10/05/06 A data do Miss Brasil Gay j? foi marcada. O organizador do concurso, Chiquinho Cabeleireiro (foto ao lado), informou que o evento ser? no dia 26 de agosto (s?bado). J? o local... Esse ainda n?o est? definido. Ao ser questionado pela equipe da ACESSA.com sobre a garantia do prefeito Alberto Bejani, anunciada em coletiva ano passado, de levar o Miss Gay para o Centro de Conven?es (Conex) este ano (leia!), Chiquinho disse que "o local n?o ? vi?vel para o concurso. Acredito que l? n?o". Mas tamb?m n?o apagou a possibilidade de acontecer no local de sempre, o Sport Club Juiz de Fora. "No Sport ? prov?vel, mas n?o ? certo". Como em 2005, a prefeitura de Juiz de Fora e empresas locais disponibilizaram R$ 100 mil para ajudar nos gastos do concurso, Chiquinho vai procur?-los novamente, esta semana. "Eles sabem como eu sou", relembrando o epis?dio, em 2004, quando transferiu o evento para o Rio de Janeiro, alegando falta de apoio e patroc?nio na cidade. Se a produ??o em 2005 ficou por conta de Baby Mancini, em 2006, ainda ? uma inc?gnita. Mas este ano ? especial para Chiquinho, afinal, o Miss Brasil Gay far? 30 anos! "S?o as bodas de p?rola", diz. O tema ainda n?o foi resolvido. "Deve ser algo sobre a vida, ecologia". Independente dos acontecimentos, o que as candidatas ao Miss Brasil Gay desejam ? que o concurso seja deslumbrante, como acontece todos os anos. Miss Minas Gerais Gay

No ?ltimo dia de abril, Nayara Nery entrou na passarela do Clube N?utico Sete Lagoas com a faixa de Sete Lagoas e saiu com a faixa de Miss Minas Gerais Gay. Ela ? a nova representante do estado no concurso nacional. Mas at? chegar l?, ela passou por algumas etapas. Havia 20 candidatas e ela passou para primeira etapa, em um total de oito semi-finalistas (Ouro Branco - Alessandra Cher, Ouro Preto - Karen More, Paracatu - Theyse Slorff , Raposos - B?rbara Braga, Santos Dumont - Raquel Nayla, Sete Lagoas - Nayara Nery, Uberaba - Kassila Moura e Vi?osa - Alexia Venturini). Na segunda, foram escolhidas cinco: 1? lugar - Miss Sete Lagoas - Nayara Nery 2? lugar - Miss Raposos - B?rbara Braga 3? lugar - Miss Ouro Branco - Alessandra Cher 4? lugar - Miss Paractu - Theyse Slorff 5? lugar - Miss Santos Dumont - Raquel Nayla 1? lugar 2? lugar 3? lugar