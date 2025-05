Rabanada regada ao vinho Ela n?o pode faltar em nenhuma festa de Natal. Aprenda a fazer

uma receita de rabanada regada ao vinho do Porto

Ludmila Gusman e

S?lvia Zoche

Dezembro/2007

Quem de voc?s n?o v?em a hora de chegar o Natal para apreciar a gostosura da rabanada, hein? A iguaria tradicional ? preparada com p?o especial amanhecido, ovos e leite, sendo, depois de frita, polvilhada ainda quente com a?car e canela em p?. Mas todo mundo sabe que na cozinha o que vale mesmo ? a criatividade.

Por isso ? que, hoje, encontramos rabanadas incrementadas com p?o de forma, leite condensado, sorvete, calda de a?car e at? mesmo chocolate. Em Portugal, nas regi?es do Minho e D'ouro, s?o chamadas rabanadas antigas, enquanto que as fidalgas s?o embebidas com vinho do porto. E ? exatamente essa que a culinarista, Luzimar Evaristo, vai ensinar aos internautas, a com gostinho especial de vinho do Porto. Mas Luzimar avisa que o vinho Madeira pode substituir o Porto. "Aconselho estes dois, porque s?o os que menos t?m o sabor de uva. E o vinho Madeira ? mais barato que o do Porto e fica t?o bom quanto" , garante.

Al?m dessa peculiaridade, essa rabanada n?o ? frita e nem levada ao forno e, sim, cozida. Com isso, ela fica crocante por fora e macia por dentro. A receita rende para oito a dez pessoas. Encomende o p?o de rabanada e prepare este prato para o natal.

(Mat?ria produzida pela rep?rter S?lvia Zoche, em

novembro de 2004, veiculada no especial de Natal do Portal ACESSA.com)