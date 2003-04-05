



Inove sempre!

Para chegar ao mercado com sucesso e nele permanecer, o empres?rio ou executivo de qualquer atividade deve inovar. Muitas empresas n?o s?o h?beis em atender ao mercado de forma r?pida e precisa. Algumas n?o conseguem manter a sua rapidez para reagir ?s necessidades do mercado e fracassam. Reflita nos seguintes pontos:

Ofere?a sempre algo de novo para o mercado

A exig?ncia sempre crescente por parte dos clientes faz com que a empresa se empenhe em oferecer novidades para poder se destacar da concorr?ncia. Deve-se envolver toda a organiza??o na gera??o de id?ias e n?o apenas a alta administra??o e o corpo gerencial. De onde menos se espera surge uma id?ia que al?m de ser boa para a empresa causar? surpresa ao cliente.

Saiba selecionar as sugest?es

Analise as id?ias apresentadas e selecione uma que possa ser implementada de imediato e realiz?vel de acordo com os recursos da empresa. Procure escolher a que por consenso ? a mais vi?vel naquele momento.

Padronize as a?es

Para facilitar a sua implanta??o e aplica??o na sua empresa, procure padronizar utilizando procedimentos que espelhem a realidade de sua empresa, com o uso de instru?es simples, reais e que possam ser cumpridas por todos os colaboradores envolvidos. Isto sem d?vida far? que o atendimento seja uniforme e que os clientes fiquem satisfeitos. ? bom lembrar que padronizar n?o significa ?robotizar ou engessar? o atendimento ? o atendimento pessoal ou telef?nico deve ser feito de acordo com as boas normas de vendas, da ?tica e com a aten??o pessoal vitais para que a venda seja realizada.

Destine recursos suficientes para por em pr?tica a inova??o

Nada mais frustrante do que aprovar uma id?ia e n?o poder colocar em pr?tica por falta de recursos da empresa, sejam financeiros, t?cnicos, materiais ou humanos.

Todos pelo bem comum

Toda a organiza??o dever? estar voltada para o mesmo ideal ? atender ?s necessidades do cliente e alcan?ar o sucesso empresarial e pessoal. Se isto n?o estiver bem claro na mente de todos, nada ser? atingido.

Tire do caminho tudo o que poder? reduzir o impacto da inova??o

Com certeza ser?o encontrados in?meros obst?culos internos e externos para impedir o sucesso da empreitada em busca do ideal determinado. Saiba eliminar de forma consciente cada obst?culo para que nada o possa desviar.