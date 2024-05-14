Chocolate faz bem Sem exageros, o chocolate traz benef?cios, porque o cacau possui, entre outras coisas, vitaminas que combatem os radicais livres

S?lvia Zoche

Subeditora

20/03/2008

O dia de p?scoa est? chegando, as lojas que vendem chocolates est?o lotadas, com filas do lado de fora - algumas est?o com alguns produtos em falta. E ganhar chocolate neste per?odo n?o significa que as guloseimas tenham que ser consumidas de uma vez s?.

Ali?s, para quem acha que chocolate s? ? fonte de muitas calorias, deixando a consci?ncia pesada, mesmo quando se come sem exagero, pode respirar aliviado, porque o consumo moderado traz benef?cios ? sa?de, como informam as nutricionistas Paula Barros Rocha e Anita Baptista Soares (foto abaixo).

No geral, existem tr?s tipos de chocolate: amargo, ao leite e branco. O primeiro possui maior concentra??o de pasta de cacau, o segundo possui menos quantidade de pasta e o terceiro possui manteiga de cacau, com mais gordura do que cacau. "? no cacau que se encontram os benef?cios" , avisa Anita.

A chefe de cozinha Lenny Barros comenta que o branco ? at? mais dif?cil de dissolver que os outros. "Ele tem que derreter na temperatura exata, sen?o ele resseca e perde o ponto. O melhor ? usar creme de leite junto para dissolver" , comenta.

Para conseguir obter mais benef?cios do cacau, o mais indicado, ent?o, ? o chocolate amargo. Mas isto n?o significa que ele pode ser ingerido em maior quantidade que o chocolate ao leite. O chocolate possui vitaminas do complexo B, vitamina E, cobre e flavon?ides. Os tr?s ?ltimos s?o antioxidantes. "Eles n?o deixam os lip?deos oxidarem, n?o ocorrendo a produ??o de radicais livres, que colaboram, por exemplo, para o processo de envelhecimento" , diz Anita.

E sabe aquele prazer que se sente logo ap?s comer um bombom? As mulheres que sofrem com a famosa Tens?o Pr?-Menstrual sabem disso. As nutricionistas dizem que ? uma sensa??o boa assim como a que se sente depois de uns 15 minutos de atividade f?sica. "Existe um tipo de amino?cido na composi??o do chocolate, que ajuda a dar origem a um neurotransmissor chamado serotonina, que atua no sistema nervoso" .

E n?o acabaram as boas not?cias. "O consumo de chocolate est? aumentando o bom colesterol, o HDL" , diz Paula. A maior parte da composi??o do chocolate ? de a?car e gordura - tamb?m possui prote?nas, mas em menor quantidade. "Existem gorduras saturadas e insaturadas no chocolate. A de ?cido graxo monoinsaturada aumenta o HDL, ou seja, diminui a chance doen?as cardiovasculares" , completa Anita.

"Mas as coisas n?o s?o s? mil maravilhas, n?o" , como alerta Paula. Por isso, tanto os choc?latras, aqueles que consomem a guloseima todos os dias, quase sempre nos mesmos hor?rios, quanto os que gostam de exagerar na dose de vem em quando, n?o devem achar que quanto mais comer chocolate, melhor. Como foi dito no in?cio da mat?ria, os benef?cios s? aparecem com o consumo moderado.

Como ele ? rico em a?car e gordura, quando se ingere mais do que o organismo precisa, promove-se o ganho de peso. E como saber a quantidade que pode se consumir? "Cada indiv?duo tem um metabolismo. E tudo varia de acordo com o gasto energ?tico di?rio, a pessoa tem que saber que ela n?o precisa comer um bombom todo dia" , fala Anita.

No consult?rio, elas analisaram v?rios fatores, como idade, sexo, altura, metabolismo. "Fazemos v?rios c?lculos, como o consumo de vitaminas, gorduras, prote?nas, carboidratos, de acordo com o perfil da pessoa para saber o que ela pode ingerir, sabendo se precisam perder peso, manter ou ganhar" , explica Paula.