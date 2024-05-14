Tradição repaginada O chá de panela dos tempos modernos nem sempre tem o objetivo de ganhar presentes. O que vale mesmo é a festa para celebrar uma nova etapa da vida

*Colaboração: Marinella Souza

Designer: Laura Martins Ferreira

Editora: Ludmila Gusman

30/04/2008

Reza a lenda que há muitos séculos um moleiro holandês se apaixonou por uma rica donzela e não teve a união aprovada pelos pais da moça. Numa atitude de amizade, os amigos do moleiro deram ao casal alguns utensílios que ajudaram a mobiliar a casa do casal e assim nasceu o chá de panela. A história é bonita, mas os séculos passaram e, cada vez mais, essa reunião de amigos ganha mais ares de festa do que de ajuda fraterna.

Foi o que pensou a representante comercial Maria Cláudia Rocha Castanõn (foto ao lado) quando decidiu fazer o seu chá de panela. A moça já morava sozinha há algum tempo e optou pelo chá para reunir as amigas em uma brincadeira para lá de animada. "Eu já tinha quase tudo, só fiz lista de presentes mesmo porque a minha irmã insistiu. O que eu queria era a festa de despedida de solteiro" , relembra.

A irmã foi a cúmplice de Maria na organização da festa que, além da tradicional brincadeira de adivinhação dos presentes, contou com a presença de go go boys para divertir as amigas. "Os amigos do meu marido ficaram 'colocando pilha', dizendo que teria uma stripper na despedida de solteiro dele e eu não quis ficar por baixo. Acabou que era tudo brincadeira e eles só foram arrumar uma em cima da hora, depois que descobriram que eu tinha mesmo contratado um" , diverte-se.

A festa de Maria foi um sucesso, todos se divertiram e ela acredita que tudo faz parte do ritual do casamento. "Acho que a noiva tem que fazer tudo o que tem direito porque casamento é uma vez só na vida, ou pelo menos deveria ser. Todo mundo que eu conheço que abre mão do chá ou da festa acaba se arrependendo depois. Tem que comemorar de alguma forma" , diz.

A moça relembra com carinho do momento do chá, que, segundo ela, "foi o dia em que mais riu na vida" . Entre familiares e amigas a festa rolou solta e teve de tudo: adivinhação de presentes, sujeira na cara e no corpo, pole dance, desfile pela rua, bebedeira, fizeram até ela achar a aliança em um prato de farinha. E o então noivo não ficou de fora. "A despedida dele foi no mesmo dia e horário da minha, só que no prédio em frente e teve uma hora que fomos até lá, fizemos ele descer para achar a aliança na farinha também. Foi muito engraçado" , conta.

Preparação

Maria e a irmã começaram a preparar o seu chá de panela com um mês de antecedência. "Nós vimos na internet as coisas de que eu precisava e fizemos a lista. Minha irmã fez os convites com um presente para cada pessoa. Eram coisas do tipo balde, escumadeira, tabuleiro, essas coisas" , enumera.

O chá de Maria aconteceu na casa de uma amiga e ela não colocou lista em loja porque não era esse o seu intuito. Cada convidado escolheu onde queria comprar seu presente. Colocar listas em lojas específicas de utensílios domésticos é uma opção que pode facilitar a vida dos convidados e também dos vendedores, como explica a vendedora Natália Ramos Araújo. "É muito mais fácil quando a pessoa já chega sabendo o que quer comprar. O risco de desagradar a noiva é bem menor" .

Quando a noiva opta por deixar uma lista em uma determinada loja, aconselha-se que faça com certa antecedência para dar tempo da loja prepará-la e para os convidados comprarem o que lhes foi determinado com tranqüilidade. "A lista deve estar na loja de dez a 15 dias antes da data marcada para o chá. É o tempo que a gente pede para as noivas" .

Normalmente, o chá de panelas não é oneroso para a noiva nem para os convidados porque tudo é dividido entre as partes. Em cada convite, além do presente, a noiva (ou quem está preparando o chá) pede também um aperitivo ou bebida para os convidados. É uma festa de partilha e comemoração em que o objetivo é a diversão. Cada noiva tem uma festa diferente, com a sua "cara" e isso depende das pessoas envolvidas.

Nem todas as noivas são festeiras e ousadas como Maria. Para essas, opções mais tradicionais que incluam apenas as brincadeiras de adivinhação, seguida da sujeira no corpo é a melhor pedida, caso contrário, a festa pode não ter o efeito desejado e as amigas acabarem se decepcionando. Uma alternativa moderna é o chá de lingerie. Maria conta que já conhecia essa modalidade, mas preferiu o tradicional mesmo. "Lingerie é muito caro para as pessoas comprarem, meu objetivo não era esse" , justifica-se.

O que pode e o que não pode Produtos com preço mais em conta e de necessidade básica como cortador de pizza, plaina para queijo, pá para torta, escumadeira, concha, pegador de massa, colher de arroz, garrafas térmicas, bandejas plásticas, kits para banheiro e produtos da linha plástica em geral, estão como os itens que não podem faltar em uma lista para o chá de panelas. Segundo Natália, os grandes vilões são mesmo os produtos mais caros como os eletrodomésticos. Para a vendedora, o ideal é colocar nessa lista coisas mais simples, ou seja, os detalhes que estão faltando na estrutura da casa. "Quando a noiva chega aqui, a gente sempre orienta para a questão do preço porque não adianta colocar mercadorias muito caras para o chá de panela porque as pessoas não vão comprar. Normalmente, os produtos mais caros ficam para o presente do casamento" , explica.

* Marinella Souza é estudante de Comunicação Social da UFJF