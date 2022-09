SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alegre, apaixonada pela profissão e pela vida. É desta forma que alguns dos amigos de Rita de Cássia Fernandes Lírio, 25, se referem a ela nas redes sociais. A jovem morreu no sábado (24), após a lancha onde estava com o marido e amigos no Lago Romancini, em Lucas do Rio Verde (MT), explodir.

Rita se formou em arquitetura e urbanismo pelo Centro Universitário de Várzea Grande em 2020. Ela foi oradora da turma nº 151 da instituição. Com a carreira recém-iniciada, ela elencava publicações de seus projetos profissionais traçados e concluídos nas redes sociais.

"Uma pessoa e aluna exemplar. Agradeço por ter feito parte do seu processo de aprendizagem na sua graduação e ver que se tornou uma grande profissional, ética, criativa e competente. Uma pessoa sempre sorridente e querida com todos", afirmou um ex-professor da jovem nas redes sociais.

A jovem tinha anunciado a abertura do seu novo escritório uma semana antes de morrer e publicava vídeos sobre a rotina de arquiteta nas redes. "Mais uma tela em branco para um lindo projeto", comemorou em um espaço que receberia uma clínica de estética.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso publicou uma nota de pesar comunicando o falecimento da jovem e registrando "seus sentimentos de solidariedade e apoio à família e amigos" na noite de segunda-feira (26).

AMOR PELOS ESPORTES

A última postagem pública feita pela arquiteta no Facebook mostra uma partida de beach tênis que ela jogou no feriado de 7 de setembro.

Rita participava de eventos amadores e chegou a ganhar uma competição do esporte em 2018, quando conquistou a primeira colocação na Categoria Segunda Classe Feminina Simples do primeiro torneio da Federação Mato-grossense de Tênis.

Segundo as redes sociais, o casamento de Rita e Pablo Patrick Gomes Vieira ocorreu em 25 de maio de 2022. A cerimônia religiosa aconteceu no dia 4 de junho deste ano. Ele também praticava beach tênis e ficou ferido na explosão.

"Deus recolheu essa rosa para o seu jardim. Descanse em paz. Te vi tão feliz no seu casamento", afirmou um amigo, ao publicar uma foto dela vestida de noiva.

O casal passou a lua de mel no México, local de algumas das últimas publicações de Rita. "Como é bom viver tudo isso com você, meu amor", afirmou a arquiteta em uma das publicações. Fotos do casamento ilustram os perfis dos dois, tomados por mensagens de pesar.

Rita também fazia parte da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, uma organização paramaçônica que tem uma filial em Lucas do Rio Verde. "Sempre alegre, com um sorriso no rosto, pronta para ajudar", afirmou o grupo, que fez uma homenagem para Rita na tarde de ontem, soltando balões no ar em memória dela. "Até nos encontrarmos de novo", afirmou a publicação.

A arquiteta foi sepultada na tarde de ontem.

RELEMBRE CASO

Rita morreu após a lancha em que estava com o marido e dois amigos explodir na tarde de sábado (24), no Lago Romancini, em Lucas do Rio Verde (MT).

O corpo dela foi encontrado ontem por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Os três sobreviventes tiveram queimaduras graves e estão internados em UTIs.

Pablo Patrick Gomes Vieira, marido de Rita, está internado em uma UTI de Lucas do Rio Verde, assim como Vinicius Marcari, que também estava na lancha.

O terceiro sobrevivente precisou ser transferido para uma unidade de saúde de Sorriso (MT) ?sua identidade não foi informada pela corporação.

De acordo com os bombeiros, uma equipe foi acionada às 15h50 de sábado por testemunhas que viram a lancha explodir.

A embarcação pegou fogo e Rita foi arremessada para o lago, chegando a ficar desaparecida até mergulhadores fazerem as buscas na manhã seguinte (25).

Informações preliminares apontam que a lancha era de Pablo e que a explosão teria acontecido no momento em que ele tentou dar partida na embarcação para chegar a outra margem do lago.

Além de Rita, Vinicius e outro amigo do casal foram arremessados para fora. Acredita-se que Pablo tentou tirar a esposa de dentro da lancha e bateu a cabeça no painel.