Candidatos j? podem fazer matr?cula
A Faculdade do Sudeste Mineiro - FACSUM j? divulgou o resultado dos aprovados nos cursos de cursos de Administra??o, Sistemas de Informa??o, Marketing, Ci?ncias Cont?beis, Publicidade e Propaganda e Turismo.
A matr?cula poder? ser feita na pr?pria faculdade at? o dia 11 de julho, sexta-feira. A aulas t?m in?cio no dia 5 de agosto.
Para se matricular ser? preciso levar os seguintes documentos:
- Hist?rico escolar do ensino m?dio
- Certificado de conclus?o do ensino m?dio
- Certid?o de nascimento ou de casamento
- C?dula de identidade
- Cadastro de pessoas f?sicas (CPF) do aluno e do pai (ou respons?vel), se o aluno for menor de 21 anos
- T?tulo de eleitor
- Certificado de alistamento militar ou reservista
- Tr?s fotos 3x4
Mais informa?es
Telefone:(32) 3212 6610, ou Rua Santo Antonio, 1130, Centro
