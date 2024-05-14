Declara??o para o papai Envie uma foto do seu pai e diga o quanto voc? o ama

Papai Mariloni

Te Amo Papai!!!!!!!!! FELIZ DIA DOS PAIS!!!!!!!

seu THIAGO

Papai Pedro Lavado Hidalgo

sentimos tanta falta sua por alegria coragem amizade amigo de todos alegre sempre

Bel - Maria Isabel Santi

Papai Djalma

Voc? ? a coragem em pessoa.

Voc? ? o meu poder crescer.

Voc? ? a minha cabe?a.

S?o os meus conselhos.

Voc? ? aquele que me defende,

Que me salva dentro de uma tempestade.

Me tira de um inc?ncio de mentiras.

Me mostra as verdades,

Tenta sempre ser justo.



Quer apenas a minha completa felicidade.

Gosta de mostrar a luz;

A luz da vit?ria.

Me diz as oportunidades que o mundo d?.

Adora quando eu fa?o

Algo que lhe agrada.



Qualquer gesto ? quest?o de se orgulhar.

Voc? ? o meu pai;

O pai que pedi a Deus...

Que sabe me entender

Compreende meus sonhos,

E me ajuda a torn?-los Realidade.

Saiba que

N?s te amamos!!!

Erika, Junior, Beatriz e Leu

Papai Antonio

Hoje ? o dia dos pais e estou muito triste por n?o est? ao lado de meu pai.

Mas mesmo distante quero te desejar Sa?de, paz, alegria e realiza?es.

TE AMO PAPAI

Liliane

Papai Juarez

Te amamos muito!!!!!!!!!!!!!

Gabriel e Herica

Valderi

Valderi n?o ? meu pai. mas ele merece uma homenagem dessa, pois ele ? um homem incrivel.

Ele ? pai de mayra e marcel.

Eu vejo o quanto ele ama esses filhos querido.

eu adoro vc...

Que deus ilumine sua vida e lhe der uma sa?de, paz, for?a e coragem e que vc continui sendo esse homem MARAVILHOSO Q ?S.

TE ADORO..

dadadad

Papai Evandro

Eu agrade?o PAI, pelos abra?os, risos, alegrias e momentos especiais a cada dia.

Por todas as maneiras com que voc? demonstrou o quanto amava e se importava. Por sua paci?ncia e seu humor. Por tudo o que voc? sempre fez.

Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz por ter...

...UM PAI COMO VOC?!!

Bruna Mikelly e Brendon

Papai Daniel

Papai, eu te amo muito.

Obrigado por vc fazer parte da minha vida!!!!

Junior

Papai Luiz Torres

Baby...

s? quero dizer a ?ltima coisa que vc ouviu de mim: Eu te amo!!!!!

Saudades!!!!!!

Eloiza Torres

Papai Jaime

PAI eu te amo muiiiiito.

Vc ? meu heroi, minha vida.

Vc ? meu espelho.

Do fundo do meu coracao, vc ? tudo pra mim.

Que DEUS te proteja sempre...

bjussss sua filha

Larissa

Papai J?nior (PaIz?o)

Pai, nas horas certas e incertas,eu posso sempre contar com essa pessoa maravilhosa que voc? ?.

Uma pessoa que me d? aten??o, que me ouve, me aconselha e me d? muito carinho.

Voc? tem um lugar reservado no meu cora??o.

Confio em voc? e vou guardar l? dentro esse grande amor que voc? sempre me dedicou.

Pai, eu amo voc?! Feliz Dia dos Pais!!!

Ingrid

Papai Claudio

Papai, eu te amo muito, por isso continue assim.

Te adoro.

Beij?o, Gugu.

Gustavo Henrique Caetano Silva

Papai Inaldo Ferreira Valois

Voc? ? meu super papai

Jonatas de Araujo Ferreira Valois

Papai Moises

Somente uma pessoa maravilhosa como voc? poderia ter o privil?gio... de ter filhos como n?s!

Feliz dia dos pais.

Te amamos muuuuuuuuuuito.

Teus filhos

Matheus e Carla

Papai Sergio

Vc ? o melhor pai do mundo.

Obrigado por tudo bjs...

Inaelson

Papai Marcos Martinelli

Obrigado, papai!

Por voc? existir...

voc? ? tudo de bom, quando eu crescer quero ser igual a voc?...

EU TE AMO!!!!!!!!!!

Guilherme Martinelli

Papai Wilton

Pai, te adolooooo do fundo do meu cola?ao

Carol

Papai Dangelo G. De Macedo

Pai n?o vejo a hora de chegar logo ao mundo pra fikar pertinho de vc.

Mesmo dendro da minha mam?e eu ja amo vc!!!

Feliz Dia Dos Pais...

Pois esse ? seu 1? aninho juntos T amo !!!

Dangelo Junior

Papai Jos? Nilson

Pai, quero lhe dizer...

N?o existem palavras para dizer o quanto amo voc?.

Voc? ? o motivo para meu viver.

Quando estou triste me lembro das vezes que voc? ia na minha cama

antes de dormir para conversar um pouco comigo.

Me lembro de todas as coisas que vivemos juntos

e das vezes que eu estava mal e voc? n?o me deixou sozinha

no escuro da vida.

Voc? sempre me entendeu melhor do que qualquer pessoa.

Me lembro daquele seu abra?o... e daquele sorriso que s? voc? tem.

Meus olhos enchem de l?grimas pois sou t?o agradecida

por ter voc? na minha vida e quando penso em desistir

me lembro de voc?.

Existe um la?o entre n?s t?o dif?cil de explicar...

um amor maior que as palavras podem dizer.

Um sentimento divino que nem a dist?ncia consegue romper.

Nada ? maior nesse mundo do que o amor que sinto por voc?.

TE AMO PAI!!!

Clara

Papai Jos? Nogueira

Voc? ? a raz?o da minha exist?ncia e ? meu porto seguro, seu carinho e sua compreens?o me faz se sentir que tenho uma grande prote??o e um apoio que posso sempre contar, se n?o fosse voc? n?o teria chegado onde cheguei e n?o teria conseguido tudo que consegui na minha vida, pois seu incentivo e seu apoio foram fundamentais para o meu crescimento pessoal e profissional. Obrigada Pai por tudo que representas em minha vida, voc? tudo pra mim.

Eu te amo incondicionalmente!

O melhor Pai do mundo com certeza ? o meu painho lindo que eu tanto amo esse velho lindo da minha vida, meu tudo, meu heroi.

Obrigada por tudo viu painho.

Te amo demais!

E Um Feliz dia dos Pais!

Shirley Nogueira

Papai Andres Delgado

Pai, voc? ? a pessoa mais importante pra mim.

Karin Delgado

Papai Elias

Pai, sinto muita sua falta.

Como me doi vc nao poder estar entre nois nesse dia tao especial.

Mas parab?ns, papai.

Amo demais vc.

Elizangela

Papai Jader Pontes

Meu super papai, nos te amamos demais.

Agrade?o a papai do c?u todos os dias, por vc estar entre n?s.

Vc ? tudo pra n?s.

Te amamos papai.

Duda, Pedro, Biel, Celle

Papai Roberto

Pai, apesar de todas as diferen?as, te amamos!!

Obrigado por existir!

Mylenna e Roberto

Papai Manoel Francisco

Meu Pai est? no C?u, mas o tempo que esteve aqui na terra, foi excel?ncia como Pai, esposo, filho, av?, irm?o, amigo, genro, cunhado, enfim Amo e sempre Amarei, a saudade me alimenta e seu exemplo me mant?m, bjus

Sua rapinha do tacho,

Raquel

Papai Ronaldo

Somos muito felizes por ter uma fam?lia perfeita!

Voc? sempre nos ensinou o caminho certo para tudo e mostrou que, mesmo quando as coisas n?o saem como queremos, n?o devemos desistir.

N?s te amamos muuuuuuuuuuuuito!!! Mas voc? s? poderia ser um pouco menos bravo... hehehhehe

Obrigado por tudo!

Clarice, Laura, L?gia e Zequinha

Papai Paulo Roberto de Andrade

te amo!!!!

vc ? mt especial para mim

minha vida

te amoooooooooooooo

Barbara Sibelly

Papai Jo?o Evangelista

N?s te amamos muito!

Feliz dia dos pais

Queremos dizer que vc ? muito especial

Tiamo

Emanuel e Jamily

Papai Jos? Carlos

Paiiiee, eu te amo muito...

Obrigada por me ensinar a viver...

Obrigada por me amar mesmo com tantos defeitos... e por acreditar em mim sempre...

O seu car?ter e a sua maneira de agir s?o meus exemplos de vida...

Eu te amo muito, meu pai!!

Danusa

Papai Janir

Com certeza vc ? o melhor pai do mundo.

Te amo!!!!

Alice Adriana

Papai Paulinho

Hoje no seu dia quero dizer a todos que adoro escutar no meu ouvido quando vc, me diz: que me ama.

Ent?o quero desejar Feliz dia dos pais e e tb dizer que TE AMO.

Paulinha

Papai Ricardo Meireles

Esse "Pai"... ? aben?oado, um esfor?ado trabalhador e at? muito teimoso... rsrsrs

Saiba que nos sentimos muito honrados de t?-lo como nosso companheiro, amigo e supridor...

Que Deus te ilumine cada vez mais com sua gra?a e amor!!!

Te amamos...

Feliz Dia dos Pais!

sua filha Maria Eduarda

Papai Ded?

Saber de sua aus?ncia ? muito duro.Saber da sua exist?ncia foi bom demais.

Momentos s?o para serem guardados eternamente,estes os terei comigo sempre e de suas palavras "calma minha filha, neste mundo tem de tudo..."

A saudade ? imensa... Te admirei muiro.

Beijos de eterna saudade...

Rosa Maria Lopes de Lima

Papai Djalma "Pereira"

Pai, obrigado por voce existir em nossas vidas, voc? e nosso porto seguro!

TE AMAMOS MUITO!!!

Feliz Dia dos Pais!



De seus flhos Ana Paula, Cl?udia, Djalma, Val?ria e sua esposa Neide.

Papai Mauro L?cio

Apesar da dist?ncia, saiba que te amo.

Estou com saudades!

Beijos e um Feliz Dia dos Pais!

Izzadora

Papai Andr? Lu?s "Pitoco"

? s? olhar para mim e ver o quanto TE AMO!

E quando eu crescer, terei um ?timo exemplo de como ser um "SUPER HOMEM", ? s? seguir os seus passos!

S? n?o vou torcer para o Fluminense (brincadeirinha...)

Feliz Dia dos Pais!



Jo?o Pedro - "Pitoquinho".

Papai Neno de Oliveira

Pai vc ? demais!

Muito muito importante pra mim.

Obrigado por tudo.

Te amo muito

Lana Gleice

Papai Eliel

Eu te amo

Vc ? o melhor pai do mundo

Beijos

Beatriz

Papai Djalma de Aquino - "PEREIRA"

Tudo que diria a voc? se resume em: TE AMO MUITO!

Feliz dia dos pais!

"fiuifiiu"

Beijos!

Cl?udia

Papai Paulo Sergio

Estou aqui para deixar registrado o quanto es importante para mim...

Obrigado por todo carinho e dedica??o...

Amo os momentos que estou ao seu lado...

? sempre bom poder brincar com vc...

Te amoooooooooooooooo

Pedro David

Papai Carlos Henrique

pai, n?s te amamos.

Voc? ? muito legal e ter sua companhia ? ?timo para o nosso bem-estar.

Agradecemos por tudo de bom que voc? faz por n?s.

Feliz dia dos pais

Lucas e Hugo

Papai Julio

Pai...

Hoje sinto uma falta de voc?...

Do seu jeito de ser

Do seu modo de se preocupar

Do seu sorriso

Do seu olhar

Do seu sil?ncio

Do seu movimento

Da maneira como gesticula

Muitas saudades sinto de voc?

Mas n?o posso reclamar

Tenho que me conter

Sei que continua ao meu lado

S? n?o posso olhar o seu rosto

Queria poder estar hoje ao seu lado e te dar um abra?o bem apertado, daqueles onde me encaixo perfeitamente e me sinto totalmente protegida... mas infelizmente a dist?ncia n?o permite...

Que voc? tenha um ?timo dia!

Feliz dias dos pais meu Paiz?o!!!

Melissa

Papai Walmore

Papai... primeiro e eterno amor!!

Obrigada por ser t?o presente, amigo e carinhoso!

Voc? ? muito especial e amado!

Feliz dia dos pais!

Beijos.

Paula

Papai Aloysio

PAI TE AMO DEMAIS!!!

Voc? ? meu exemplo hoje e sempre!

Bjos

Gl?ria

Papai Wilson

Voc? estar? sempre no meu cora??o.

Sinto saudades, mas posso dizer que fui muito feliz por ter convivido tanto com voc?.

Jacqueline

Papai Helv?cio Malta

Pai, por tudo aquilo de mais gracioso e importante da minha vida, agrade?o todos os dias por voc? ser a principal delas!

Talita Emily Malta

Papai Roberto

Esse "Pai"... ? aben?oado, um esfor?ado trabalhador e at? muito teimoso... rsrsrs

Saiba que nos sentimos muito honrados de t?-lo como nosso companheiro, amigo e supridor...

Que Deus te ilumine cada vez mais com sua gra?a e amor!!!

Te amamos...

Feliz Dia dos Pais!

Sua esposa Mirtes, seus filhos Roberta, Rodrigo e Renata (o filho baladeiro faltou nesse dia... ele est? no cora??o)

Papai Salesio

Eu amo muito voc?!

bjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monique

Papai Bira

Te amo!

Voc? ? a pessoa que s? n?s temos

Bjs

Let?cia, Thais e Dani

Papai Celso

Papai, quando eu nasci que foi a primeira vez que eu te vi me apaixonei por voc? e at? hoje que eu tenho 10 anos voc? me chama de bebez?o!

Pai se voc? soubesse o tanto que eu te amo!

Papai eu te amo!



Bruna

Papai Israel Nascimento da Concei??o Filho

Pai, saiba que ?s pra mim + que um pai, um paiz?o.

Te amo

De sua filha Natalia, Raissa, Julia, Patrick e sua esposa Mirian

Papai Wagner Mour?o Ruffo

Voc? est? dentro do meu cora??o e nunca vai sair, eu te amo muito voc? nem sabe o tanto ? um tanto maior do que milh?es de mundo junto, feliz dia dos pais eu te amo muito...

beijos de sua filha querida

Milena Limp Ruffo

Papai Bil

Para aquele que sempre me presenteou com seu carinho dedica??o...

Muito obrigada por existir e me aturar...

hshshshshshshs

Bjim pra voc?!!!!!!!

e... FELIZ DIA DOS PAISSSSSSS!!!!

Te adolu!!!!!

sua filha Pereirinha

Papai Edinho

Este ? o primeiro ano que eu n?o vou acordar ao seu lado e dizer no caf? da manh?: FELIZ DIA DOS PAIS, MEU PAI!

Mas meu pensamento estar? em voc?...

Declaro aqui todo meu amor e admira??o por ti, homem exemplo para tantos outros...

Te amo com todo meu amor...



Sua filha Jana?na

Papai Paulo S?rgio

Papai querido, no dia dos pais quero te abra?ar e te beijar bastante porque voc? t? vivo comigo me dando carinho e amor sempre...

Muito obrigado sempre pelo amor!

Super beijo do seu filhinho "Tim"

Felippe Louback Vieira

Papai Julio

Ao meu pai, eu envio o meu Muito obrigado, por aqui estar...

Que os anjos de luz estejam ao teu lado onde estiver...

Guillon Ribeiro

Papai Jo?o Batista

Falar do meu pai ? a coisa mais f?cil deste mundo porque se resume em apenas uma palavra: MARAVILHOSO.

Voc? ? tudo de melhor que Deus poderia ter nos dado.

Amamos demais voc? e obrigada por todo apoio, amor e dedica??o.

Fabiane, Tatiana e Raquel

Papai Leo

neste dia te desejo muitas felicidades, agrade?o a deus por voc? existir na minha vida, voc? sempre me ensina o que ? o certo e o errado

Te amo muito



Milena e Lu

Papai Ney

Voc? ? o melhor pai do mundo!!!!!

Igor e Carol

Papai Claudenor

Parab?ns pelo seu dia e pela sua formatura.

Voc? ? o meu maior exemplo.

Te amo.

Seu filho,

Vin?cius

Papai Paulo

Pai, Voc? ? o melhor de todos!!

Te amamos!!!

Tudo de bom n?o s? no dia dos pais, mas em todos os dias!!

Bjos!!

Helena, Xande, Dani e Edna

Papai Fernando

Pai, quero aproveitar essa data especial pra dizer que sou muito feliz por ter um pai sempre presente, atencioso, carinhoso e legal.

Atrav?s de seus ensinamentos e de sua orienta??o me tornei essa pessoa que sou hoje.

Quero pedir a Deus que continue te dando sa?de para que voc? possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa que voc?.

Pra voc?, eu queria mesmo ? s? agradecer por tudo isso e pedir desculpas por quando deixei de fazer o que voc? acha o mais correto.

Esse pai ? de "catiguria" hehehe

Te amo muito!!!

abra??o

Vin?cius