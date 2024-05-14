Abacaxi flanmussado Conquiste seu pai pela boca! Se aventure na cozinha e aprenda a preparar esta sobremesa deliciosa, que al?m de tudo ? r?pida, f?cil de fazer e barata

Rep?rter: Fernanda Leonel

Designer: Laura M. Ferreira

Edi??o: S?lvia Zoche

julho/2007

Fa?a diferente no domingo do Dia dos Pais. Chegue no cora??o dele pela boca. Arrume um tempinho e v? para cozinha preparar uma receita especial para declarar todo o seu amor.

Como muita gente resolve almo?ar fora no domingo de comemora??o, a dica da vez ? uma sobremesa pra l? de saborosa. Tamb?m o que leva abacaxi, flan e creme de leite n?o podia ser diferente.

Abacaxi flanmussado. A del?cia leva esse nome diferente porque possui uma consist?ncia que fica no meio termo entre um mousse e um flan - claro, de abacaxi.

O melhor de tudo ? que o "Abacaxi FlanMussado" vem a calhar com a situa??o em que vai ser preparada. ? f?cil da fazer - para ningu?m ter a desculpa que n?o se aventura muito pela cozinha - ? barata - para filhos que querem preparar a surpresa mesmo que seja com a sobra da mesada - e r?pida.

Voc? vai precisar de poucos ingredientes, vai fazer pouca bagun?a na cozinha e deve gastar aproximadamente R$ 8 para preparar uma por??o para toda fam?lia.

A receita foi ensinada por Sueli Santos e ? uma dos grandes trunfos dela para agradar as filhas - apaixonadas por doces. Confira o passo-a-passo da receita, com fotos, no ACESSA.com multim?dia. Enquanto isso, anote os ingredientes: