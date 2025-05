Guilherme Oliveira

04/08/2006

O galo fez o seu papel, venceu na estr?ia jogando no seu terreiro contra o Villa Nova pela Ta?a Minas Gerais. Apesar de n?o apresentar um futebol brilhante, a equipe garantiu os tr?s pontos em um jogo em que a estrela do goleiro El?dio e o oportunismo do atacante Cin?zio brilharam. Com boas defesas, principalmente no segundo tempo, o goleiro saiu de campo ovacionado pelos pouco mais de 2 mil presentes no Est?dio Radialista M?rio Hel?nio.

O Tupi come?ou o primeiro tempo com mais posse de bola. At? os sete minutos a equipe de Nova Lima n?o havia ultrapassado a linha do meio de campo. Apesar do dom?nio territorial, o Tupi n?o levava perigo ? meta do goleiro advers?rio.

As duas melhores oportunidades iniciais foram da equipe do Villa. O camisa 9, Gil, fez boa jogada e tocou para Paulo C?sar que chutou forte no canto esquerdo de El?dio para fazer grande defesa. Aos 20, outro susto. Gil recebeu bola pela direita e chutou fraco, possibilitando outra boa interven??o do goleiro carij?.

O Tupi mesmo com os sustos, comandava as a?es. Com 3 meias marcadores, Robson, Gilson e J?nior, o Galo congestionava o meio campo. Aos 21 minutos o meio campista Deividy saiu por causas de bolhas, em seu lugar entrou Diogo.

Jogando no sistema 3-5-2, os laterais Z? Carlos e Wanderley n?o conseguiam aproveitar a liberdade. O Tupi s? conseguia chegar com perigo atrav?s de cobran?as de faltas, mas todas elas foram desperdi?adas.

At? que aos 39 minutos em uma boa jogada, Diogo (foto ao lado), que havia entrado a pouco, ganhou a disputa na lateral direita, passando pelo lateral Mateus, e cruzou, o meia Bruno falhou e Cin?zio, oportunista, mandou para o fundo das redes, levantando a galera no Municipal. Tupi 1 x 0.

Com o gol o Tupi se animou e continuou no ataque e em outra falha da zaga do Villa Nova, a bola sobrou livre, pela direita, para Z? Carlos chutar ? direita do goleiro, a bola passou caprichosamente tirando tinta do poste direito.

2? Tempo