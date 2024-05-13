Internautas deixam Feliz Dia das M?es!
Veja os recadinhos que os internautas do Portal ACESSA.com
deixaram para as suas mam?es neste dia especial
Ser? pra mim sempre bela
Sempre amiga.
Podem todos me crucificar,
Mas sei que saber?s a verdade
E com todas suas for?as ir? me defender
Como ningu?m me defenderia.
Est? presente em todos os felizes e tristes momentos.
Est? sempre forte para vencer mais um desafio.
Por mais que eu cres?a e amadure?a,
Sempre serei seu fruto,
E orgulho total de minha raiz...
Te amo de forma insubstitu?vel,
?s robusto meu amor
?s sincero meu afeto. Trouxe-me ao mundo,
Aguentou toda dor
E sorriu ao me ver pela primeira vez.
Com muito carinho estou a pensar em voc?,
Pois de carinho me alimenta.
Minha m?e querida
Da mesma forma que deseja a mim sa?de e felicidade,
Desejo-te tamb?m com toda certeza que tenho,
Em nome do grande valor que tem pra mim,
Te Amo Minha M?e
Janaina
Maezinha,
Fl?r que perfuma minha alma; colore o jardim do meu viver;
enfeita meu caminho;
Tu es assim para mim mam?e,
Agrade?o a Deus por t?-la comigo e rezo para que ele sempre nos conceda essa felicidade.
Te amo,
R?mulo
M?e, onde vc est? ? Que saudade!
Vc partiu tao cedo mae! Como gastaria de ter voc? aqui hoje pra trocar id?ias e passear juntas!
Dia das m?es ta chegando, n?o gosto desse dia pois vc n?o est? aqui.
Gostaria muito que tivesse pra te abra?ar e te dar um lindo presente, pq quando estavas comigo eu n?o tinha condi?es financeiras para isso.
Hoje tenho, mas n?o tenho vc, n?o... n?o deveria morrer!!!
Hoje sou mae e sei mais que antes o que ? o amor de m?e!!!
Onde tu estiveres... Feliz dia das m?es!
Mil beijos,
saudadeeeeeeeeeeees,
Lucia Ferrari
Mam?e...
Que dia poderia ser melhor para mandar todos os abra?os e beijos que guardei s? para voc?!
Obrigada por fazer de 'fam?lia' uma palavra t?o linda!
Guardei aqui uma surpresa, o meu segredo profundo!
Voc? ? muito querida ? a melhor m?e do mundo!
Um beij?o...
Feliz Dia das M?es...
Thayana
Minha m?ezinha
Estou sonhando com os teus abra?os
Com o teu aconchego maternal...
O cheiro materno ? maravilhoso
? como o ar para podermos viver.
Sei que minha vida tenho que tra?ar
Meu destino seguir
Minha independ?ncia conquistar.
Voc? ? a estrela de minha vida
Aquela que me d? a luz
Para que os meus olhos
Sigam o amor.
Estou aqui
T?o distante...
Mas t?o perto de seu amor.
A saudade ? grande
Mas n?o maior que
O Meu Amor por Voc?!!!
M?e eu te amo de mais voc? ? a raz?o do meu viver
De: Sua filhinha que te ama muito
Isabella
Aqu? estou, para te dar meu carinho
Sentir teu perfume embalando meus sonhos
Teus abra?os de amor a me proteger
Teu sorriso, tuas m?os, tua pele, teus olhos
Tudo que me faz crescer
Agrade?o a vida
Consentida, refletida
No espelho da alma
Amiga e companheira
Agrade?o o amor
T?o suave em teu peito
T?o puro e sem medo
T?o m?gico e pleno
Da luz de Jesus
Das b?n??os de Deus!
Te amo!
Claudiane
M?e,
voc? ? tudo na minha vida...
Tenho orgulho em ser sua filha ...
Obrigada por cada ensinamento cada conquista...
Enfim por tudo que fez e faz por mim...
Te amo muitooooooooooo ...
beijosssssssss
Simone
M?e carinhosa, m?e dengosa
M?e amiga, m?e irm?
M?e sem ter gerado ? a m?e de cora??o
M?e solid?o,
M?e de muitos, m?e de poucos
M?e de todos n?s, M?e das m?es
M?e dos filhos
M?e-pai: duas vezes m?e
M?e lutadora e companheira
M?e educadora, m?e mestra
M?e analfabeta, s?bia m?e
M?e dos simples e dos pobres
M?e dos que nada t?m e dos que tudo t?m
M?e do sil?ncio, m?e comunica??o
M?e dos doentes e dos s?os
M?es dos que plantam e dos que colhem
M?e de quem nada fez e de quem compra feito
M?e de quem magoou e de quem perdoou
M?e rica, m?e pobre
M?e dos que j? foram, m?e dos que ficaram
M?e dos guerreiros e dos guerreados
M?e que sorri, m?e que chora
M?e que abra?a e afaga
M?e presente, m?e ausente
M?e do sagrado, m?e da luz
M?e de Jesus e m?e nossa.
M?e, simplesmente m?e.
Claudiane Pereira
Mam?e,
quero que saiba que vc
? tudo pra mim,vc ? uma flor linda do jardim de Deus ? do meu tamb?m.
Te Amo"!!!!!!!!!!
Um tant?o?????????? Assim.
Beijos te amo muiiiiiiiiiiito.
Bianca caroline souza da silva.
M?e,
apesar da dist?ncia eu te amo muito!
Feliz dia das m?es,
beijo
Jacqueline
Agrade?o a Deus
por ter mim dado esse maravilhoso anjo q ? vc
M?e, n?o me arrependo das
coisas q fez pra mim ate hoje
q eu naum gostei pois sei q foi
com grande carinho e amor q
tem por mim.
Obrigado por ser minha m?e e
ser t?o especial qto vc ?.
txi Amu?
bjus* do seu filho q te ama
Gabriel
M?e Lucia Helena,
Beijos,
te amo, felicidades pelo dia das m?es!
Voc? ? uma ferrenha,
Jos? Carlos
Mamy,
vc ? e sempre ser? o que tenho de mais precioso nesse mundo.
A dist?ncia s? faz eu te amar mais e mais, e a saudade ? imensa em meu cora??o!
Te amo mto,
Somos ?nicas, eu e vc, vc e eu!
M?e,
agrade?o a Deus por ter mim dado esse maravilhoso anjo q ? vc mae, naum mim arrependo das coisas q fez pra mim ate hoje q eu naum gostei pois sei q foi com grande carinho e amor q tem por mim.
Obrigado por ser minha m?e e ser t?o especial qto vc ?.
txi Amu?
bjus*
vinixinhooo
M?e,
voc? ? a vida, meu amor, minha amiga, conselheira, forte!! Devo o que sou hoje ? voc?, a quem eu tenho muito orgulho de ser filha.
Que neste dia das m?es voc? possa mais uma vez saber dessa import?ncia em minha vida. bjux m?e!
Sara
Acho q td se define em "AMOR" amor de m?e, amor de filha, amo muito essa "fofinha" e agrade?o a Deus por ter me dado ela... rsr Deus ir? sempre nos aben?oar e juntos seremos + q vencedoras em Cristo! Gl?rias a Ele por toda nossa vida!!!
amo amo amo amo d+ maizinha lindaaaa!
S2 de sua filhota Lu S2
M?e, vc ? tudo pra mim!!!
por isso te mando esse recado!!!
Te aMo mUiToOoOoOoOoOoOo.......
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!