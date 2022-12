A Bahia foi o estado mais prejudicado pelas chuvas nesta terça-feira (6). Segundo o balanço mais recente do governo estadual, 13.806 pessoas estão desalojadas e 552 desabrigadas em 53 municípios, dos quais 31 estão em situação de emergência.

Ontem (5), um idoso de 71 anos morreu em Itapicuru, no sul do estado, ao tentar atravessar um riacho. A vítima foi levada pela correnteza. Segundo o governo estadual, as enchentes afetaram, direta ou indiretamente, 78.365 pessoas.

Mais dois estados estão com alertas ativados. No Espírito Santo, a Defesa Civil emitiu avisos de risco moderado de deslizamentos de terra em sete municípios: Cariacica, Fundão, Viana, Ibiraçu, João Neiva, Aracruz e Rio Bananal.

No Paraná, os municípios de Araucária, Balsa Nova (ambos na região metropolitana de Curitiba), Contenda e Mandirituba estão em alerta vermelho para chuvas. Mais seis regiões do estado estão em alerta amarelo: duas ao norte; duas ao sul; uma próxima ao litoral; e outra no litoral, que inclui Paranaguá e Guaratuba, onde um deslizamento de terra na rodovia BR 376 matou duas pessoas na semana passada.

No Rio de Janeiro e em Santa Catarina, as chuvas deram uma trégua nesta terça, mas os dois estados lidam com as consequências das enchentes. No Rio, a situação mais grave permanece em Macaé, no litoral norte, onde a prefeitura atende a 160 desabrigados, mas nesta noite nenhum município está com alertas ativos para chuvas.

Em Santa Catarina, o dia foi marcado pela alternância entre chuvas de baixa intensidade e momentos de sol. Nenhum município estava com alertas nem com avisos meteorológicos. Uma reunião entre representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional e de 34 prefeituras afetadas pelas chuvas desde a semana passada foi realizada. O encontro teve como objetivo discutir medidas para acelerar o repasse de ajuda federal aos municípios.

Em São Paulo, a Defesa Civil está monitorando riscos de enchentes em três pontos do estado nesta noite. Os alertas incluem a capital e a região metropolitana, as regiões de Itapeva e Itaberá e de Araçatuba, Guararapes e Birigui.

