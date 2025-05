Sexta-feira, 7 de dezembro de 2012, atualizada às 12h20

Fiscalização de fim de ano é iniciada em Juiz de Fora

Da Redação

Foi dado início à operação de final de ano, e mais de 60 fiscais já estão nas ruas de Juiz de Fora, a fim de garantir boas festas aos consumidores. A operação, realizada pela Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) mobiliza as oito regionais da secretaria, que abrange todas as regiões da cidade e ocorre com três frentes de trabalho: a Operação Natal Saudável prioriza a fiscalização de alimentos; a Clarear Vitrines, direcionada ao comércio e em parceria com o Procon; e a Operação Boas Festas, que combate o comércio ambulante irregular e cuida da acessibilidade em via pública.

Enquanto a Clarear Vitrines verifica a exposição de preços e a comunicação correta sobre as formas de pagamento nas lojas, a Boas Festas tem por objetivo garantir a acessibilidade nas vias, evitando que comerciantes e vendedores ambulantes ocupem as calçadas com mercadorias e placas.

Já a Operação Natal Saudável foca os estabelecimentos que comercializam alimentos. E neles, os produtos típicos da época ganham destaque na fiscalização. No ano passado, 124 supermercados, mercearias, lojas e padarias foram vistoriados e 65 deles receberam termo de intimação, para adequações necessárias, e oito foram multados, tendo os alimentos - 2.383kg - apreendidos e descartados.

A equipe da SAU verifica as condições higiênico-sanitárias, acondicionamento correto - inclusive no estoque - e a exposição dos produtos típicos da época para a venda. Os congelados e resfriados recebem atenção redobrada, e neles, os fiscais observam a data de fabricação, validade e se a mercadoria está sendo mantida à temperatura indicada pelo fabricante na embalagem. Nesses casos, as multas são calculadas pela Vigilância Sanitária e a menor delas, para apreensão de alimentos impróprios para consumo, é de 600 Ufemg, o equivalente a R$ 1.500. O telefone para denúncias é o (32) 3690-7507.