Luzes, enfeites e adornos trazem magia para as ruas da cidade





*Colabora??o: Renata Silva

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Cledson Lopes

Dezembro/2004

Adivinhe: ? unissex! Para todas as faixas et?rias! Envolve boa parte do mundo! Com esta descri??o voc? pode estar pensando em milhares de possibilidades, como um prato universal, a l?ngua inglesa ou, at? mesmo, a internet. Mas quando damos a quarta dica: promove o esp?rito fraterno! N?o h? como ter d?vidas. Estamos falando do Natal!

A festa, que integra o ocidente, encanta desde o bebezinho, at? a vov? de 80 anos e leva o mundo a pelo menos um dia de reflex?o.

Tudo isso ganha forma atrav?s de luzes, enfeites e adornos feitos especialmente para a data. Nessa ?poca, a rua fica mais bonita, os lares mais aconchegantes e ningu?m tem vergonha de mostrar seu lado bom.

Foi pensando nesse esp?rito que as lojas e shoppings passaram a investir na decora??o natalina, como um chamariz adicional para os clientes. A lojista Meire Salom?o (Foto ao lado), que integra a Associa??o dos Comerciantes de um shopping de Juiz de Fora, diz que os preparativos acontecem tr?s meses antes da data, para que tudo esteja pronto j? no in?cio de novembro. "? legal o cliente estar em um lugar bacana. Al?m da decora??o do shopping, este ano demos um enfoque nas vitrines, para que tudo fique agrad?vel", diz.

J? a gerente de loja, Dalva Ribeiro, acredita que o clima de Natal aumenta o movimento do com?rcio e, inclusive, otimiza as vendas. Segundo ela, a criatividade ? tamb?m outro fator que agrada o cliente. Para o estabelecimento em que trabalha, uma loja de bolsas e sapatos, foi preparada uma decora??o especial, com uma ?rvore de Natal enfeitada com bolinhas de couro.

O pequeno Marcos Vin?cius (foto ao lado), de apenas 3 anos, ? um exemplo de que investir em ornamenta??o d? certo. Ele foi com a m?e, Silvana Lopes, passear pela cidade e conferir os encantos natalinos. "Vim ver papai Noel", balbuceia o garoto. Silvana garante que desde beb? ele adora o giro e sempre acaba pedindo para que compre alguma coisa.

J? os estudantes Rafael, Mauro, Fernando, Raquel e J?lia, na faixa et?ria de 17 a 19 anos, n?o se mostram t?o atra?dos pela decora??o, por?m reconhecem a beleza do espa?o. "N?o viemos para ver, mas achamos agrad?vel", diz J?lia.

