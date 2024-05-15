Pol?tica de Privacidade

DEFINI??ES

?Dado Pessoal?: informa??o relacionada a pessoa natural identificada ou identific?vel.

?Dado Pessoal Sens?vel?: dado pessoal sobre origem racial ou ?tnica, convic??o religiosa, opini?o pol?tica, filia??o a sindicato ou a organiza??o de car?ter religioso, filos?fico ou pol?tico, dado referente ? sa?de ou ? vida sexual, dado gen?tico ou biom?trico, quando vinculado a uma pessoa natural.

?Titular de Dados?: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que s?o objeto de tratamento.

?Tratamento?: toda opera??o realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produ??o, recep??o, classifica??o, utiliza??o, acesso, reprodu??o, transmiss?o, distribui??o, processamento, arquivamento, armazenamento, elimina??o, avalia??o ou controle da informa??o, modifica??o, comunica??o, transfer?ncia, difus?o ou extra??o.

?Controlador?: pessoa natural ou jur?dica, de direito p?blico ou privado, a quem competem as decis?es referentes ao tratamento de dados pessoais.

?Operador?: pessoa natural ou jur?dica, de direito p?blico ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

?Encarregado?: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunica??o entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Prote??o de Dados (ANPD).

ACESSA.COM ? controladora dos dados pessoais que coleta. Isso significa que ? respons?vel por tomar as decis?es sobre como os dados pessoais ser?o tratados, conforme os termos dispostos a seguir.?

DADOS PESSOAIS

Tipo de dados pessoais coletados

S?o coletados e tratados os seguintes dados pessoais:

Dados coletados automaticamente: IP e p?ginas navegadas.

Como s?o coletados os dados pessoais

Os seus dados pessoais poder?o ser coletados pela Acessa.com pelos seguintes meios:

Dados pessoais fornecidos pelo cliente: os dados pessoais s?o normalmente coletados atrav?s do cadastro realizado pelo cliente (para assinatura), do usu?rio de newsletter (cadastro do e-mail).

Dados pessoais fornecidos por terceiros: os dados pessoais coletados por terceiros s?o fornecidos por meio do compartilhamento de bases de dados.

Dados coletados automaticamente: por meio de cookies, conforme destacado em t?pico espec?fico desta Pol?tica.

Finalidades

Os dados pessoais coletados ser?o utilizados para as seguintes finalidades:

Dados pessoais gerais para fins de: Relacionamento com o usu?rio, incluindo atualiza?es de status da rela??o, divulga??o de produtos ou servi?os, envio de not?cias por newsletters, SMS e pushes quando oportuno. Cadastro para assinaturas, leituras e compras de produtos. Sele??o e disponibiliza??o de conte?do com base no perfil de navega??o. Participa??o em concursos culturais ou art?sticos. Para pesquisas de interesse da Acessa.com.

Dados coletados automaticamente para fins de: sele??o e disponibiliza??o de conte?do com base no perfil de navega??o.?

Compartilhamento de Dados Pessoais

Nosso compromisso com a sua privacidade tamb?m ? preservado em rela??o aos nossos parceiros e terceiros contratados para a presta??o de servi?os necess?rios ?s nossas atividades. A seguir, conhe?a os terceiros com os quais poderemos compartilhar os seus dados pessoais:

Empresas de tecnologia voltada para comunica??o, processamento, enriquecimento e higieniza??o de cadastros a fim de proporcionar melhor relacionamento com usu?rios e leitores. Para realiza??o de pesquisas. Demais empresas citadas nesta Pol?tica, no t?pico referente a cookies.

Bases Legais

De acordo com a LGPD, as bases legais que utilizamos para o tratamento dos seus dados pessoais s?o:

Seu consentimento. Voc? possui o direito de revog?-lo a qualquer momento. Voc? poder? faz?-lo por meio de e-mail para redacao@acessa.com. Cumprimento de obriga?es legais ou regulat?rias. Para execu??o de contrato. Para exerc?cio regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Para o nosso leg?timo interesse. Para prote??o de cr?dito. Para garantia de preven??o ? fraude e ? sua seguran?a, nos processos de identifica??o e autentica??o de cadastro em sistemas eletr?nicos.?

Como s?o armazenados os seus dados pessoais

Seus dados pessoais est?o armazenados de forma segura e controlada.?

Transfer?ncia Internacional

ACESSA.COM poder? transferir os seus dados pessoais para fora do Brasil a terceiros localizados no exterior, incluindo prestadores de servi?os em nuvem. Quando a transfer?ncia internacional for necess?ria, Acessa.com adotar? as medidas de seguran?a t?cnicas adequadas para garantir a prote??o dos seus dados pessoais transferidos, em conformidade com a Legisla??o e Prote??o de Dados aplic?vel. Al?m disso, a transfer?ncia ser? realizada por meio de salvaguardas contratuais a fim de exigir o mesmo n?vel de prote??o aos terceiros que receberem os dados fora do pa?s.?

Seguran?a

Durante todo o tratamento dos seus dados pessoais s?o utilizadas medidas t?cnicas e administrativas para mant?-los em seguran?a e evitar acessos n?o autorizados, situa?es acidentais ou il?citas de destrui??o, perda, altera??o, comunica??o ou tratamento inadequado.

Publicidade

ACESSA.COM disponibiliza espa?os para an?ncios de terceiros em seu website. Informamos que tais links poder?o redirecion?-lo a outros s?tios eletr?nicos que n?o pertencem ao dom?nio da Acessa.com, onde poder?o ser coletados dados pessoais de forma automatizada pelo terceiro anunciante. ACESSA.COM n?o se responsabiliza por esse tratamento. Sugerimos que voc? consulte as respectivas pol?ticas de privacidade de tais terceiros para obter as informa?es adequadas a esse respeito.?

COOKIES

O que s?o cookies

Cookies s?o pequenos arquivos de texto colocados no computador do usu?rio por sites quando visita um site. Eles s?o amplamente utilizados para fazer os sites funcionarem de forma geral ou funcionarem com mais efici?ncia, bem como para fornecer informa?es aos propriet?rios do website.?

Para que utilizamos cookies

ACESSA.COM faz utiliza??o de cookies para coletar e armazenar informa?es sobre as prefer?ncias pessoais do usu?rio ao visitar o website. Essas informa?es consistem em dados relativos ?s prefer?ncias de navega??o e ?s p?ginas visitadas pelo usu?rio por meio do envio de um ou mais cookies ou identificadores an?nimos, que realizam a coleta de forma automatizada.

Informamos que essas informa?es ser?o utilizadas para melhorar e personalizar a experi?ncia de navega??o no website de forma a alinhar a apresenta??o do nosso website aos interesses pessoais do usu?rio. Ao realizar esse tipo de tratamento dos dados coletados, Acessa.com garante observar os princ?pios de prote??o de dados aplic?veis, de modo que n?o ser? permitida a utiliza??o das informa?es coletadas para finalidade diferente da informada nesta Pol?tica.?

Tipos de cookies utilizados:?funcionais, cookies para customiza??o de an?ncios e cookies necess?rios.?

Como gerenciar os cookies:?? garantido ao usu?rio a op??o de personalizar as suas prefer?ncias de cookies a qualquer momento. O? USU?RIO?pode n?o aceitar os?Cookies?para utilizar os sites, aplicativos e servi?os oferecidos pela Acessa.com, mas nestas situa?es Acessa.com n?o pode garantir o correto funcionamento desses sites, aplicativos e servi?os oferecidos. Os?Cookies?podem ser aceitos, exclu?dos ou rejeitados por meio de ferramentas de gerenciamento do pr?prio navegador usado pelo?USU?RIO.

SEUS DIREITOS

De acordo com a LGPD, voc? tem os seguintes direitos sobre os seus dados pessoais:

Confirma??o da exist?ncia de tratamento ? todo e qualquer titular, sem justificativa, possui o direito de confirmar a exist?ncia de tratamento de seus dados pessoais.

Acesso aos dados ? o titular de dados tem direitos de acess?-los e obter informa?es a seu respeito.

Corre??o de dados incompletos, inexatos ou desatualizados ? o titular de dados tem direito de manter os seus dados atualizados e de forma correta.

Anonimiza??o, bloqueio ou elimina??o ? o titular de dados tem direito de solicitar essas a?es quando houver dados desnecess?rios, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD.

Elimina??o ? direito de solicitar a elimina??o dos dados pessoais tratados com base no consentimento, exceto quando houver obriga??o legal ou regulat?ria que permita o tratamento, transfer?ncia a terceiro ou os dados estiverem anonimizados para uso exclusivo do controlador.

Informa??o sobre compartilhamento ? direito de saber com quais entidades p?blicas e privadas foi realizado o compartilhamento de dados pessoais.

N?o fornecer consentimento ? ? assegurado ao titular o direito de n?o fornecer o consentimento solicitado e ser informado sobre eventuais consequ?ncias do n?o fornecimento.?

Revoga??o do consentimento ? ? assegurado ao titular revogar o consentimento fornecido a qualquer tempo.

Informamos que para atendimento de direito de acesso e/ou confirma??o de tratamento de dados pessoais o prazo de resposta ? de 15 (quinze) dias.

Os seus direitos poder?o ser exercidos pelo e-mail?redacao@acessa.com

Esclarecimentos de d?vidas

Se voc? possui alguma quest?o sobre o uso e o tratamento de dados pessoais realizado por n?s, voc? pode fazer uma solicita??o enviando e-mail para?redacao@acessa.com

Altera?es na Pol?tica de Privacidade

ACESSA.COM possui o compromisso de se manter atualizada com novas regulamenta?es e novas atividades incorporadas ? presta??o de servi?os. Portanto, poder? atualizar esta Pol?tica de tempos em tempos. Para ter acesso ? nova vers?o, basta visitar periodicamente a nossa p?gina e acessar a?nossa Pol?tica?a fim de se manter informado sobre eventuais atualiza?es.?