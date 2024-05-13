Internautas deixam Feliz Dia das M?es! Veja os recadinhos que os internautas do Portal ACESSA.com

deixaram para as suas mam?es neste dia especial







Ser? pra mim sempre bela

Sempre amiga.

Podem todos me crucificar,

Mas sei que saber?s a verdade

E com todas suas for?as ir? me defender

Como ningu?m me defenderia.

Est? presente em todos os felizes e tristes momentos.

Est? sempre forte para vencer mais um desafio.

Por mais que eu cres?a e amadure?a,

Sempre serei seu fruto,

E orgulho total de minha raiz...

Te amo de forma insubstitu?vel,

?s robusto meu amor

?s sincero meu afeto. Trouxe-me ao mundo,

Aguentou toda dor

E sorriu ao me ver pela primeira vez.

Com muito carinho estou a pensar em voc?,

Pois de carinho me alimenta.

Minha m?e querida

Da mesma forma que deseja a mim sa?de e felicidade,

Desejo-te tamb?m com toda certeza que tenho,

Em nome do grande valor que tem pra mim,

Te Amo Minha M?e



Janaina

Maezinha,

Fl?r que perfuma minha alma; colore o jardim do meu viver;

enfeita meu caminho;

Tu es assim para mim mam?e,

Agrade?o a Deus por t?-la comigo e rezo para que ele sempre nos conceda essa felicidade.

Te amo,



R?mulo

M?e, onde vc est? ? Que saudade!

Vc partiu tao cedo mae! Como gastaria de ter voc? aqui hoje pra trocar id?ias e passear juntas!

Dia das m?es ta chegando, n?o gosto desse dia pois vc n?o est? aqui.

Gostaria muito que tivesse pra te abra?ar e te dar um lindo presente, pq quando estavas comigo eu n?o tinha condi?es financeiras para isso.

Hoje tenho, mas n?o tenho vc, n?o... n?o deveria morrer!!!

Hoje sou mae e sei mais que antes o que ? o amor de m?e!!!

Onde tu estiveres... Feliz dia das m?es!

Mil beijos,



saudadeeeeeeeeeeees,

Lucia Ferrari

Mam?e...

Que dia poderia ser melhor para mandar todos os abra?os e beijos que guardei s? para voc?!

Obrigada por fazer de 'fam?lia' uma palavra t?o linda!

Guardei aqui uma surpresa, o meu segredo profundo!

Voc? ? muito querida ? a melhor m?e do mundo!



Um beij?o...



Feliz Dia das M?es...



Thayana

Minha m?ezinha

Estou sonhando com os teus abra?os

Com o teu aconchego maternal...

O cheiro materno ? maravilhoso

? como o ar para podermos viver.

Sei que minha vida tenho que tra?ar

Meu destino seguir

Minha independ?ncia conquistar.

Voc? ? a estrela de minha vida

Aquela que me d? a luz

Para que os meus olhos

Sigam o amor.



Estou aqui

T?o distante...

Mas t?o perto de seu amor.

A saudade ? grande

Mas n?o maior que

O Meu Amor por Voc?!!!



M?e eu te amo de mais voc? ? a raz?o do meu viver

De: Sua filhinha que te ama muito

Isabella



Aqu? estou, para te dar meu carinho

Sentir teu perfume embalando meus sonhos

Teus abra?os de amor a me proteger

Teu sorriso, tuas m?os, tua pele, teus olhos

Tudo que me faz crescer



Agrade?o a vida

Consentida, refletida

No espelho da alma

Amiga e companheira

Agrade?o o amor





T?o suave em teu peito

T?o puro e sem medo

T?o m?gico e pleno

Da luz de Jesus

Das b?n??os de Deus!



Te amo!



Claudiane

M?e,

voc? ? tudo na minha vida...

Tenho orgulho em ser sua filha ...

Obrigada por cada ensinamento cada conquista...

Enfim por tudo que fez e faz por mim...

Te amo muitooooooooooo ...

beijosssssssss



Simone

M?e carinhosa, m?e dengosa

M?e amiga, m?e irm?

M?e sem ter gerado ? a m?e de cora??o



M?e solid?o,

M?e de muitos, m?e de poucos

M?e de todos n?s, M?e das m?es

M?e dos filhos

M?e-pai: duas vezes m?e



M?e lutadora e companheira

M?e educadora, m?e mestra

M?e analfabeta, s?bia m?e

M?e dos simples e dos pobres

M?e dos que nada t?m e dos que tudo t?m

M?e do sil?ncio, m?e comunica??o



M?e dos doentes e dos s?os

M?es dos que plantam e dos que colhem

M?e de quem nada fez e de quem compra feito



M?e de quem magoou e de quem perdoou

M?e rica, m?e pobre

M?e dos que j? foram, m?e dos que ficaram

M?e dos guerreiros e dos guerreados



M?e que sorri, m?e que chora

M?e que abra?a e afaga

M?e presente, m?e ausente

M?e do sagrado, m?e da luz

M?e de Jesus e m?e nossa.



M?e, simplesmente m?e.



Claudiane Pereira

Mam?e,

quero que saiba que vc

? tudo pra mim,vc ? uma flor linda do jardim de Deus ? do meu tamb?m.

Te Amo"!!!!!!!!!!

Um tant?o?????????? Assim.

Beijos te amo muiiiiiiiiiiito.

Bianca caroline souza da silva.

M?e,



apesar da dist?ncia eu te amo muito!

Feliz dia das m?es,

beijo

Jacqueline



Agrade?o a Deus

por ter mim dado esse maravilhoso anjo q ? vc

M?e, n?o me arrependo das

coisas q fez pra mim ate hoje

q eu naum gostei pois sei q foi

com grande carinho e amor q

tem por mim.



Obrigado por ser minha m?e e

ser t?o especial qto vc ?.

txi Amu?

bjus* do seu filho q te ama

Gabriel



M?e Lucia Helena,



Beijos,

te amo, felicidades pelo dia das m?es!



Voc? ? uma ferrenha,



Jos? Carlos

Mamy,



vc ? e sempre ser? o que tenho de mais precioso nesse mundo.



A dist?ncia s? faz eu te amar mais e mais, e a saudade ? imensa em meu cora??o!



Te amo mto,



Somos ?nicas, eu e vc, vc e eu!

M?e,



voc? ? a vida, meu amor, minha amiga, conselheira, forte!! Devo o que sou hoje ? voc?, a quem eu tenho muito orgulho de ser filha.



Que neste dia das m?es voc? possa mais uma vez saber dessa import?ncia em minha vida. bjux m?e!



Sara

Acho q td se define em "AMOR" amor de m?e, amor de filha, amo muito essa "fofinha" e agrade?o a Deus por ter me dado ela... rsr Deus ir? sempre nos aben?oar e juntos seremos + q vencedoras em Cristo! Gl?rias a Ele por toda nossa vida!!!



amo amo amo amo d+ maizinha lindaaaa!



S2 de sua filhota Lu S2

M?e, vc ? tudo pra mim!!!

por isso te mando esse recado!!!



Te aMo mUiToOoOoOoOoOoOo.......



