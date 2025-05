Salada de abacaxi Esta salada mistura o doce com o salgado. Perfeita para festas de fim de ano

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Ano novo, vida nova... as mesmas frases, sentimentos novos - e alguns ainda na fila de espera - e muita vontade de comemorar a passagem do ano. Uns ficam com a fam?lia, outros aproveitam os cruzeiros mar?timos que est?o em voga, h? quem prefira organizar um delicioso jantar a dois e aqueles que preparam um churrasco na fazenda para os parentes e amigos.

Por mais que as pessoas esperem ansiosas o momento da contagem regressiva para estourar a champanhe e seguir alguns rituais, "beliscar" umas comidinhas n?o faz mal a ningu?m. Ali?s, ? recomend?vel! Uma dica ? preparar uma salada, n?o puramente de folhas, porque ningu?m ? de ferro, mas que leva carne branca e presunto junto a um molho de dar, literalmente, ?gua na boca.

Nossa culinarista de plant?o, Luzimar Evaristo, n?o poderia deixar este momento t?o especial, sem ensinar uma de suas receitas. Dessa vez, ela preparou uma salada de abacaxi, com um passo-a-passo simples, mas com um sabor agridoce.

Alface, tomate cereja, salsinha picada, piment?o vermelho e, se desejar, algumas folhas de alecrim para perfumar o prato. Maionese, creme de leite, iogurte de morango - sim, de morango - mostarda, catchup, vinagre bals?mico, azeite, milho verde, pimenta do reino branca, fondor, presunto, frango desfiado e, finalmente, o abacaxi picado.