Gera?es diferentes. Qual a postura ideal dos pais? A educa??o r?gida que os pais de hoje tiveram quando jovens, abre espa?o para uma rela??o mais aberta com os seus filhos. Mas qual ? o limite?

Rep?rter: Fernanda Leonel

Designer: Laura M. Ferreira

Edi??o: S?via Zoche

julho/2007

Basta conversar um pouco mais com alguns pais para ouvir deles que a educa??o mudou. Os pais, antes s? filhos, vieram de uma educa??o mais fechada e t?m sempre hist?rias para contar. Mas essa diferen?a, que durante um pux?o de orelha, por exemplo, pode parecer ser dona de um tom saudosista, ? tamb?m a principal respons?vel pela mudan?a no relacionamento entre pais e filhos, garantem especialistas.

Se a conduta dos pais, quando jovens, era baseada em uma disciplina do medo, a grande maioria acaba hoje evitando a repress?o de seus filhos para procurar uma educa??o mais aberta.

"A rela??o hoje ? melhor. Antigamente, na ?poca da ditadura, era mais distante e austera" , compara Viviane Soares, psic?loga. Isso porque a informa??o acess?vel contribui muito para um conv?vio democr?tico, no qual os filhos fazem mais perguntas.

E neste mundo diferente, n?o h? como se plantar de general na hora de mostrar quem ? o chefe da fam?lia. N?o dar informa?es para os filhos, ou n?o conviver com a diferen?a das gera?es, ?, segundo a psic?loga, um dos maiores erros que os pais podem cometer.

Vin?cius Carvalho (foto acima, ? esquerda), concorda com a profissional. Para o estudante de farm?cia, de 20 anos, tanto ele quanto o irm?o t?m uma rela??o muito boa com o pai, Jos? Fernandes de Oliveira (foto acima, ? direita), porque desde que eram pequenos, sentiam a participa??o dele na vida de cada um.

"Ele sempre procurou saber como a gente pensa sobre v?rias coisas, desde droga, sexo, dinheiro - nos sent?amos abertos a falar. A gente, as vezes ? que fugia, pois adolescente acha que j? sabe de tudo. Mas ele como orientador foi muito presente e isso nos passou muito do que hoje somos" , analisa Vin?cius.

O feiti?o que pode virar contra o feiticeiro

Mas como nem tudo que reluz ? ouro, h? tamb?m o lado negativo de toda essa mudan?a. O crescimento na abertura dos relacionamentos pode tamb?m gerar outro tipo de confus?o: as conseq??ncias de uma juventude que tem liberdade demais.

Enquanto Vin?cius Carvalho pondera que o pai est? aberto, mas que tamb?m tem o pulso forte para mostrar o caminho para os filhos ? ?ele ainda esbraveja se for preciso? ? outros pais se perdem pelo meio do caminho.

Para Viviane, tentando fugir da repress?o exagerada dos nossos av?s, alguns chefes de fam?lia podem estar perdidos numa liberdade sem limites, indisciplinar. Segundo a psic?loga, liberdade para tudo tamb?m gera no filho a expectativa para viver na terra do nunca, em um mundo que n?o existe. Jovens que levam uma vida de adulto n?o t?m preparo afetivo para enfrentar determinadas situa?es.

"A adolesc?ncia e juventude ganhou outra dimens?o. O jovem hoje lida mais cedo com informa?es diversas e surpreendem os pais. Por causa da televis?o, da internet, do r?dio e do contato com o mundo todo, os filhos refletem mais sobre o sistema e querem que os pais participem. A juventude pode estar perdida, mas os pais est?o mais perdidos ainda" , avisa Viviane.

Que postura tomar Tudo certo. Ent?o, filhos reprimidos de anos atr?s se tornaram os pais desorientados de hoje em dia. Mas qual a melhor conduta? Anote as dicas da especialista. N?o adianta fazer concess?es ao jovem. ? preciso deixar claro o que se pretende passar para ele. Por melhor que seja a rela??o, pais e filhos nunca ser?o amigos no sentido estrito da palavra. Ao se tornar amigo demais, o pai corre o risco de n?o mais exercer seu papel, que ? orientar.

? importante para os pais estabelecer limites aos jovens. Se n?o acham correto que a garotada beba, devem dizer abertamente, ainda que isso cause diverg?ncias. Esse conflito ? importante para o amadurecimento do adolescente. Diante de uma negativa, o jovem ? obrigado a tomar uma decis?o.

Pais de verdade s?o aqueles que exercem o papel que lhes cabe. O que muda ? a maneira de se deixar claro a hierarquia, mas ela deve continuar a existir.

