de cerca de 7 estrangeiros para cada nativo. Vale destacar que a população é predominantemente urbana e o Índice de Desenvolvimento Humano do país está entre os maiores do mundo.



No país, as casas tradicionais seguem um padrão de cor



As casas no Catar devem seguir padrões com relação às cores, com tons de maioria amarelo ou bege, indo de acordo com os fortes costumes da região. Porém, a regra não se aplica aos grandes e gigantescos prédios, localizados sobretudo na capital do país, Doha.



Álcool e apostas são proibidos em quase todo o país



O consumo de bebidas alcoólicas é ilegal em quase todos os lugares do Catar, o mesmo vale para os jogos de apostas (esportivas, roleta, cartas etc), que apesar de terem um apelo turístico muito alto, não podem ser praticados dentro do país.



No caso do álcool, apenas alguns hotéis internacionais e clubes licenciados possuem permissão. Nesses lugares, um litro de cerveja pode custar R$90. Durante a Copa, por exemplo, não poderão ser consumidas bebidas alcoólicas nos estádios.



Tags:

Amistoso | Catar | Copa | Esporte | Fbl | Fifa | futebol | Hamad bin Khalifa | Irã | Mundial | Pandemia no Brasil | QAT | Setor elétrico | WC