Chiquinho Cabeleireiro passa bem
Problemas vasculares levaram o organizador do Miss Brasil Gay a ser
internado, mas ele j? passa bem e h? garantias de que o concurso ser? mantido
S?lvia Zoche
Rep?rter
16/06/2006
A not?cia de que Chiquinho Cabeleireiro, organizador do Miss Brasil Gay,
est? internado deu um susto a amigos e f?s. A 60 dias da 30? edi??o do Concurso, marcado para 26 de agosto, a informa??o
foi confirmada pelo
Hospital Jo?o Penido, onde ele ainda se encontra internado, e pelo irm?o de Chiquinho, Luiz
Mota.
Segundo Luiz, Chiquinho sofreu um AVI (Acidente Vascular Isqu?mico) moderado e foi internado h? cerca de uma semana.
"N?o sei ao certo o tempo que ele est? l?, porque eu n?o estava aqui. S? sei
que me disseram que os problemas come?aram quando ele estava em um evento
gay l? no Rio de Janeiro. Parece que ele sentiu algumas coisas, mas voltou para Juiz de Fora de ?nibus", relata.
Pelo que ouviu falar das pessoas mais chegadas a Chiquinho ? que ele n?o
estava tomando um medicamento recomendado pelo m?dico. "Eu n?o sei se o medicamento
era para press?o. Mas parece que ele deixou de tomar. ? interessante, porque
eu tenho problemas de press?o, sou mais novo que o Chiquinho pouco mais de um
ano e, de vez em quando, esque?o de tomar o rem?dio. Quando sinto dor de cabe?a
? que me lembro. Ningu?m investe na sa?de. Mas a gente tem que observar as pessoas na fam?lia. Na
nossa, duas ou tr?s pessoas j? tiveram este mesmo problema do Chiquinho", diz.
Certo mesmo ? que, agora, Chiquinho passa bem e deve ser liberado na
pr?xima semana. "Ele j? foi para a enfermaria, mas ele vai ter que fazer fisioterapia,
porque a gente nota que perdeu um pouco dos movimentos do corpo e fonoaudiologia, porque a fala tamb?m foi afetada. Pelo que o m?dico viu na
tomografia, ele disse que o dano poderia ter sido maior", conta. Segundo o
Hospital, os m?dicos
neurologistas que acompanham o caso s?o Marcelo Quezado
e Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva.
O auxiliar
de enfermagem do hospital, Deusdedith de Jesus Campos confirma que a m?o e a perna direitas foram um pouco afetadas. "E ele consegue articular a fala e a
gente consegue entender", diz. Chiquinho j? se alimenta e fica na companhia dos familiares. "Ele tem recebido muita
visita". Verdade seja dita. Chiquinho ? uma personalidade muito querida e as
pessoas querem saber como ele est?. Tanto ? que o presidente do MGM, Oswaldo
Braga, est? em S?o Paulo, para participar da Parada Gay e diz que, dia
desses, em uma feira, algumas pessoas pararam para perguntar sobre o estado
de sa?de de Chiquinho.
Quanto ? realiza??o do Miss Brasil Gay, antes mesmo de ser indagado, Luiz disse que o evento tem que acontecer. "O Miss Gay tem que seguir adiante.
Tem duas, tr?s pessoas da fam?lia que lidam diretamente com o concurso. O
problema ? que Chiquinho entra em contato diretamente com as candidatas".
Neste caso, Chiquinho, provavelmente, ter? que delegar esta fun??o
para algu?m. "Vamos ver como vai ficar. Daqui alguns dias, vamos resolver isto,
at? porque o Miss Gay j? est? a?", fala.
Mesmo com interfer?ncias nos movimentos e na fala, Luiz conta que Chiquinho
se comunica, fala algumas palavras e est? sempre sorridente. ? isso que
todos querem. Com certeza, as vibra?es positivas de seus admiradores e a
garra e alegria que s?o pr?prias do Chiquinho v?o contribuir para o
restabelecimento r?pido do organizador do Miss Brasil Gay.