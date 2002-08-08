Com?rcio aberto aos domingos

Ludmila Gusman

08/08/02

Abrir ou n?o as portas do com?rcio aos domingos? A quest?o est? sendo discutida pelas entidades e sindicatos que pretendem atrair os consumidores para fomentar o turismo em Juiz de Fora. O presidente do Com?rcio Varejista, Odoni Turola, explica que atrav?s de um medida provis?ria em ?mbito nacional ficou decidido que os estabelecimentos funcionariam aos domingos. A medida foi transformada em lei recentemente. No entanto, n?o estariam inclu?das na lista as cidades que possuem legisla??o pr?pria, como ? o caso de Juiz de Fora. ?Temos um C?digo de Postura de 1978 que est? sendo revisto agora, onde essa quest?o est? sendo estudada, por isso ainda n?o come?amos a funcionar aos domingos. Precisamos aguardar as discuss?es para que a medida seja posta em pr?tica?, diz ele.

No ?ltimo dia 4 de agosto as lojas credenciadas ? C?mara de Dirigentes Logistas (CDL) seriam as primeiras a iniciar o projeto, atrav?s de uma autoriza??o conseguida por liminar. Mas, segundo informou o respons?vel pelo departamento de Rela?es P?blicas da CDL, Rubens Vasconcellos, a a??o n?o foi levada adiante porque chegou-se a conclus?o de que n?o funcionaria se n?o houvesse uma participa??o coletiva. ?Entramos em contato com a prefeitura e achamos melhor envolver todas as entidades na discuss?o, j? que o resultado s? ser? satisfat?rio com a participa??o de todos os interessados?, justifica. A pr?xima reuni?o ainda n?o foi marcada. Rubens Vasconcelos diz que entre as propostas est? a autonomia dos comerciantes em abrir ou n?o o estabelecimento. ?Isso vai depender do ramo de atividade de cada um. Se o comerciante achar que vai trazer lucro, ele abre. Caso contr?rio, n?o queremos obrigar ningu?m a funcionar nos fins de semana. O nosso objetivo ? atrair o maior n?mero de pessoas para Juiz de Fora, oferecendo op?es de lazer e proporcionando uma atividade intensa na cidade. Isso ser? bom para o com?rcio que vai ter lucro e tamb?m para os empregados que v?o poder ganhar mais", diz .

O presidente do Sindicato dos Bares, Restaurantes e Similares, Ant?nio Jorge Marques, acredita que a medida ser? importante para Juiz de Fora. Ele diz que para atrair os consumidores alguns estabelecimentos oferecer?o descontos. Os hot?is pensam em descontos de 40% nas di?rias, j? os restaurantes prop?em a princ?pio 10% para aqueles que se hospedarem na cidade. J? as empresas de transporte filiadas ? Asetrap oferecer?o 25% de desconto nas passagens de volta para os turistas. ?Vamos vender mais e conseq?entemente o empregado vai ganhar mais e ser? poss?vel admitir novos funcion?rios. ? uma a??o em cadeia. Entendemos a preocupa??o dos trabalhadores, mas em momento algum os sindicatos que aderiram ao funcionamento do com?rcio aos domingos querem prejudicar os trabalhadores. Eles ter?o todos os direitos", garante.

E os trabalhadores?

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Com?rio, Silas Batista da Silva, acredita que a lei n?o vai funcionar em Juiz de Fora. Segundo ele, as compras nos fins de semana s?o uma quest?o de cultura. ?Se nas capitais isso n?o funciona, n?o acredito que aqui ir? funcionar. Se acontecer, n?o vai durar muito tempo. ? uma queda de bra?o em que todo mundo sair? perdendo?, diz. O presidente levanta tamb?m a quest?o da falta de lazer para os empregados no com?rcio. ?N?o existe empregado que fique mais ? disposi??o de sua empresa que o trabalhador do com?rcio. Ele come?a a trabalhar ?s 8h e s? termina ?s 18h. Isso, quando termina, pois a loja fecha e h? sempre algo a mais para fazer. Essas pessoas precisam do domingo para descansar, sair com a fam?lia, t?m outros afazeres?, ressalta.

O presidente do Sindicato pretende reunir com a Associa??o Comercial, C?mara de Dirigentes Logistas, Sindicato do Com?rcio e demais interessados para apresentar algumas propostas, que ele preferiu ainda n?o divulgar. ?Trata-se de uma s?rie de sugest?es vi?veis e inteligentes. Precisamos de um projeto que contemple a todos. N?o ? de uma hora para outra que o com?rcio vai vender aos fins de semana, as decis?es precisam ser estudadas, para n?o criar desgastes desnecess?rios?, argumenta.

Campanha de divulga??o

Embora ainda n?o exista nada de concreto sobre a abertura do com?rcio aos domingos, a id?ia ? criar a?es que motivem a popula??o a comprar. De acordo com o rela?es p?blicas do CDL, Rubens Vasconcelos, a princ?pio as lojas n?o abririam todos os domingos. ?Ir?amos ainda criar atrativos, campanhas na m?dia. Hoje al?m de n?o atrair novos consumidores estamos perdendo os nossos para outras cidades que investem no turismo. Juiz de Fora tem muito o que se aproveitar?, diz.

