P?scoa aquece mercado juizforano durante a Semana Santa Lojas que comercializam produtos t?picos da ?poca chegam a registrar

aumento de 80% em rela??o ao resto do ano. Compradores j? est?o nas ruas

Clecius Campos

Rep?rter

31/03/2009

H? pouco mais de duas semanas para a P?scoa, os comerciantes comemoram o aumento das vendas de produtos t?picos da ?poca. Lojas que oferecem chocolate, peixes e vinhos chegam a vender at? 80% mais que em outras ?pocas do ano.

Segundo o presidente da C?mara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Vandir Domingos da Silva, esse ? o per?odo em que as lojas especializadas em produtos t?picos da Semana Santa mais lucram. "? como se fosse Natal para os empres?rios. Esperamos um aumento nas vendas de 40% em rela??o ao ano passado" , informa.

Conforme a propriet?ria de uma f?brica de chocolates, Gl?ria Braga, o movimento na loja est? melhor a cada ano. "Estamos vendendo mais do que na P?scoa passada. Registramos um aumento de quase 80% em rela??o ?s vendas fora deste per?odo." As encomendas potencializam os lucros. "Atendemos prefeituras da regi?o, escolas e creches."

Peixes e vinhos

Numa peixaria no centro da cidade, o volume de vendas tamb?m sobe. O acr?scimo, de acordo com o gerente On?cio Pedro, chega a 40%. "Os clientes procuram os produtos mais baratos, como a cavalinha, o tira-vira e a corvina" . Entre os frutos do mar, o camar?o ? o mais vendido.

J? o propriet?rio de uma adega no centro da cidade, Allan Yanin, afirma que ainda n?o registrou um incremento nos neg?cios em rela??o ao ano passado. "Acredito que os clientes v?o aparecer na semana da P?scoa. J? ? um costume deixar as compras para a ?ltima hora." Segundo o empres?rio, o movimento na loja cresce 15% durante este per?odo. "A P?scoa s? n?o supera as festas de final de ano e o Dia dos Pais" , afirma.

Para todos os bolsos

As lojas que vendem produtos t?picos de P?scoa oferecem alternativas de produtos que agradam todos os bolsos. Ovos de chocolate podem variar de R$ 1,15* a R$ 50*, dependendo do tamanho e da marca. Os produtos com 200g podem ser encontrados a R$ 14* ou R$ 20*. Os ovos maiores, com 750g, chegam a custar R$ 50*.

Para quem prefere economizar, as lojas que fabricam os pr?prios ovos, apresentam pre?os mais em conta. Um ovo com 700g custa em torno de R$ 15*. Os mini-ovos saem a R$ 0,35* cada.

A auxiliar de escrit?rio, Rita Oliveira, j? foi ?s compras. "Estou levando ovos para os afilhados, para os sobrinhos e para as crian?as menores da fam?lia. Minha m?e vai ganhar uma caixa de bombons." Ela afirma que est? comprando mais este ano. "Imaginava que os produtos estivessem mais caros. Estou aproveitando o pre?o e o dinheirinho sobrando para levar mais" , diz.

No mercado de peixes, a cavalinha ? o produto mais barato, variam entre R$ 4,90* e R$ 5,40*, o quilo. O ca??o ? o mais caro. O quilo sai a R$ 16,90*. Os vinhos podem custar de R$ 24* a R$ 400*. Bebida acima de R$ 400*, deve ser encomendada.

*Os pre?os foram fornecidos em mar?o de 2009.