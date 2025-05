Levanta a cabe?a, Galo! Time cria muitas chances, mas n?o consegue resultado positivo e decepciona torcida em casa. Bateria do Partido Alto at? que tentou



Guilherme Oliveira

Colabora??o

11/09/2006

O Tupi perdeu a segunda partida consecutiva na Ta?a Minas Gerais e dessa vez jogando em casa para o Am?rica pelo placar de 2 x 1. Em um jogo em que a equipe, novamente, alternou um bom primeiro tempo e uma etapa final sem objetivos concretos que levasse ? vit?ria, a equipe "B" do coelho veio a Juiz de Fora e levou os seus tr?s primeiros pontos para a capital Belo Horizonte. Agora o galo est? juntamente com o mesmo Am?rica e Uberl?ndia, dividindo a ?ltima posi??o com 3 pontos. Apesar de sair perdendo, o Tupi mostrou desde o in?cio superioridade ? equipe americana e realizou o melhor primeiro tempo na Ta?a Minas Gerais, conseguindo criar in?meras chances apesar de n?o sair com a vit?ria para o intervalo como nas duas partidas anteriores. A ?ltima derrota em partidas oficiais no Municipal havia sido em 28 de novembro de 2004 para o Ipatinga, tamb?m, pela Ta?a Minas. Na volta do intervalo o time n?o demonstrou a mesma vontade do primeiro tempo e al?m de perder novamente muitos gols deu chance para o azar e deixou escapar 3 pontos preciosos na disputa pela classifica??o ? etapa final da competi??o. Agora ? hora de analisar os erros e voltar as aten?es para o pr?ximo domingo quando o galo carij? enfrenta a Caldense em Po?os de Caldas. 1? Tempo

Logo aos 8 minutos, numa bola levantada na ?rea, o zagueiro Domingos acertou uma bela bicicleta que explodiu no travess?o, na sobra Cin?zio chutou e a zaga salvou o que seria o primeiro gol do galo. Apesar das limita?es do time do Am?rica, o coelho n?o se intimidou e comandado pelo meia Pupito, camisa 10, levava perigo ao gol de El?dio. Tanto que aos 10 minutos ele recebeu livre dentro da grande ?rea e chutou ? esquerda perdendo grande chance.

Aos 16, novamente, Cin?zio perde oportunidade incr?vel. Robson cruzou pela direita, o atacante recebeu , livrou-se do zagueiro e mandou por cima do gol. Como quem n?o faz leva, o golpe veio no contra ataque. Aos 17, Popita, sempre ele, recebeu cruzamento e desviou para o fundo da rede fazendo Am?rica 1 x 0.

O Tupi n?o se abateu com o gol sofrido e no ritmo da torcida e da bateria da Escola de Samba Partido Alto, presente no Est?dio, ditava o ritmo do jogo. O empate era quest?o de tempo. Aos 20, outra chance desperdi?ada. Z? Carlos tocou para Cin?zio que tirou o zagueiro Carl?o da jogada e na marca do p?nalti mandou de novo por cima do gol, levando a torcida ? loucura no Municipal.

Se dentro da ?rea a bola n?o entrava o jeito foi arriscar de longe. E em um chute da intermedi?ria, o meia Gilson (foto ao lado) balan?ou as redes e a torcida presente, 1x1. A bola ainda desviou na trajet?ria ao gol, dificultando a interven??o do goleiro americano.

"O professor pediu para arriscar de fora da ?rea. A gente tem que continuar for?ando as jogadas, trabalhando mais a bola porque o jogo est? bom para a gente. S? n?o podemos dar esses vacilos aqui atr?s para n?o tomarmos perigo de gol", disse o autor do gol do galo. O Tupi continuou pressionando e por pouco n?o saiu da etapa inicial com a vit?ria.

2? Tempo

O time do Tupi voltou com a mesma forma??o para a etapa final, mas n?o com a mesma disposi??o. Somente aos 15 minutos o primeiro ataque perigoso. O lateral direito Z? Carlos chutou forte e a bola bateu na rede pelo lado de fora, levantando o torcedor do outro lado da arquibancada que j? comemorava.

Precisando da vit?ria, o treinador Jos? Maria Pena fez a primeira substitui??o, tirou Deyvid e colocou Renan. Aos 20, foi a vez de Cin?zio dar lugar a Leandro Guerreiro. Na primeira jogada de Leandro quase desempata. Ele recebeu cruzamento de Z? Carlos e subiu sozinho para cabecear, a bola foi rente ao poste esquerdo levando perigo ? meta advers?ria.

Aos 25 minutos foi a vez do Am?rica assustar a torcida carij?. Yan que tinha acabado de entrar cruzou, El?dio cortou e Popita sozinho chutou desequilibrado, a bola ia entrando quando o goleiro se recuperou e em cima da linha salvou.

O Tupi apesar de dominar n?o conseguia criar jogadas de meio campo e n?o levava perigo ao gol advers?rio. O Am?rica arriscava pouco e em outro contra-ataque, aos 35 minutos, veio o golpe fatal. Yan de cabe?a, ap?s receber cruzamento, mandou para o fundo das redes do carij?. Am?rica 2 x1.

A partir da? o Tupi come?ou a jogar na base do cora??o e perdeu tr?s chances claras de empatar a partida. Aos 40, Allan chegou primeiro que o goleiro e chutou, a bola bateu no corpo do arqueiro e foi para escanteio.

O Am?rica tocava a bola e por alguns instantes a torcida carij? gritava ol? contra o pr?prio time e vaiava a equipe quando tinha a posse de bola. O juiz deu mais 4 minutos de acr?scimo, tempo em que o Tupi desperdi?ou mais 2 gols, aos 45 e aos 47.