Facsum
Candidatos j? podem fazer matr?cula

A Faculdade do Sudeste Mineiro - FACSUM j? divulgou o resultado dos aprovados nos cursos de cursos de Administra??o, Sistemas de Informa??o, Marketing, Ci?ncias Cont?beis, Publicidade e Propaganda e Turismo.

Para conferir os aprovados clique aqui

A matr?cula poder? ser feita na pr?pria faculdade at? o dia 11 de julho, sexta-feira. A aulas t?m in?cio no dia 5 de agosto.

Para se matricular ser? preciso levar os seguintes documentos:

  • Apresenta??o do comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade do curso e do Contrato de Presta??o de Servi?os Educacionais devidamente preenchido e assinado pelo candidato, se maior de 21 anos, ou pelo pai ou respons?vel, em caso contr?rio.

  • Al?m disso, ? necess?ria a entrega de duas c?pias autenticadas dos documentos relacionados abaixo:

    - Hist?rico escolar do ensino m?dio
    - Certificado de conclus?o do ensino m?dio
    - Certid?o de nascimento ou de casamento
    - C?dula de identidade
    - Cadastro de pessoas f?sicas (CPF) do aluno e do pai (ou respons?vel), se o aluno for menor de 21 anos
    - T?tulo de eleitor
    - Certificado de alistamento militar ou reservista
    - Tr?s fotos 3x4

    Mais informa?es
    Telefone:(32) 3212 6610, ou Rua Santo Antonio, 1130, Centro


    • Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!