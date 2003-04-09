|
A nossa convidada, Marina Lopes de Assis, vai ensinar para a gente como
fazer um gostoso suspiro! Isso mesmo, aquele doce branquinho, que muita
gente tamb?m chama de merengue.
Essa receita ? bem r?pida, mas n?o se esque?a de pedir ajuda para a mam?e na hora de colocar os ingredientes na batedeira e depois para colocar os suspiros no forno.
- 4 claras de ovos (pe?a ajuda da mam?e para separar a gema da clara)
- 10 colheres (sopa) de a?car peneirado
- raspas de casca de lim?o ralado (se voc? quiser para dar um gosto especial)
|Coloque as claras na batedeira e bata em neve. Depois, coloque o a?car, colher por colher, e continue a bater at? que a massa esteja bem firme.
|Coloque as raspas de casca de lim?o (se quiser) e bata mais um pouco. Cubra uma f?rma de metal (dessas para ir ao forno) com papel manteiga.
|Molde os suspiros com a ajuda de duas colheres. Leve ao forno m?nimo. Feche a porta apoiando-a com uma colher de ch? para que fique um pouco aberta. Deixe assar por cerca de uma hora ou at? que os suspiros estejam dourados. Depois ? s? se deliciar!!!
