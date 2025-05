Uberaba e Villa Nova empatam no primeiro jogo da final Jogo decisivo da Ta?a Minas Gerais acontece no pr?ximo domingo em Nova Lima

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

20/11/2006

Pelo primeiro jogo da final da Ta?a Minas Gerais, as equipes do Uberaba e Villa Nova empataram neste domingo pelo placar de 1 a 1. O jogo foi realizado no tri?ngulo mineiro. Leandro abriu o placar, aos 15 minutos da etapa final, para os donos da casa. Aos 24, foi a vez de Paulo C?sar dar n?meros finais ao confronto.

O jogo final acontece no pr?ximo domingo, dia 26 de novembro, em Nova Lima. O campe?o garante vaga para a Copa do Brasil do pr?ximo ano. O Tupi que disputou a competi??o terminou na quinta coloca??o, n?o conseguindo chegar ? fase final do torneio.

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora