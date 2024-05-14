Cinema em casa no Dia dos Pais Domingo para voc? ? quase sin?nimo de um bom filme? Anote dicas de DVDs

que falam da rela??o entre pais e filhos para assistir no dia 12 de agosto

Rep?rter: Fernanda Leonel

Designer: Laura M. Ferreira

Edi??o: S?lvia Zoche

julho/2007

Seu pai anda l? de "corpo mole" e domingo para ele j? virou sin?nimo de uma boa e merecida pregui?a. A segunda-feira vem por a? cheia de atribula?es e voc? tamb?m, l? no fundo, n?o est? l? muito animado para inventar um churrasc?o para comemorar o Dia dos Pais.

Se a justificativa n?o for exatamente essa, pode ser que seu pai seja apaixonado por filmes, lan?amentos e boas hist?rias. Ou ent?o, que j? tenha deixado bem claro que no dia 12 de agosto est? a fim mesmo ? de grudar nos filhotes.

Qualquer um dos pais destas hist?rias v?o curtir um cineminha em casa. O programa, al?m de uma demonstra??o de carinho e aten??o do dia dedicado s? a ele, pode tamb?m, segundo a propriet?ria de uma locadora de filmes e apaixonada pela s?tima arte, Fabiane Carvalho (foto lado), ser uma boa oportunidade para a reuni?o da fam?lia.

"D? para observar aqui na locadora, que na correria do dia-a-dia muitas vezes pais e filhos alugam DVDs diferentes, para talvez at? assistirem em aparelhos e televis?es diferentes. Aproveitar o dia dos pais para alugar um filme junto pode ser uma boa pedida" , analisa.

Para complementar a surpresa, vale lan?ar m?o do velho e bom artif?cio da pipoca. E se o tempo colaborar ou pintar aquela vontade de caprichar um pouco mais, prepare um mini lanche para seu pai, com direito a um pouco de tudo que ele mais gosta.

Barrinha de cereal e iogurte para pais saud?veis, cerveja e salaminho para aqueles que gostam de um bom boteco, amendoim, bala, ou o que vier na cabe?a. O importante ? ficar em boa companhia.

Pais na telinha

Voc? tamb?m pode aproveitar a oportunidade para dar um recado para o seu "velho". Filmes que falam da rela??o entre pais e filhos tamb?m podem ser uma ?tima chance para valorizar a rela??o de voc?s ou lan?ar aquele recado.

Gostou da id?ia mas est? em d?vida? Fabiane de Carvalho d? as dicas. Ela separou quatro op?es de DVDs que podem ajudar na hora da sua loca??o. Na lista, tem drama e com?dia. Escolha o seu!

? procura da felicidade Segundo Fabiane, este filme estrelado por Will Smith conta a hist?ria de um pai que se sacrifica pelo filho. "? uma hist?ria de supera??o. Um filme muito bonito e muito bom" . Confira a sinopse: Chris Gardner (Will Smith) ? um pai de fam?lia que enfrenta s?rios problemas financeiros. Apesar de todas as tentativas em manter a fam?lia unida, Linda (Thandie Newton), sua esposa, decide partir. Chris agora ? pai solteiro e precisa cuidar de Christopher (Jaden Smith), seu filho de apenas 5 anos.

Palavras de Amor Se voc? acha que seu pai ? um homem exigente demais com voc?, este filme pode ser uma boa pedida para um momento de reflex?o. Ainda mais, porque parece que pai e filha encontram o caminho para a resolu??o dos problemas. Confira a sinopse: Eliza (Flora Cross) ? uma jovem que tem grande facilidade em soletrar. Ela ? a filha ca?ula de Saul (Richard Gere) e Miriam (Juliette Binoche), sendo que no momento se prepara para participar do Campeonato Nacional de Soletrar a ser realizado em Washington. Entretanto ? medida que Eliza melhora sua capacidade de soletrar a comunica??o entre seus pais e seu irm?o (Max Minghella) piora, cabendo a ela reunir os fragmentos de sua fam?lia.

A fam?lia da noiva De acordo com Fabiane, esta pode ser uma boa pedida para filhos que querem discutir a rela??o do pai com o namorado ou namorada e ainda dar boas risadas. Confira a sinopse: Percy Jones (Bernie Mac) ? um chefe de fam?lia que se orgulha de estar sempre certo em rela??o a sua fam?lia. Ele est? prestes a conhecer Simon Green (Ashton Kutcher), o novo namorado de sua filha Theresa (Zoe Saldana). Temeroso, j? que acredita que n?o exista homem bom o suficiente para sua filha. Confus?es ? que n?o v?o faltar!