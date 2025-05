Jos? Maria Pena n?o ? mais o treinador do Galo T?cnico do Tupi pediu demiss?o, ap?s derrota para Caldense

18/09/2006

Jos? Maria Pena (foto ao lado) n?o ? mais o treinador do Tupi. A derrota para a Caldense, em Po?os de Caldas, pelo placar de 2 a 1, foi o suficiente para o t?cnico pedir demiss?o do Clube. Pena, que comandou a equipe em apenas quatro partidas pela Ta?a Minas Gerais, deixa o time com um saldo de tr?s derrotas e uma vit?ria.

Ele alegou falta de sorte no comando do Galo e teve seu pedido de demiss?o aceito pela diretoria. O coordenador t?cnico das divis?es de base, Joel Martins, assume interinamente o grupo. O nome do novo treinador pode ser anunciado a qualquer momento.

"Entramos num consenso que foi bom para o Tupi e para mim que j? estava ficando um pouco desgastado. Mas o Tupi tem um projeto muito bonito e ousado e vai dar a volta por cima na Ta?a Minas Gerais", disse Jos? Maria.

Ap?s o jogo de ontem, o diretor Alem?o j? acenava com poss?veis mudan?as. Mesmo elogiando o trabalho de Jos? Maria, o dirigente destacou ? uma emissora de r?dio da cidade que a equipe n?o vinha respondendo positivamente nos jogos. Segundo ele, o time n?o tem conseguido repetir o que estava sendo feito nos treinamentos. Ele comentou ainda que do jeito que estava alguma coisa teria que mudar.

O jogo

1? Tempo

O Galo perdeu mais uma e come?ou a se complicar para a conquista da classifica??o ? pr?xima fase. Jogando na cidade de Po?os de Caldas, o Tupi deixou o empate escapar aos 42 minutos do segundo tempo. O jogo foi bastante equilibrado, por?m mais uma vez o Galo n?o contou com a sorte.

O primeiro tempo n?o teve muitas emo?es, as duas equipes alternaram poucos perigos de ataque. Aos 24 minutos, Biro Gomes quase marcou de falta para o time da casa, a bola passou rente ao poste esquerdo de El?dio.

O troco veio r?pido. Aos 27 minutos o zagueiro J?nior cobrou falta que desviou na barreira, enganando o goleiro que s? viu a bola explodir no travess?o. A partir da? o galo carij? come?ou a tomar conta da partida, mas n?o conseguia sucesso nas finaliza?es.

Assim como nos jogos anteriores o Tupi deixou o primeiro tempo sem estar em desvantagem e voltou para a etapa final com o treinador Jos? Maria Pena pedindo aten??o, principalmente, nos 15 minutos iniciais da etapa final.

2? Tempo

O pedido n?o surtiu efeito. Logo aos seis minutos o atacante Bol?via foi mais r?pido que a defesa e mandou, de cabe?a, para o fundo das redes do alvinegro. Caldense 1 a 0.

Querendo evitar o pior, Pena tirou Deyvid e colocou Juninho com o objetivo de levar a equipe ? frente. O Tupi jogava melhor e chegou ao gol de empate aos 33 minutos com o atacante Leandro Guerreiro. Ap?s receber cruzamento de R?bson, o atacante cabeceou, dentro da pequena ?rea, e colocou o time no jogo.

O gol empolgou o carij? que come?ou a partir pra cima da Caldense. Num chute forte de J?nior, o goleiro espalmou para escanteio. Logo em seguida, foi a vez do zagueiro Domingos perder grande oportunidade. O jogador, na entrada da pequena ?rea, errou a cabe?ada e deixou tranq?ilo nas m?os do goleiro da Caldense.

Parecia o filme da ?ltima semana quando o time perdeu para o Am?rica (Leia a mat?ria do jogo contra o Am?rica). Perdendo boas chances, o Tupi pagou caro com os gols perdidos. Aos 42, em escanteio para a Caldense, Bol?via, novamente de cabe?a, garantiu a vit?ria do time do Sul de Minas.

Prepara??o

O tupi volta a campo no pr?ximo domingo quando enfrenta a equipe do Uberaba, no Est?dio Radialista M?rio Hel?nio e mais do que nunca vai precisar do apoio da torcida no Municipal. Nesta segunda-feira, dia 18, a equipe se reapresenta no Est?dio Salles de Oliveira.