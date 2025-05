Quinta-feira, 26 de novembro de 2009, atualizada às 18h02

Programação natalina da Prefeitura vai custar R$ 412 mil

Clecius Campos

Repórter

A programação natalina organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) tem orçamento previsto de R$ 412 mil. Parte do montante será gasta na instalação e no custeio de decoração em prédios públicos e praças da cidade.

De acordo com o prefeito de Juiz de Fora, Custódio Mattos, do total, R$ 315 mil são oriundos do próprio município, R$ 45 mil da Caixa Econômica Federal (CEF), R$ 30 mil da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) e R$ 22 mil da Câmara Municipal, que, pela primeira vez, receberá decoração com luzes.

"O município ainda busca parcerias com empresas da cidade e outros órgãos que possam contribuir com a decoração ou amortizar parte dos gastos. Este ano, escolhemos concentrar a decoração durante o período do Natal, já que uma programação que contemplasse também o fim de ano ficaria mais dispendiosa."

Dessa forma, a decoração natalina será realizada no Centro da cidade, no Parque Halfeld, no Paço Municipal, na Câmara, em toda a extensão da avenida Rio Branco e no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM). A novidade é a construção da Árvore Cantante, uma espécie de palco em formato de cone com degraus, capaz de comportar 160 pessoas. De acordo com o superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Toninho Dutra, a estrutura, que tem nove metros de altura, será utilizada para a apresentação de corais infantis e de adultos entre a abertura das festividades, no dia 8 de dezembro, e o final das comemorações, no dia 18 de dezembro (veja tabela com programação abaixo).

"Escolhemos o Parque Halfeld para ser palco dessa festa pois o local é uma área natural para realização de eventos na cidade, sem causar qualquer tipo de transtorno para o trânsito, como ocorria quando a festa era realizada no CCBM." A expectativa é de que a abertura do evento atraia cerca de 10 mil pessoas.

Ainda no Parque Halfeld serão montados dois quiosques: um destinado à Casa do Papai Noel e outro a seus "duendes", que farão contação de histórias até o dia 18 de dezembro, das 8h às 18h. A grande praça vai ganhar ainda um presépio com peças de aproximadamente três metros de altura.

Cidade iluminada

O projeto da decoração natalina é assinado pelo designer Wagno Gaudio, que usou a temática das estrelas para compor o desenho das luzes. De acordo com Dutra, a ideia é resgatar a simbologia do anúncio da chegada de Cristo. "As luzes irão respeitar a arquitetura de cada um dos prédios escolhidos, a fim de que a beleza das construções seja evidenciada e não escondida. Pela primeira vez o prédio atrás do CCBM, onde funciona a Secretaria de Educação, será decorado com lâmpadas."

Novidade também nas ruas da cidade. Além da avenida Rio Branco, os calçadões da rua Halfeld, Marechal Deodoro e São João Nepomuceno ganharão módulos luminosos. No total serão instaladas 160 peças no Centro. Doze árvores luminosas serão instaladas nas entradas da cidade e em praças de entroncamentos de bairros como Bom Pastor, Manoel Honório, Santa Terezinha, Santa Luzia, Granville, Vale do Ipê, Grama, além da Praça da República e da Praça da Estação (ver mapas).