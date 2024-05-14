Declara??o para o papai Envie uma foto do seu pai e diga o quanto voc? o ama
Papai Mariloni
Te Amo Papai!!!!!!!!! FELIZ DIA DOS PAIS!!!!!!!
seu THIAGO
Papai Pedro Lavado Hidalgo
sentimos tanta falta sua por alegria coragem amizade amigo de todos alegre sempre
Bel - Maria Isabel Santi
Papai Djalma
Voc? ? a coragem em pessoa.
Voc? ? o meu poder crescer.
Voc? ? a minha cabe?a.
S?o os meus conselhos.
Voc? ? aquele que me defende,
Que me salva dentro de uma tempestade.
Me tira de um inc?ncio de mentiras.
Me mostra as verdades,
Tenta sempre ser justo.
Quer apenas a minha completa felicidade.
Gosta de mostrar a luz;
A luz da vit?ria.
Me diz as oportunidades que o mundo d?.
Adora quando eu fa?o
Algo que lhe agrada.
Qualquer gesto ? quest?o de se orgulhar.
Voc? ? o meu pai;
O pai que pedi a Deus...
Que sabe me entender
Compreende meus sonhos,
E me ajuda a torn?-los Realidade.
Saiba que
N?s te amamos!!!
Erika, Junior, Beatriz e Leu
Papai Antonio
Hoje ? o dia dos pais e estou muito triste por n?o est? ao lado de meu pai.
Mas mesmo distante quero te desejar Sa?de, paz, alegria e realiza?es.
TE AMO PAPAI
Liliane
Papai Juarez
Te amamos muito!!!!!!!!!!!!!
Gabriel e Herica
Valderi
Valderi n?o ? meu pai. mas ele merece uma homenagem dessa, pois ele ? um homem incrivel.
Ele ? pai de mayra e marcel.
Eu vejo o quanto ele ama esses filhos querido.
eu adoro vc...
Que deus ilumine sua vida e lhe der uma sa?de, paz, for?a e coragem e que vc continui sendo esse homem MARAVILHOSO Q ?S.
TE ADORO..
dadadad
Papai Evandro
Eu agrade?o PAI, pelos abra?os, risos, alegrias e momentos especiais a cada dia.
Por todas as maneiras com que voc? demonstrou o quanto amava e se importava. Por sua paci?ncia e seu humor. Por tudo o que voc? sempre fez.
Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz por ter...
...UM PAI COMO VOC?!!
Bruna Mikelly e Brendon
Papai Daniel
Papai, eu te amo muito.
Obrigado por vc fazer parte da minha vida!!!!
Junior
Papai Luiz Torres
Baby...
s? quero dizer a ?ltima coisa que vc ouviu de mim: Eu te amo!!!!!
Saudades!!!!!!
Eloiza Torres
Papai Jaime
PAI eu te amo muiiiiito.
Vc ? meu heroi, minha vida.
Vc ? meu espelho.
Do fundo do meu coracao, vc ? tudo pra mim.
Que DEUS te proteja sempre...
bjussss sua filha
Larissa
Papai J?nior (PaIz?o)
Pai, nas horas certas e incertas,eu posso sempre contar com essa pessoa maravilhosa que voc? ?.
Uma pessoa que me d? aten??o, que me ouve, me aconselha e me d? muito carinho.
Voc? tem um lugar reservado no meu cora??o.
Confio em voc? e vou guardar l? dentro esse grande amor que voc? sempre me dedicou.
Pai, eu amo voc?! Feliz Dia dos Pais!!!
Ingrid
Papai Claudio
Papai, eu te amo muito, por isso continue assim.
Te adoro.
Beij?o, Gugu.
Gustavo Henrique Caetano Silva
Papai Inaldo Ferreira Valois
Voc? ? meu super papai
Jonatas de Araujo Ferreira Valois
Papai Moises
Somente uma pessoa maravilhosa como voc? poderia ter o privil?gio... de ter filhos como n?s!
Feliz dia dos pais.
Te amamos muuuuuuuuuuito.
Teus filhos
Matheus e Carla
Papai Sergio
Vc ? o melhor pai do mundo.
Obrigado por tudo bjs...
Inaelson
Papai Marcos Martinelli
Obrigado, papai!
Por voc? existir...
voc? ? tudo de bom, quando eu crescer quero ser igual a voc?...
EU TE AMO!!!!!!!!!!
Guilherme Martinelli
Papai Wilton
Pai, te adolooooo do fundo do meu cola?ao
Carol
Papai Dangelo G. De Macedo
Pai n?o vejo a hora de chegar logo ao mundo pra fikar pertinho de vc.
Mesmo dendro da minha mam?e eu ja amo vc!!!
Feliz Dia Dos Pais...
Pois esse ? seu 1? aninho juntos T amo !!!
Dangelo Junior
Papai Jos? Nilson
Pai, quero lhe dizer...
N?o existem palavras para dizer o quanto amo voc?.
Voc? ? o motivo para meu viver.
Quando estou triste me lembro das vezes que voc? ia na minha cama
antes de dormir para conversar um pouco comigo.
Me lembro de todas as coisas que vivemos juntos
e das vezes que eu estava mal e voc? n?o me deixou sozinha
no escuro da vida.
Voc? sempre me entendeu melhor do que qualquer pessoa.
Me lembro daquele seu abra?o... e daquele sorriso que s? voc? tem.
Meus olhos enchem de l?grimas pois sou t?o agradecida
por ter voc? na minha vida e quando penso em desistir
me lembro de voc?.
Existe um la?o entre n?s t?o dif?cil de explicar...
um amor maior que as palavras podem dizer.
Um sentimento divino que nem a dist?ncia consegue romper.
Nada ? maior nesse mundo do que o amor que sinto por voc?.
TE AMO PAI!!!
Clara
Papai Jos? Nogueira
Voc? ? a raz?o da minha exist?ncia e ? meu porto seguro, seu carinho e sua compreens?o me faz se sentir que tenho uma grande prote??o e um apoio que posso sempre contar, se n?o fosse voc? n?o teria chegado onde cheguei e n?o teria conseguido tudo que consegui na minha vida, pois seu incentivo e seu apoio foram fundamentais para o meu crescimento pessoal e profissional. Obrigada Pai por tudo que representas em minha vida, voc? tudo pra mim.
Eu te amo incondicionalmente!
O melhor Pai do mundo com certeza ? o meu painho lindo que eu tanto amo esse velho lindo da minha vida, meu tudo, meu heroi.
Obrigada por tudo viu painho.
Te amo demais!
E Um Feliz dia dos Pais!
Shirley Nogueira
Papai Andres Delgado
Pai, voc? ? a pessoa mais importante pra mim.
Karin Delgado
Papai Elias
Pai, sinto muita sua falta.
Como me doi vc nao poder estar entre nois nesse dia tao especial.
Mas parab?ns, papai.
Amo demais vc.
Elizangela
Papai Jader Pontes
Meu super papai, nos te amamos demais.
Agrade?o a papai do c?u todos os dias, por vc estar entre n?s.
Vc ? tudo pra n?s.
Te amamos papai.
Duda, Pedro, Biel, Celle
Papai Roberto
Pai, apesar de todas as diferen?as, te amamos!!
Obrigado por existir!
Mylenna e Roberto
Papai Manoel Francisco
Meu Pai est? no C?u, mas o tempo que esteve aqui na terra, foi excel?ncia como Pai, esposo, filho, av?, irm?o, amigo, genro, cunhado, enfim Amo e sempre Amarei, a saudade me alimenta e seu exemplo me mant?m, bjus
Sua rapinha do tacho,
Raquel
Papai Ronaldo
Somos muito felizes por ter uma fam?lia perfeita!
Voc? sempre nos ensinou o caminho certo para tudo e mostrou que, mesmo quando as coisas n?o saem como queremos, n?o devemos desistir.
N?s te amamos muuuuuuuuuuuuito!!! Mas voc? s? poderia ser um pouco menos bravo... hehehhehe
Obrigado por tudo!
Clarice, Laura, L?gia e Zequinha
Papai Paulo Roberto de Andrade
te amo!!!!
vc ? mt especial para mim
minha vida
te amoooooooooooooo
Barbara Sibelly
Papai Jo?o Evangelista
N?s te amamos muito!
Feliz dia dos pais
Queremos dizer que vc ? muito especial
Tiamo
Emanuel e Jamily
Papai Jos? Carlos
Paiiiee, eu te amo muito...
Obrigada por me ensinar a viver...
Obrigada por me amar mesmo com tantos defeitos... e por acreditar em mim sempre...
O seu car?ter e a sua maneira de agir s?o meus exemplos de vida...
Eu te amo muito, meu pai!!
Danusa
Papai Janir
Com certeza vc ? o melhor pai do mundo.
Te amo!!!!
Alice Adriana
Papai Paulinho
Hoje no seu dia quero dizer a todos que adoro escutar no meu ouvido quando vc, me diz: que me ama.
Ent?o quero desejar Feliz dia dos pais e e tb dizer que TE AMO.
Paulinha
Papai Ricardo Meireles
Esse "Pai"... ? aben?oado, um esfor?ado trabalhador e at? muito teimoso... rsrsrs
Saiba que nos sentimos muito honrados de t?-lo como nosso companheiro, amigo e supridor...
Que Deus te ilumine cada vez mais com sua gra?a e amor!!!
Te amamos...
Feliz Dia dos Pais!
sua filha Maria Eduarda
Papai Ded?
Saber de sua aus?ncia ? muito duro.Saber da sua exist?ncia foi bom demais.
Momentos s?o para serem guardados eternamente,estes os terei comigo sempre e de suas palavras "calma minha filha, neste mundo tem de tudo..."
A saudade ? imensa... Te admirei muiro.
Beijos de eterna saudade...
Rosa Maria Lopes de Lima
Papai Djalma "Pereira"
Pai, obrigado por voce existir em nossas vidas, voc? e nosso porto seguro!
TE AMAMOS MUITO!!!
Feliz Dia dos Pais!
De seus flhos Ana Paula, Cl?udia, Djalma, Val?ria e sua esposa Neide.
Papai Mauro L?cio
Apesar da dist?ncia, saiba que te amo.
Estou com saudades!
Beijos e um Feliz Dia dos Pais!
Izzadora
Papai Andr? Lu?s "Pitoco"
? s? olhar para mim e ver o quanto TE AMO!
E quando eu crescer, terei um ?timo exemplo de como ser um "SUPER HOMEM", ? s? seguir os seus passos!
S? n?o vou torcer para o Fluminense (brincadeirinha...)
Feliz Dia dos Pais!
Jo?o Pedro - "Pitoquinho".
Papai Neno de Oliveira
Pai vc ? demais!
Muito muito importante pra mim.
Obrigado por tudo.
Te amo muito
Lana Gleice
Papai Eliel
Eu te amo
Vc ? o melhor pai do mundo
Beijos
Beatriz
Papai Djalma de Aquino - "PEREIRA"
Tudo que diria a voc? se resume em: TE AMO MUITO!
Feliz dia dos pais!
"fiuifiiu"
Beijos!
Cl?udia
Papai Paulo Sergio
Estou aqui para deixar registrado o quanto es importante para mim...
Obrigado por todo carinho e dedica??o...
Amo os momentos que estou ao seu lado...
? sempre bom poder brincar com vc...
Te amoooooooooooooooo
Pedro David
Papai Carlos Henrique
pai, n?s te amamos.
Voc? ? muito legal e ter sua companhia ? ?timo para o nosso bem-estar.
Agradecemos por tudo de bom que voc? faz por n?s.
Feliz dia dos pais
Lucas e Hugo
Papai Julio
Pai...
Hoje sinto uma falta de voc?...
Do seu jeito de ser
Do seu modo de se preocupar
Do seu sorriso
Do seu olhar
Do seu sil?ncio
Do seu movimento
Da maneira como gesticula
Muitas saudades sinto de voc?
Mas n?o posso reclamar
Tenho que me conter
Sei que continua ao meu lado
S? n?o posso olhar o seu rosto
Queria poder estar hoje ao seu lado e te dar um abra?o bem apertado, daqueles onde me encaixo perfeitamente e me sinto totalmente protegida... mas infelizmente a dist?ncia n?o permite...
Que voc? tenha um ?timo dia!
Feliz dias dos pais meu Paiz?o!!!
Melissa
Papai Walmore
Papai... primeiro e eterno amor!!
Obrigada por ser t?o presente, amigo e carinhoso!
Voc? ? muito especial e amado!
Feliz dia dos pais!
Beijos.
Paula
Papai Aloysio
PAI TE AMO DEMAIS!!!
Voc? ? meu exemplo hoje e sempre!
Bjos
Gl?ria
Papai Wilson
Voc? estar? sempre no meu cora??o.
Sinto saudades, mas posso dizer que fui muito feliz por ter convivido tanto com voc?.
Jacqueline
Papai Helv?cio Malta
Pai, por tudo aquilo de mais gracioso e importante da minha vida, agrade?o todos os dias por voc? ser a principal delas!
Talita Emily Malta
Papai Roberto
Esse "Pai"... ? aben?oado, um esfor?ado trabalhador e at? muito teimoso... rsrsrs
Saiba que nos sentimos muito honrados de t?-lo como nosso companheiro, amigo e supridor...
Que Deus te ilumine cada vez mais com sua gra?a e amor!!!
Te amamos...
Feliz Dia dos Pais!
Sua esposa Mirtes, seus filhos Roberta, Rodrigo e Renata (o filho baladeiro faltou nesse dia... ele est? no cora??o)
Papai Salesio
Eu amo muito voc?!
bjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Monique
Papai Bira
Te amo!
Voc? ? a pessoa que s? n?s temos
Bjs
Let?cia, Thais e Dani
Papai Celso
Papai, quando eu nasci que foi a primeira vez que eu te vi me apaixonei por voc? e at? hoje que eu tenho 10 anos voc? me chama de bebez?o!
Pai se voc? soubesse o tanto que eu te amo!
Papai eu te amo!
Bruna
Papai Israel Nascimento da Concei??o Filho
Pai, saiba que ?s pra mim + que um pai, um paiz?o.
Te amo
De sua filha Natalia, Raissa, Julia, Patrick e sua esposa Mirian
Papai Wagner Mour?o Ruffo
Voc? est? dentro do meu cora??o e nunca vai sair, eu te amo muito voc? nem sabe o tanto ? um tanto maior do que milh?es de mundo junto, feliz dia dos pais eu te amo muito...
beijos de sua filha querida
Milena Limp Ruffo
Papai Bil
Para aquele que sempre me presenteou com seu carinho dedica??o...
Muito obrigada por existir e me aturar...
hshshshshshshs
Bjim pra voc?!!!!!!!
e... FELIZ DIA DOS PAISSSSSSS!!!!
Te adolu!!!!!
sua filha Pereirinha
Papai Edinho
Este ? o primeiro ano que eu n?o vou acordar ao seu lado e dizer no caf? da manh?: FELIZ DIA DOS PAIS, MEU PAI!
Mas meu pensamento estar? em voc?...
Declaro aqui todo meu amor e admira??o por ti, homem exemplo para tantos outros...
Te amo com todo meu amor...
Sua filha Jana?na
Papai Paulo S?rgio
Papai querido, no dia dos pais quero te abra?ar e te beijar bastante porque voc? t? vivo comigo me dando carinho e amor sempre...
Muito obrigado sempre pelo amor!
Super beijo do seu filhinho "Tim"
Felippe Louback Vieira
Papai Julio
Ao meu pai, eu envio o meu Muito obrigado, por aqui estar...
Que os anjos de luz estejam ao teu lado onde estiver...
Guillon Ribeiro
Papai Jo?o Batista
Falar do meu pai ? a coisa mais f?cil deste mundo porque se resume em apenas uma palavra: MARAVILHOSO.
Voc? ? tudo de melhor que Deus poderia ter nos dado.
Amamos demais voc? e obrigada por todo apoio, amor e dedica??o.
Fabiane, Tatiana e Raquel
Papai Leo
neste dia te desejo muitas felicidades, agrade?o a deus por voc? existir na minha vida, voc? sempre me ensina o que ? o certo e o errado
Te amo muito
Milena e Lu
Papai Ney
Voc? ? o melhor pai do mundo!!!!!
Igor e Carol
Papai Claudenor
Parab?ns pelo seu dia e pela sua formatura.
Voc? ? o meu maior exemplo.
Te amo.
Seu filho,
Vin?cius
Papai Paulo
Pai,
Voc? ? o melhor de todos!!
Te amamos!!!
Tudo de bom n?o s? no dia dos pais, mas em todos os dias!!
Bjos!!
Helena, Xande, Dani e Edna
Papai Fernando
Pai, quero aproveitar essa data especial pra dizer que sou muito feliz por ter um pai sempre presente, atencioso, carinhoso e legal.
Atrav?s de seus ensinamentos e de sua orienta??o me tornei essa pessoa que sou hoje.
Quero pedir a Deus que continue te dando sa?de para que voc? possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa que voc?.
Pra voc?, eu queria mesmo ? s? agradecer por tudo isso e pedir desculpas por quando deixei de fazer o que voc? acha o mais correto.
Esse pai ? de "catiguria" hehehe
Te amo muito!!!
abra??o
Vin?cius
