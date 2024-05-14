Declara??o para o papai Envie uma foto do seu pai e diga o quanto voc? o ama

Foto: ACESSA.com
Papai Mariloni

Te Amo Papai!!!!!!!!! FELIZ DIA DOS PAIS!!!!!!!

seu THIAGO



Papai Pedro Lavado Hidalgo Foto: Arquivo Pessoal

sentimos tanta falta sua por alegria coragem amizade amigo de todos alegre sempre

Bel - Maria Isabel Santi



Foto: ACESSA.com
Papai Djalma

Voc? ? a coragem em pessoa.
Voc? ? o meu poder crescer.
Voc? ? a minha cabe?a.
S?o os meus conselhos.
Voc? ? aquele que me defende,
Que me salva dentro de uma tempestade.
Me tira de um inc?ncio de mentiras.
Me mostra as verdades,
Tenta sempre ser justo.

Quer apenas a minha completa felicidade.
Gosta de mostrar a luz;
A luz da vit?ria.
Me diz as oportunidades que o mundo d?.
Adora quando eu fa?o
Algo que lhe agrada.

Qualquer gesto ? quest?o de se orgulhar.
Voc? ? o meu pai;
O pai que pedi a Deus...
Que sabe me entender
Compreende meus sonhos,
E me ajuda a torn?-los Realidade.
Saiba que
N?s te amamos!!!

Erika, Junior, Beatriz e Leu



Papai Antonio Foto: Arquivo Pessoal

Hoje ? o dia dos pais e estou muito triste por n?o est? ao lado de meu pai.
Mas mesmo distante quero te desejar Sa?de, paz, alegria e realiza?es.
TE AMO PAPAI

Liliane



Foto: ACESSA.com
Papai Juarez

Te amamos muito!!!!!!!!!!!!!

Gabriel e Herica



Valderi Foto: Arquivo Pessoal

Valderi n?o ? meu pai. mas ele merece uma homenagem dessa, pois ele ? um homem incrivel.
Ele ? pai de mayra e marcel.
Eu vejo o quanto ele ama esses filhos querido.
eu adoro vc...
Que deus ilumine sua vida e lhe der uma sa?de, paz, for?a e coragem e que vc continui sendo esse homem MARAVILHOSO Q ?S.
TE ADORO..

dadadad



Foto: ACESSA.com
Papai Evandro

Eu agrade?o PAI, pelos abra?os, risos, alegrias e momentos especiais a cada dia.
Por todas as maneiras com que voc? demonstrou o quanto amava e se importava. Por sua paci?ncia e seu humor. Por tudo o que voc? sempre fez.
Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz por ter...
...UM PAI COMO VOC?!!

Bruna Mikelly e Brendon



Papai Daniel Foto: Arquivo Pessoal

Papai, eu te amo muito.
Obrigado por vc fazer parte da minha vida!!!!

Junior



Foto: ACESSA.com
Papai Luiz Torres

Baby...
s? quero dizer a ?ltima coisa que vc ouviu de mim: Eu te amo!!!!!
Saudades!!!!!!

Eloiza Torres



Papai Jaime Foto: Arquivo Pessoal

PAI eu te amo muiiiiito.
Vc ? meu heroi, minha vida.
Vc ? meu espelho.
Do fundo do meu coracao, vc ? tudo pra mim.
Que DEUS te proteja sempre...
bjussss sua filha

Larissa



Foto: ACESSA.com
Papai J?nior (PaIz?o)

Pai, nas horas certas e incertas,eu posso sempre contar com essa pessoa maravilhosa que voc? ?.
Uma pessoa que me d? aten??o, que me ouve, me aconselha e me d? muito carinho.
Voc? tem um lugar reservado no meu cora??o.
Confio em voc? e vou guardar l? dentro esse grande amor que voc? sempre me dedicou.
Pai, eu amo voc?! Feliz Dia dos Pais!!!

Ingrid



Papai Claudio Foto: Arquivo Pessoal

Papai, eu te amo muito, por isso continue assim.
Te adoro.
Beij?o, Gugu.

Gustavo Henrique Caetano Silva



Foto: ACESSA.com
Papai Inaldo Ferreira Valois

Voc? ? meu super papai

Jonatas de Araujo Ferreira Valois



Papai Moises Foto: Arquivo Pessoal

Somente uma pessoa maravilhosa como voc? poderia ter o privil?gio... de ter filhos como n?s!
Feliz dia dos pais.
Te amamos muuuuuuuuuuito.
Teus filhos

Matheus e Carla



Foto: Arquivo Pessoal Papai Sergio

Vc ? o melhor pai do mundo.
Obrigado por tudo bjs...

Inaelson



Papai Marcos Martinelli Foto: ACESSA.com

Obrigado, papai!
Por voc? existir...
voc? ? tudo de bom, quando eu crescer quero ser igual a voc?...
EU TE AMO!!!!!!!!!!

Guilherme Martinelli



Foto: ACESSA.com
Papai Wilton

Pai, te adolooooo do fundo do meu cola?ao

Carol



Papai Dangelo G. De Macedo Foto: Arquivo Pessoal

Pai n?o vejo a hora de chegar logo ao mundo pra fikar pertinho de vc.
Mesmo dendro da minha mam?e eu ja amo vc!!!
Feliz Dia Dos Pais...
Pois esse ? seu 1? aninho juntos T amo !!!

Dangelo Junior



Foto: ACESSA.com
Papai Jos? Nilson

Pai, quero lhe dizer...
N?o existem palavras para dizer o quanto amo voc?.
Voc? ? o motivo para meu viver.
Quando estou triste me lembro das vezes que voc? ia na minha cama
antes de dormir para conversar um pouco comigo.
Me lembro de todas as coisas que vivemos juntos
e das vezes que eu estava mal e voc? n?o me deixou sozinha
no escuro da vida.
Voc? sempre me entendeu melhor do que qualquer pessoa.
Me lembro daquele seu abra?o... e daquele sorriso que s? voc? tem.
Meus olhos enchem de l?grimas pois sou t?o agradecida
por ter voc? na minha vida e quando penso em desistir
me lembro de voc?.
Existe um la?o entre n?s t?o dif?cil de explicar...
um amor maior que as palavras podem dizer.
Um sentimento divino que nem a dist?ncia consegue romper.
Nada ? maior nesse mundo do que o amor que sinto por voc?.
TE AMO PAI!!!

Clara



Papai Jos? Nogueira Foto: Arquivo Pessoal

Voc? ? a raz?o da minha exist?ncia e ? meu porto seguro, seu carinho e sua compreens?o me faz se sentir que tenho uma grande prote??o e um apoio que posso sempre contar, se n?o fosse voc? n?o teria chegado onde cheguei e n?o teria conseguido tudo que consegui na minha vida, pois seu incentivo e seu apoio foram fundamentais para o meu crescimento pessoal e profissional. Obrigada Pai por tudo que representas em minha vida, voc? tudo pra mim.
Eu te amo incondicionalmente!
O melhor Pai do mundo com certeza ? o meu painho lindo que eu tanto amo esse velho lindo da minha vida, meu tudo, meu heroi.
Obrigada por tudo viu painho.
Te amo demais!
E Um Feliz dia dos Pais!

Shirley Nogueira



Foto: ACESSA.com
Papai Andres Delgado

Pai, voc? ? a pessoa mais importante pra mim.

Karin Delgado



Papai Elias Foto: Arquivo Pessoal

Pai, sinto muita sua falta.
Como me doi vc nao poder estar entre nois nesse dia tao especial.
Mas parab?ns, papai.
Amo demais vc.

Elizangela



Foto: ACESSA.com
Papai Jader Pontes

Meu super papai, nos te amamos demais.
Agrade?o a papai do c?u todos os dias, por vc estar entre n?s.
Vc ? tudo pra n?s.
Te amamos papai.

Duda, Pedro, Biel, Celle



Papai Roberto Foto: Arquivo Pessoal

Pai, apesar de todas as diferen?as, te amamos!!
Obrigado por existir!

Mylenna e Roberto



Foto: ACESSA.com
Papai Manoel Francisco

Meu Pai est? no C?u, mas o tempo que esteve aqui na terra, foi excel?ncia como Pai, esposo, filho, av?, irm?o, amigo, genro, cunhado, enfim Amo e sempre Amarei, a saudade me alimenta e seu exemplo me mant?m, bjus
Sua rapinha do tacho,

Raquel



Papai Ronaldo Foto: Arquivo Pessoal

Somos muito felizes por ter uma fam?lia perfeita!
Voc? sempre nos ensinou o caminho certo para tudo e mostrou que, mesmo quando as coisas n?o saem como queremos, n?o devemos desistir.
N?s te amamos muuuuuuuuuuuuito!!! Mas voc? s? poderia ser um pouco menos bravo... hehehhehe
Obrigado por tudo!

Clarice, Laura, L?gia e Zequinha



Foto: Arquivo Pessoal Papai Paulo Roberto de Andrade

te amo!!!!
vc ? mt especial para mim
minha vida
te amoooooooooooooo

Barbara Sibelly



Papai Jo?o Evangelista Foto: Arquivo Pessoal

N?s te amamos muito!
Feliz dia dos pais
Queremos dizer que vc ? muito especial
Tiamo

Emanuel e Jamily



Foto: Arquivo Pessoal Papai Jos? Carlos

Paiiiee, eu te amo muito...
Obrigada por me ensinar a viver...
Obrigada por me amar mesmo com tantos defeitos... e por acreditar em mim sempre...
O seu car?ter e a sua maneira de agir s?o meus exemplos de vida...
Eu te amo muito, meu pai!!

Danusa



Papai Janir Foto: Arquivo Pessoal

Com certeza vc ? o melhor pai do mundo.
Te amo!!!!

Alice Adriana



Foto: Arquivo Pessoal Papai Paulinho

Hoje no seu dia quero dizer a todos que adoro escutar no meu ouvido quando vc, me diz: que me ama.
Ent?o quero desejar Feliz dia dos pais e e tb dizer que TE AMO.

Paulinha



Papai Ricardo Meireles Foto: Arquivo Pessoal

Esse "Pai"... ? aben?oado, um esfor?ado trabalhador e at? muito teimoso... rsrsrs
Saiba que nos sentimos muito honrados de t?-lo como nosso companheiro, amigo e supridor...
Que Deus te ilumine cada vez mais com sua gra?a e amor!!!
Te amamos...
Feliz Dia dos Pais!

sua filha Maria Eduarda



Foto: ACESSA.com
Papai Ded?

Saber de sua aus?ncia ? muito duro.Saber da sua exist?ncia foi bom demais.
Momentos s?o para serem guardados eternamente,estes os terei comigo sempre e de suas palavras "calma minha filha, neste mundo tem de tudo..."
A saudade ? imensa... Te admirei muiro.
Beijos de eterna saudade...

Rosa Maria Lopes de Lima



Papai Djalma "Pereira" Foto: Arquivo Pessoal

Pai, obrigado por voce existir em nossas vidas, voc? e nosso porto seguro!
TE AMAMOS MUITO!!!
Feliz Dia dos Pais!

De seus flhos Ana Paula, Cl?udia, Djalma, Val?ria e sua esposa Neide.



Foto: Arquivo Pessoal Papai Mauro L?cio

Apesar da dist?ncia, saiba que te amo.
Estou com saudades!
Beijos e um Feliz Dia dos Pais!

Izzadora



Papai Andr? Lu?s "Pitoco" Foto: Arquivo Pessoal

? s? olhar para mim e ver o quanto TE AMO!
E quando eu crescer, terei um ?timo exemplo de como ser um "SUPER HOMEM", ? s? seguir os seus passos!
S? n?o vou torcer para o Fluminense (brincadeirinha...)
Feliz Dia dos Pais!

Jo?o Pedro - "Pitoquinho".



Foto: Arquivo Pessoal Papai Neno de Oliveira

Pai vc ? demais!
Muito muito importante pra mim.
Obrigado por tudo.
Te amo muito

Lana Gleice



Papai Eliel Foto: Arquivo Pessoal

Eu te amo
Vc ? o melhor pai do mundo
Beijos

Beatriz



Foto: Arquivo Pessoal Papai Djalma de Aquino - "PEREIRA"

Tudo que diria a voc? se resume em: TE AMO MUITO!
Feliz dia dos pais!
"fiuifiiu"
Beijos!

Cl?udia



Papai Paulo Sergio Foto: Arquivo Pessoal

Estou aqui para deixar registrado o quanto es importante para mim...
Obrigado por todo carinho e dedica??o...
Amo os momentos que estou ao seu lado...
? sempre bom poder brincar com vc...
Te amoooooooooooooooo

Pedro David



Foto: Arquivo Pessoal Papai Carlos Henrique

pai, n?s te amamos.
Voc? ? muito legal e ter sua companhia ? ?timo para o nosso bem-estar.
Agradecemos por tudo de bom que voc? faz por n?s.
Feliz dia dos pais

Lucas e Hugo



Papai Julio Foto: Arquivo Pessoal

Pai...
Hoje sinto uma falta de voc?...
Do seu jeito de ser
Do seu modo de se preocupar
Do seu sorriso
Do seu olhar
Do seu sil?ncio
Do seu movimento
Da maneira como gesticula
Muitas saudades sinto de voc?
Mas n?o posso reclamar
Tenho que me conter
Sei que continua ao meu lado
S? n?o posso olhar o seu rosto
Queria poder estar hoje ao seu lado e te dar um abra?o bem apertado, daqueles onde me encaixo perfeitamente e me sinto totalmente protegida... mas infelizmente a dist?ncia n?o permite...
Que voc? tenha um ?timo dia!
Feliz dias dos pais meu Paiz?o!!!

Melissa



Foto: Arquivo Pessoal Papai Walmore

Papai... primeiro e eterno amor!!
Obrigada por ser t?o presente, amigo e carinhoso!
Voc? ? muito especial e amado!
Feliz dia dos pais!
Beijos.

Paula



Papai Aloysio Foto: Arquivo Pessoal

PAI TE AMO DEMAIS!!!
Voc? ? meu exemplo hoje e sempre!
Bjos

Gl?ria



Foto: Arquivo Pessoal Papai Wilson

Voc? estar? sempre no meu cora??o.
Sinto saudades, mas posso dizer que fui muito feliz por ter convivido tanto com voc?.

Jacqueline



Papai Helv?cio Malta Foto: Arquivo Pessoal

Pai, por tudo aquilo de mais gracioso e importante da minha vida, agrade?o todos os dias por voc? ser a principal delas!

Talita Emily Malta



Foto: Arquivo Pessoal Papai Roberto

Esse "Pai"... ? aben?oado, um esfor?ado trabalhador e at? muito teimoso... rsrsrs
Saiba que nos sentimos muito honrados de t?-lo como nosso companheiro, amigo e supridor...
Que Deus te ilumine cada vez mais com sua gra?a e amor!!!
Te amamos...
Feliz Dia dos Pais!

Sua esposa Mirtes, seus filhos Roberta, Rodrigo e Renata (o filho baladeiro faltou nesse dia... ele est? no cora??o)



Papai Salesio Foto: Arquivo Pessoal

Eu amo muito voc?!
bjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monique



Foto: Arquivo Pessoal Papai Bira

Te amo!
Voc? ? a pessoa que s? n?s temos
Bjs

Let?cia, Thais e Dani



Papai Celso Foto: Arquivo Pessoal

Papai, quando eu nasci que foi a primeira vez que eu te vi me apaixonei por voc? e at? hoje que eu tenho 10 anos voc? me chama de bebez?o!
Pai se voc? soubesse o tanto que eu te amo!
Papai eu te amo!

Bruna



Foto: Arquivo Pessoal Papai Israel Nascimento da Concei??o Filho

Pai, saiba que ?s pra mim + que um pai, um paiz?o.
Te amo

De sua filha Natalia, Raissa, Julia, Patrick e sua esposa Mirian



Papai Wagner Mour?o Ruffo Foto: Arquivo Pessoal

Voc? est? dentro do meu cora??o e nunca vai sair, eu te amo muito voc? nem sabe o tanto ? um tanto maior do que milh?es de mundo junto, feliz dia dos pais eu te amo muito...
beijos de sua filha querida

Milena Limp Ruffo



Foto: Arquivo Pessoal Papai Bil

Para aquele que sempre me presenteou com seu carinho dedica??o...
Muito obrigada por existir e me aturar...
hshshshshshshs
Bjim pra voc?!!!!!!!
e... FELIZ DIA DOS PAISSSSSSS!!!!
Te adolu!!!!!

sua filha Pereirinha



Papai Edinho Foto: Arquivo Pessoal

Este ? o primeiro ano que eu n?o vou acordar ao seu lado e dizer no caf? da manh?: FELIZ DIA DOS PAIS, MEU PAI!
Mas meu pensamento estar? em voc?...
Declaro aqui todo meu amor e admira??o por ti, homem exemplo para tantos outros...
Te amo com todo meu amor...

Sua filha Jana?na



Papai Paulo S?rgio

Papai querido, no dia dos pais quero te abra?ar e te beijar bastante porque voc? t? vivo comigo me dando carinho e amor sempre...
Muito obrigado sempre pelo amor!
Super beijo do seu filhinho "Tim"

Felippe Louback Vieira



Papai Julio Foto: Arquivo Pessoal

Ao meu pai, eu envio o meu Muito obrigado, por aqui estar...
Que os anjos de luz estejam ao teu lado onde estiver...

Guillon Ribeiro



Foto: Arquivo Pessoal Papai Jo?o Batista

Falar do meu pai ? a coisa mais f?cil deste mundo porque se resume em apenas uma palavra: MARAVILHOSO.
Voc? ? tudo de melhor que Deus poderia ter nos dado.
Amamos demais voc? e obrigada por todo apoio, amor e dedica??o.

Fabiane, Tatiana e Raquel



Papai Leo Foto: Arquivo Pessoal

neste dia te desejo muitas felicidades, agrade?o a deus por voc? existir na minha vida, voc? sempre me ensina o que ? o certo e o errado
Te amo muito

Milena e Lu



Foto: Arquivo Pessoal Papai Ney

Voc? ? o melhor pai do mundo!!!!!

Igor e Carol



Papai Claudenor Foto: Arquivo Pessoal

Parab?ns pelo seu dia e pela sua formatura.
Voc? ? o meu maior exemplo.
Te amo.
Seu filho,

Vin?cius



Foto: Arquivo Pessoal Papai Paulo

Pai, Voc? ? o melhor de todos!!
Te amamos!!!
Tudo de bom n?o s? no dia dos pais, mas em todos os dias!!
Bjos!!

Helena, Xande, Dani e Edna



Papai Fernando Foto: Arquivo Pessoal

Pai, quero aproveitar essa data especial pra dizer que sou muito feliz por ter um pai sempre presente, atencioso, carinhoso e legal.
Atrav?s de seus ensinamentos e de sua orienta??o me tornei essa pessoa que sou hoje.
Quero pedir a Deus que continue te dando sa?de para que voc? possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa que voc?.
Pra voc?, eu queria mesmo ? s? agradecer por tudo isso e pedir desculpas por quando deixei de fazer o que voc? acha o mais correto.
Esse pai ? de "catiguria" hehehe
Te amo muito!!!
abra??o

Vin?cius




