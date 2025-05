Quarta-feira, 15 de junho de 2016, atualizada às 17h10

Nove delegações irão treinar na UFJF para as Olimpíadas 2016



Da Redação

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) receberá nove delegações de oito países que vão treinar para as Olimpíadas. Além das já divulgadas equipes de atletismo da China e do Canadá, também utilizarão a infraestrutura da instituição a seleção masculina de vôlei do Egito e as equipes de atletismo da Eslováquia, Estados Unidos, Estônia, Polônia e Qatar. A delegação paralímpica canadense de atletismo também firmou acordo com a instituição. “Juiz de Fora será a cidade de Minas Gerais com o maior número de delegações”, informou o reitor Marcus David em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira, 15.

Ao todo, a UFJF receberá cerca de 330 profissionais envolvidos diretamente nas atividades esportivas, entre equipe técnica e atletas. São esperados também familiares, amigos, jornalistas estrangeiros e torcedores.



A delegação chinesa, com cem integrantes, será a primeira a desembarcar em Juiz de Fora, no dia 22 de julho. A maioria das outras equipes chegará entre os dias 23 de julho e 1º de agosto e seguirá para o Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos 2016, a partir de 10 de agosto. As Olimpíadas ocorrerão de 5 a 21 de agosto. E as Paralimpíadas, de 7 a 18 de setembro.

Entre os atletas confirmados estão o campeão mundial da marcha atlética de 50 quilômetros, em 2015, o eslovaco Matej Tóth, que visitou a UFJF no ano passado. O medalhista de ouro no decatlo pelos Estados Unidos, nos Jogos de Londres, em 2012, Ashton Eaton, e o campeão mundial em salto em altura, pelo Qatar, Mutaz Barshim, também estarão em Juiz de Fora. “Teremos um potencial de interações acadêmicas muito forte nesse período”, destacou Marcus David. A lista com o nome de todos os atletas ainda não foi fechada.



Atividades e infraestrutura



A Faculdade de Educação Física da UFJF é capaz de oferecer treinamento a todas as modalidades de atletismo, desde provas de pista e campo, como corrida com barreiras, salto em altura, lançamento de dardo e de martelo. Durante a preparação das equipes, haverá treinos abertos ao público geral e à imprensa.



Para receber as delegações, cada delegação terá horários e dias definidos para treinamento na pista de atletismo, quadras e salas de musculação. Esse agendamento é usual em torneios, com número maior de atletas. Além da Faefid, os atletas, principalmente os de provas de longa distância, utilizarão a Via São Pedro.

A Faculdade de Educação Física planeja a realização do Congresso de Ciências do Esporte, com os profissionais das delegações, nos dias 3 e 4 de agosto. Também estão previstos workshops voltados para crianças e jovens dos projetos de extensão de Atletismo e parcerias com outros cursos da UFJF.

Com informações da UFJF