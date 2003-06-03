Hoje as irm?zinhas Isabela e Laura v?o ensinar para a gente duas
receitas deliciosas!
Pe?a um adulto para te ajudar e encha sua casa de
delicias juninas!
Pa?oca
A ?poca de festas juninas est? chegando e com ela as deliciosas comidas t?picas.
Hoje as irm?zinhas Isabela e Laura v?o ensinar para a gente duas receitas deliciosas!
Pe?a um adulto para te ajudar e encha sua casa de delicias juninas!
Pa?oca
- 1 pacote de amendoim
- 2 latas de leite condensado
- 2 pacotes de bolacha maisena
- 1 colher chocolate em p?
Modo de Fazer!
Torre o amendoim e descasque.
Moa o amendoim, a bolacha e o chocolate em p?.
Acrescente o leite condensado e misture muito bem.
Coloque em uma forma e leve para gelar por uma hora.
Corte em quadradinhos e sirva.
Cocada
Ingredientes
1/2kg de a?car
100g de coco ralado
4 gemas
1 vidro de leite de coco
1 colher de ch? de ess?ncia de baunilha
Modo de Fazer!
Misture tudo e leve ao microondas de 12 a 13 minutos na pot?ncia alta.
Disponha a cocada em colheradas sobre papel alum?nio e deixe esfriar.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!