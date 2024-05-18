S?rgio Mamberti

Em visita ? Juiz de Fora, o secret?rio de Identidade e Diversidade Cultural do Minist?rio da Cultura participa de palestra no Rainbow Fest

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

18/08/05

S?rgio Mamberti comenta sobre a import?ncia da internet na divulga??o das informa?es. Leia tamb?m o projeto "Brasil sem homofobia". O ator, produtor, artista pl?stico e, atualmente, secret?rio de Identidade e Diversidade Cultural do Minist?rio da Cultura, S?rgio Maberti fez parte da mesa redonda da Rainbow F?rum, nesta quinta-feira, 18 de agosto. Na ocasi?o, ele falou sobre o Projeto Brasil Sem Homofobia, lan?ado em 2004, pelo Governo Federal."A Secretaria oferece o apoio necess?rio para a promo??o da cidadania homossexual. Este ano, participamos de 28 Paradas do Orgulho Gay por todo Brasil", comenta. Segundo ele, todas as Paradas inscritas passaram por um crit?rio de sele??o, e tiveram o apoio da Secretaria atrav?s do Edital n? 1, de 11 de mar?o de 2005 (publicado no Di?rio Oficial da Uni?o em 14 de mar?o), que disponibilizou R$ 600 mil em recursos, dividido entre todas. A Parada Gay de Juiz de Fora foi uma das contempladas. S?rgio Mamberti diz que o mais importante ? que o grupo GLBT sabe que a secretaria contribui para o combate ? viol?ncia e discrimina??o e que a maior conquista ? a presen?a, cada vez maior, das pessoas nas Paradas pelo Brasil. "As pessoas t?m tomado posi?es e v?o com seus filhos nas Paradas. Pra mim, os grandes eventos culturais acontecem nas ruas. Fa?o uma homenagem aos movimentos GLBT pela seriedade com que trabalham", completa. Leia a entrevista abaixo: ACESSA.com - Na posi??o de secret?rio de Identidade e Diversidade Cultural, como o que o senhor v? a participa??o da popula??o, em cada cidade em que o senhor j? esteve, em rela??o ao movimento de apoio aos homossexuais?

S?rgio Mamberti - Como existe um apoio efetivo em termos de aporte de recursos, foi poss?vel fazer uma organiza??o melhor. O que houve foi um aumento da presen?a das pessoas nas Paradas. O ?ltimo que eu fui foi em Cama?ari. Foi fant?stico! Uma cidade pequena, bem menor que Juiz de Fora talvez, mas uma presen?a maci?a da popula??o da cidade na Parada. Com a mesma alegria, com a mesma irrever?ncia, com o mesmo humor. Mas, certamente, acho que a? a gente avan?a. O apoio efetivo do governo, n?o s? como Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural, mas tamb?m como participante do projeto contra a homofobia, a contrinui??o se alarga, se amplia, se aprofunda tamb?m. Cada vez mais esse tema passa a ser discutido nas escolas, na comunidade, porque, realmente, a quest?o da viol?ncia, da discrimina??o e do preconceito ? grande. Tem v?rios tipos de discrimina??o desde o ponto de vista social at? do ponto de vista religioso. Trabalhar com o grupo GLBT ? um grande prazer, porque s?o organizados, mobilizam uma grande parte da popula??o - dos movimentos sociais, talvez, seja o que mais consegue colocar o povo na rua e trazer a sua causa. Acho muito bonita a maneira como eles t?m trabalhado essa causa, de uma forma muito corajosa e, ao mesmo tempo, muito persistente. N?s pretendemos atender, aos poucos, uma s?rie de reivindica?es, mas temos uma rela??o direta com o Minist?rio da Educa??o, no sentido de capacita??o de professores e de introdu??o do tema no curr?culo escolar, do professor Ricardo Henriques, que ? secret?rio da Diversidade, na ?rea da Educa??o, criada especialmente para tratar de quest?es como essa. N?s poderemos ampliar este leque de a?es, discuss?es e reflex?es sobre o tema. ACESSA.com - Qual sua vis?o de ator, produtor e artista pl?stico sobre a liga??o entre a pol?tica e a arte?

S?rgio Mamberti - Pra come?ar, a pol?tica ? uma dimens?o da cultura. Todo artista tem um papel social muito importante e eu fa?o parte de uma gera??o extremamente politizada que, justamente, fez do seu trabalho uma forma de conscientiza??o al?m das nossas conquistas do ponto de vista est?tico ou, especificamente, art?stico, mas tamb?m atrav?s da nossa arte, fazer uma conscientiza??o da sociedade, trazermos os problemas do povo brasileiro para o palco, para o cinema, para que povo possa se ver refletido ali. Acho que, hoje, a fronteira da diversidade cultural ? a dimens?o mais pol?tica, onde a cultura e a pol?tica se confundem, de uma forma definitiva. ? justamente na defesa do direito ? diferen?a que se estabelecem os princ?pios democr?ticos. Acredito que ? por isso que a cultura hoje tem esse papel estrat?gico, inclusive no conceito de desenvolvimento que o governo Lula - atrav?s de seu compromisso com o social e com o homem, saindo daquele vi?s mais economicista - de certa maneira, est? propondo ? sociedade brasileira na constru??o desse projeto de na??o ?tica, solid?ria... Por isso, eu poderia te dizer que, embora eu esteja mais afastado do palco, eu penso que estou bastante integrado nesse processo que ? o minist?rio de artistas - Gilberto Gil, Ant?nio Grassi, Orlando Senna, diretores de cinema - somos trabalhadores da cultura que estamos construindo junto com o presidente Lula e a sociedade brasileira. ACESSA.com - ACESSA.com - O senhor falou que j? conhecia Juiz de Fora. O senhor veio com alguma pe?a de teatro?

S?rgio Mamberti - Atrav?s do Fl?vio M?rcio, autor de teatro, dramaturgo. Na minha opini?o, um dos maiores dramaturgos brasileiros, que morreu muito jovem, mas de um extraordin?rio talento que ainda precisa ser valorizado. Justamente, como ele morreu jovem, deixou uma obra relativamente grande at? para sua idade. Ela ? muito grande na qualidade. Foi criado aqui, uma sala pra ele e eu vim pra inaugura??o desse espa?o e da sala do Fl?vio M?rcio. Tamb?m vim aqui em campanha; talvez seja essa a minha primeira visita, em 1989, na campanha do Lula para presidente. Estive mais recentemente no teatro que foi reformado (Cine Theatro Central). Vim h? cinco, seis anos, ainda como artista, como militante cultural. Eu tamb?m tenho outros amigos aqui: o deputado Paulo Delgado, Carlos Bracher... Em suma, tenho uma s?rie de liga?es com a cidade. ACESSA.com - ACESSA.com - O senhor disse que, por enquanto, est? parado com a atua??o...

S?rgio Mamberti - Fiz uma coisa ou outra. Fiz uma participa??o em "Essa Mulheres" (novela na Rede Record). No ano passado, fiz o Deus do Saramago, em "O Evangelho segudo Jesus Cristo", em Lisboa, durante as minhas f?rias. Uma participa??o ou outra em cinema, mas s?o participa?es eventuais. ACESSA.com - Tem algum projeto?

S?rgio Mamberti - Tenho v?rios projetos, mas eu estou deixando, realmente, pra depois que eu sair do governo. ACESSA.com - Os internautas do ACESSA.com acompanham todos os eventos da Rainbow Fest, Parada do Orgulho Gay, Miss Brasil Gay. Aproveite e deixe uma mensagem relacionada ao seu trabalho na Secretaria.

S?rgio Mamberti - Em primeiro lugar, eu agrade?o muito, porque justamente esse trabalho que se faz na internet ? um trabalho que aprofunda a democracia e informa as pessoas tamb?m. Eu agrade?o o fato de divulgarem essa luta, esse processo. E dizer que n?s do Minist?rio estamos ? disposi??o e contamos com eles, inclusive, para ampliarmos a nossa a??o e conseguirmos o resultado que a sociedade espera, que ? de constru??o realmente de um pa?s solid?rio.