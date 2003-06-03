Cocada e Pa?oca





A ?poca de festas juninas est? chegando e com ela as deliciosas comidas t?picas. Hoje as irm?zinhas Isabela e Laura v?o ensinar para a gente duas receitas deliciosas! Pe?a um adulto para te ajudar e encha sua casa de delicias juninas! Pa?oca

- 1 pacote de amendoim

- 2 latas de leite condensado

- 2 pacotes de bolacha maisena

- 1 colher chocolate em p?



Modo de Fazer!

Torre o amendoim e descasque.

Moa o amendoim, a bolacha e o chocolate em p?.

Acrescente o leite condensado e misture muito bem.

Coloque em uma forma e leve para gelar por uma hora.

Corte em quadradinhos e sirva.

Cocada

Ingredientes