Sua casa em harmonia com os astros - parte II Dicas de decora??o para os signos de g?meos, libra e aqu?rio

Ludmila Gusman

04/10/2002

Dando continuidade ? s?rie Sua casa em harmonia com os astros selecionamos, neste m?s, as dicas de decora??o para os signos de G?meos, Libra e Aqu?rio regidos pelo elemento Ar.

O estilo moderno ? o preferido por estes nativos. Eles gostam de novidades tecnol?gicas, poucos objetos na sala e tudo que lembre cultura e informa??o, para compartilhar com os amigos.

Nas paredes ? poss?vel encontrar quadros de arte moderna ou abstrata. Confira o que cada signo leva em conta na decora??o:

G?MEOS: Decora??o charmosa e vers?til

Quem ? de G?meos gosta de muita circula??o e movimento em sua casa. Quando os nativos deste signo n?o est?o no trabalho ou em estudo, podem ser encontrados pr?ximos da televis?o ligados aos notici?rios. Gostam de fazer v?rias atividades ao mesmo tempo e abusam de sua versatilidade. Na sala n?o pode faltar uma estante com muitos livros. Os corredores s?o os locais preferidos dos geminianos. Saiba mais!

LIBRA: Ambiente equilibrado e harmonioso

O libriano n?o ? caseiro, mas gosta de receber muito bem os amigos em sua casa. ? muito prestativo e est? sempre preocupado se falta algo ?s visitas. O ambiente em que elas ficam deve estar impec?vel e muito bem arrumado. A decora??o ? refinada e os objetos t?m um design diferenciado. Os nativos deste signo n?o gostam de ficar sozinhos, mas necessitam de um momento s? seu para colocar em dia os pensamentos. Seu lar ? o retrato de suas realiza?es. Saiba mais!

AQU?RIO: Casa exc?ntrica e ex?tica

O aquariano ? muito distra?do e, de todos os signos do zod?aco, ? que o menos se preocupa com a sua morada. Adoram produtos eletr?nicos de ?ltima gera??o e s?o capazes de passar horas em frente o computador. Gostam de objetos de cer?mica no quarto de dormir e uma prateleira com especiarias e temperos. Saiba mais!

