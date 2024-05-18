|
S?rgio Mamberti
Em visita ? Juiz de Fora, o secret?rio de Identidade e Diversidade Cultural
do Minist?rio da Cultura participa de palestra no Rainbow Fest
Rep?rter: S?lvia Zoche
Edi??o: Ludmila Gusman
Designer: L?via Mattos
18/08/05
S?rgio Mamberti comenta sobre a import?ncia da internet na divulga??o das
informa?es. Leia tamb?m o
projeto "Brasil sem homofobia".
O ator, produtor, artista pl?stico e, atualmente, secret?rio de Identidade e
Diversidade Cultural do Minist?rio da Cultura, S?rgio Maberti
fez parte da mesa redonda da Rainbow F?rum, nesta quinta-feira, 18 de agosto. Na ocasi?o, ele falou sobre o Projeto Brasil Sem Homofobia, lan?ado em
2004, pelo Governo Federal."A Secretaria oferece o apoio necess?rio para a promo??o da cidadania homossexual.
Este ano, participamos de 28 Paradas do Orgulho Gay por todo Brasil",
comenta.
Segundo ele, todas as
Paradas inscritas passaram por um crit?rio de sele??o, e tiveram o apoio da Secretaria atrav?s do Edital n? 1, de 11 de mar?o
de 2005 (publicado no Di?rio Oficial da Uni?o em 14 de mar?o), que
disponibilizou R$ 600 mil em recursos, dividido entre todas. A Parada Gay de
Juiz de Fora foi uma das contempladas.
S?rgio Mamberti diz que o mais importante ? que o grupo GLBT sabe que a
secretaria contribui para o combate ? viol?ncia e discrimina??o e que a
maior conquista ? a presen?a, cada vez maior, das pessoas nas Paradas pelo
Brasil. "As pessoas t?m tomado posi?es e v?o com seus filhos nas Paradas.
Pra mim, os grandes eventos culturais acontecem nas ruas. Fa?o uma
homenagem aos movimentos GLBT pela seriedade com que trabalham", completa.
Leia a
entrevista abaixo:
ACESSA.com - Na posi??o de secret?rio de Identidade e Diversidade Cultural, como o
que o senhor v? a participa??o da popula??o, em cada cidade em que o senhor j?
esteve, em rela??o ao movimento de apoio aos homossexuais?
S?rgio Mamberti - Como existe um apoio efetivo em termos de aporte de recursos,
foi poss?vel fazer uma organiza??o melhor. O que houve foi um aumento da
presen?a das pessoas nas Paradas. O ?ltimo que eu fui foi em Cama?ari. Foi fant?stico!
Uma cidade pequena, bem menor que Juiz de Fora talvez, mas uma presen?a maci?a
da popula??o da cidade na Parada. Com a mesma alegria, com a mesma irrever?ncia, com
o mesmo humor. Mas, certamente, acho que a? a gente avan?a.
O apoio efetivo do
governo, n?o s? como Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural, mas
tamb?m como participante do projeto contra a homofobia, a contrinui??o se
alarga, se amplia, se aprofunda tamb?m. Cada vez mais esse tema passa a ser
discutido nas escolas, na comunidade, porque, realmente, a quest?o da
viol?ncia, da discrimina??o e do preconceito ? grande. Tem v?rios tipos de
discrimina??o desde o ponto de vista social at? do ponto de vista
religioso.
Trabalhar com o grupo GLBT ? um grande prazer, porque s?o
organizados, mobilizam uma grande parte da popula??o - dos movimentos
sociais, talvez, seja o que mais consegue colocar o povo na rua e trazer a
sua causa. Acho muito bonita a maneira como eles t?m trabalhado essa causa,
de uma forma muito corajosa e, ao mesmo tempo, muito persistente. N?s
pretendemos atender, aos poucos, uma s?rie de reivindica?es, mas temos uma
rela??o direta com o Minist?rio da Educa??o, no sentido de capacita??o de
professores e de introdu??o do tema no curr?culo escolar, do professor
Ricardo Henriques, que ? secret?rio da Diversidade, na ?rea da Educa??o, criada
especialmente para tratar de quest?es como essa. N?s poderemos ampliar
este leque de a?es, discuss?es e reflex?es sobre o tema.
ACESSA.com - Qual sua vis?o de ator, produtor e artista pl?stico sobre a liga??o entre a
pol?tica e a arte?
S?rgio Mamberti -
Pra come?ar, a pol?tica ? uma dimens?o da cultura. Todo artista tem um papel
social muito importante e eu fa?o parte de uma gera??o extremamente
politizada que, justamente, fez do seu trabalho uma forma de conscientiza??o
al?m das nossas conquistas do ponto de vista est?tico ou, especificamente,
art?stico, mas tamb?m atrav?s da nossa arte, fazer uma conscientiza??o da
sociedade, trazermos os problemas do povo brasileiro para o palco, para o
cinema, para que povo possa se ver refletido ali.
Acho que, hoje, a fronteira
da diversidade cultural ? a dimens?o mais pol?tica, onde a cultura e a
pol?tica se confundem, de uma forma definitiva. ? justamente na defesa do
direito ? diferen?a que se estabelecem os princ?pios democr?ticos. Acredito que ?
por isso que a cultura hoje tem esse papel estrat?gico, inclusive no
conceito de desenvolvimento que o governo Lula - atrav?s de seu compromisso
com o social e com o homem, saindo daquele vi?s mais economicista - de certa
maneira, est? propondo ? sociedade brasileira na constru??o desse projeto de na??o ?tica, solid?ria... Por isso, eu poderia te dizer que,
embora eu esteja
mais afastado do palco, eu penso que estou bastante integrado nesse processo que
? o minist?rio de artistas - Gilberto Gil, Ant?nio Grassi, Orlando Senna,
diretores de cinema - somos trabalhadores da cultura que estamos construindo
junto com o presidente Lula e a sociedade brasileira.
ACESSA.com - ACESSA.com - O senhor falou que j? conhecia Juiz de Fora. O senhor veio com
alguma pe?a de teatro?
S?rgio Mamberti -
Atrav?s do Fl?vio M?rcio, autor de teatro, dramaturgo. Na minha opini?o, um
dos maiores dramaturgos brasileiros, que morreu muito jovem, mas de um
extraordin?rio talento que ainda precisa ser valorizado. Justamente, como
ele morreu jovem, deixou uma obra relativamente grande at? para sua idade.
Ela ? muito grande na qualidade. Foi criado aqui, uma sala pra ele e eu vim
pra inaugura??o desse espa?o e da sala do Fl?vio M?rcio.
Tamb?m vim aqui em
campanha; talvez seja essa a minha primeira visita, em 1989, na campanha do
Lula para presidente. Estive mais recentemente no teatro que foi
reformado (Cine Theatro Central). Vim h? cinco, seis anos, ainda como
artista, como militante cultural. Eu tamb?m tenho outros amigos aqui: o
deputado Paulo Delgado, Carlos Bracher... Em suma, tenho uma s?rie de
liga?es com a cidade.
ACESSA.com -
ACESSA.com - O senhor disse que, por enquanto, est? parado com a atua??o...
S?rgio Mamberti - Fiz uma coisa ou outra. Fiz uma participa??o em "Essa Mulheres" (novela na
Rede Record). No ano
passado, fiz o Deus do Saramago, em "O Evangelho segudo Jesus Cristo", em
Lisboa, durante as minhas f?rias. Uma participa??o ou outra em cinema, mas
s?o participa?es eventuais.
ACESSA.com -
Tem algum projeto?
S?rgio Mamberti - Tenho v?rios projetos, mas eu estou deixando, realmente, pra depois que
eu sair do governo.
ACESSA.com -
Os internautas do ACESSA.com acompanham todos os eventos da Rainbow
Fest, Parada do Orgulho Gay, Miss Brasil Gay. Aproveite e deixe uma mensagem relacionada ao seu trabalho na Secretaria.
S?rgio Mamberti - Em primeiro lugar, eu agrade?o muito, porque justamente esse trabalho que se
faz na internet ? um trabalho que aprofunda a democracia e informa as
pessoas tamb?m. Eu agrade?o o fato de divulgarem essa luta, esse processo. E
dizer que n?s do Minist?rio estamos ? disposi??o e contamos com eles,
inclusive, para ampliarmos a nossa a??o e conseguirmos o resultado que a
sociedade espera, que ? de constru??o realmente de um pa?s solid?rio.