A Faculdade do Sudeste Mineiro - FACSUM j? divulgou o resultado dos aprovados nos cursos de cursos de Administra??o, Sistemas de Informa??o, Marketing, Ci?ncias Cont?beis, Publicidade e Propaganda e Turismo.

A matr?cula poder? ser feita na pr?pria faculdade at? o dia 11 de julho, sexta-feira. A aulas t?m in?cio no dia 5 de agosto.

Para se matricular ser? preciso levar os seguintes documentos:



Apresenta??o do comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade do curso e do Contrato de Presta??o de Servi?os Educacionais devidamente preenchido e assinado pelo candidato, se maior de 21 anos, ou pelo pai ou respons?vel, em caso contr?rio.