Cabe ainda mais coisa.... A bolsa do ver?o cresceu! Enormes e poderosas, elas chegaram para compor o look da esta??o mais quente do ano

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Martins Ferreira

Janeiro/2007

Quem nunca ouviu um homem dizendo que tem medo do que pode sair de uma bolsa de mulher que atire a primeira escova, batom ou espelho. Tudo isso e muito mais cabe em um dos mais lend?rios e usuais acess?rios di?rios do sexo feminino.

Imagine o que os homens diriam caso vissem que as tend?ncias do ver?o 2007 reservam para n?s? As maxi bolsas, enormes, lindas e poderosas chegaram com tudo na esta??o mais quente do ano.

Isso mesmo. A bolsa cresceu. E como! Trazendo praticidade ?s produ?es do dia-a-dia, os novos modelos batizados de maxi entraram com tudo no universo feminino. Essa tend?ncia ganhou refor?o ap?s ser adotada por praticamente todas as estrelas hollywoodianas e top models. N?o demorou muito e as "bolsonas" tamb?m viraram mania nas terras tupiniquins.

No espa?o reservado para esse novo acess?rio cabe tudo - e cabe tamb?m toda a variedade e vontade de inovar que voc? quiser pra voc?. Valem as bolsas de coros (que est?o mais em alta, ? verdade), as de pano e do que voc? quiser. Mas independente da usualidade, vamos comentar: o charme dos modelos que est?o nas vitrines ganham os nosso cora?es.

At? o mito de que somente mulheres altas podiam usar o acess?rio, para algumas pessoas, j? n?o existe mais. Como explica Ana L?cia Rezende, vendedora de uma loja de bolsas da cidade, para pessoas que n?o possuem grande estatura, uma boa dica para evitar o efeito "achatamento" ? evitar estampas muito coloridas e dar prefer?ncia ? cal?a longa na composi??o do visual.

Elas est?o por a?...Quadradas, arredondadas, de todos os jeitos. Entre logo na moda e agarre a sua! Essa ? a chance de mitificar ainda mais a j? famosa bolsa de mulher...