A nossa convidada, Marina Lopes de Assis, vai ensinar para a gente como fazer um gostoso suspiro! Isso mesmo, aquele doce branquinho, que muita gente tamb?m chama de merengue. Essa receita ? bem r?pida, mas n?o se esque?a de pedir ajuda para a mam?e na hora de colocar os ingredientes na batedeira e depois para colocar os suspiros no forno.