A not?cia de que Chiquinho Cabeleireiro, organizador do Miss Brasil Gay, est? internado deu um susto a amigos e f?s. A 60 dias da 30? edi??o do Concurso, marcado para 26 de agosto, a informa??o foi confirmada pelo Hospital Jo?o Penido, onde ele ainda se encontra internado, e pelo irm?o de Chiquinho, Luiz Mota. Segundo Luiz, Chiquinho sofreu um AVI (Acidente Vascular Isqu?mico) moderado e foi internado h? cerca de uma semana. "N?o sei ao certo o tempo que ele est? l?, porque eu n?o estava aqui. S? sei que me disseram que os problemas come?aram quando ele estava em um evento gay l? no Rio de Janeiro. Parece que ele sentiu algumas coisas, mas voltou para Juiz de Fora de ?nibus", relata. Pelo que ouviu falar das pessoas mais chegadas a Chiquinho ? que ele n?o estava tomando um medicamento recomendado pelo m?dico. "Eu n?o sei se o medicamento era para press?o. Mas parece que ele deixou de tomar. ? interessante, porque eu tenho problemas de press?o, sou mais novo que o Chiquinho pouco mais de um ano e, de vez em quando, esque?o de tomar o rem?dio. Quando sinto dor de cabe?a ? que me lembro. Ningu?m investe na sa?de. Mas a gente tem que observar as pessoas na fam?lia. Na nossa, duas ou tr?s pessoas j? tiveram este mesmo problema do Chiquinho", diz. Certo mesmo ? que, agora, Chiquinho passa bem e deve ser liberado na pr?xima semana. "Ele j? foi para a enfermaria, mas ele vai ter que fazer fisioterapia, porque a gente nota que perdeu um pouco dos movimentos do corpo e fonoaudiologia, porque a fala tamb?m foi afetada. Pelo que o m?dico viu na tomografia, ele disse que o dano poderia ter sido maior", conta. Segundo o Hospital, os m?dicos neurologistas que acompanham o caso s?o Marcelo Quezado e Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva. O auxiliar de enfermagem do hospital, Deusdedith de Jesus Campos confirma que a m?o e a perna direitas foram um pouco afetadas. "E ele consegue articular a fala e a gente consegue entender", diz. Chiquinho j? se alimenta e fica na companhia dos familiares. "Ele tem recebido muita visita". Verdade seja dita. Chiquinho ? uma personalidade muito querida e as pessoas querem saber como ele est?. Tanto ? que o presidente do MGM, Oswaldo Braga, est? em S?o Paulo, para participar da Parada Gay e diz que, dia desses, em uma feira, algumas pessoas pararam para perguntar sobre o estado de sa?de de Chiquinho. Quanto ? realiza??o do Miss Brasil Gay, antes mesmo de ser indagado, Luiz disse que o evento tem que acontecer. "O Miss Gay tem que seguir adiante. Tem duas, tr?s pessoas da fam?lia que lidam diretamente com o concurso. O problema ? que Chiquinho entra em contato diretamente com as candidatas". Neste caso, Chiquinho, provavelmente, ter? que delegar esta fun??o para algu?m. "Vamos ver como vai ficar. Daqui alguns dias, vamos resolver isto, at? porque o Miss Gay j? est? a?", fala. Mesmo com interfer?ncias nos movimentos e na fala, Luiz conta que Chiquinho se comunica, fala algumas palavras e est? sempre sorridente. ? isso que todos querem. Com certeza, as vibra?es positivas de seus admiradores e a garra e alegria que s?o pr?prias do Chiquinho v?o contribuir para o restabelecimento r?pido do organizador do Miss Brasil Gay.