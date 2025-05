Hora da conversa Dirigentes e jogadores do Tupi se re?nem nesta tarde para discutir futuro do Galo

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

07/11/2006

Ap?s ser desclassificado da Ta?a Minas Gerais, o Tupi volta as suas aten?es para o Campeonato Mineiro que come?a no dia 21 de janeiro. Antes, uma reuni?o na tarde desta ter?a feira, 07 de novembro, entre dirigentes, vai definir os jogadores que permanecem na equipe para o Campeonato Mineiro de 2007.

"Vamos fazer uma reuni?o hoje e amanh? de manh? para saber quais jogadores v?o continuar e quais ser?o despensados", disse o dirigente do Tupi, Ant?nio Braga. Perguntado sobre a perman?ncia do treinador Joel Martins, Braga disse que espera contar com ele novamente. "O Joel faz parte de um projeto e ele estar? conosco como treinador ou supervisor", afirmou.

Os jogadores se apresentam na tarde desta ter?a-feira no est?dio Salles de Oliveira. Os jogadores que permanecerem no elenco tiram f?rias a partir desta quarta-feira e se reapresentam no in?cio de dezembro. Diferentemente da prepara??o para a Ta?a Minas Gerais, o Tupi ter? mais tempo de treinamento para o campeonato Mineiro.

Ta?a Minas Gerais

O primeiro jogo das semi-finais da Ta?a Minas Gerais acontece no pr?ximo domingo, 12 de novembro, com os confrontos entre Uberaba x Am?rica e Caldense x Villa Nova. Os jogos de volta est?o marcados para o dia 15 de novembro, quarta-feira. Os jogos das finais ser?o disputadas nos dias 19 e 26 de novembro