Miss Brasil Gay j? tem data marcada para
comemorar 30 anos - "Bodas de P?rolas"
Organizador do evento vai procurar a prefeitura de Juiz de Fora para saber sobre apoio
ao concurso este ano
Rep?rter: S?lvia Zoche A data do Miss Brasil Gay j? foi marcada. O organizador do concurso,
Chiquinho Cabeleireiro (foto ao lado), informou que o evento ser? no dia 26 de
agosto (s?bado). J? o local... Esse ainda n?o est? definido. Ao ser
questionado pela equipe da ACESSA.com sobre
a garantia do prefeito Alberto Bejani, anunciada em coletiva ano passado, de
levar o Miss Gay para o Centro de Conven?es (Conex) este ano (leia!),
Chiquinho disse que "o local n?o ? vi?vel para o concurso. Acredito que l?
n?o". Mas tamb?m n?o apagou a possibilidade de acontecer no local de sempre,
o Sport Club Juiz de Fora. "No Sport ? prov?vel, mas n?o ? certo".
Edi??o:Ludmila Gusman
Fotos: ACESSA.com e Divulga??o
10/05/06
Como em 2005, a prefeitura de
Juiz de Fora e empresas locais disponibilizaram R$ 100 mil para
ajudar nos gastos do concurso, Chiquinho vai procur?-los novamente, esta
semana. "Eles sabem como eu sou", relembrando o epis?dio, em 2004, quando
transferiu o evento para o Rio de Janeiro, alegando falta de apoio e
patroc?nio na cidade.
Se a produ??o em 2005 ficou por conta de Baby Mancini, em 2006, ainda ? uma
inc?gnita. Mas este ano ? especial para Chiquinho, afinal, o Miss Brasil Gay
far? 30 anos! "S?o as bodas de p?rola", diz. O tema ainda n?o foi resolvido.
"Deve ser algo sobre a vida, ecologia". Independente dos acontecimentos, o
que as candidatas ao Miss Brasil Gay desejam ? que o concurso seja
deslumbrante, como acontece todos os anos.
Miss Minas Gerais Gay
No ?ltimo dia de abril, Nayara Nery entrou na passarela do Clube N?utico
Sete Lagoas com a faixa de Sete Lagoas e saiu com a faixa de Miss Minas
Gerais Gay. Ela ? a nova representante do estado no concurso nacional. Mas
at? chegar l?, ela passou por algumas etapas. Havia 20 candidatas e ela
passou para primeira etapa, em um total de oito semi-finalistas (Ouro Branco
- Alessandra Cher, Ouro Preto - Karen More, Paracatu - Theyse Slorff ,
Raposos - B?rbara Braga, Santos Dumont - Raquel Nayla, Sete Lagoas - Nayara
Nery, Uberaba - Kassila Moura e Vi?osa - Alexia Venturini). Na segunda,
foram escolhidas cinco:
1? lugar - Miss Sete Lagoas - Nayara Nery
2? lugar - Miss Raposos - B?rbara Braga
3? lugar - Miss Ouro Branco - Alessandra Cher
4? lugar - Miss Paractu - Theyse Slorff 5? lugar - Miss Santos Dumont - Raquel Nayla
1? lugar
2? lugar
3? lugar
As premiadas com o segundo e terceiro lugares ficaram ainda mais emocionadas
ao saberem que est?o na seletiva do Miss Brasil Gay. Mas, segundo um dos
organizadores do evento, Jos? Navegantes, a defini??o dos estados
deve acontecer no fim de junho. "H? uma especula??o de que seja Rio Grande
do Norte e Acre. Ainda n?o h? confirma??o definitiva", diz.
E como acontece em todo concurso de Miss, teve elei??o de Melhor Traje e de Miss
Simpatia.
Melhor traje
1? lugar - Miss Sete Lagoas - Nayara Nery
2? lugar - Miss Paractu - Theyse Slorff
3? lugar - Miss Santos Dumont - Raquel Nayla
4? lugar - Miss Ouro Preto - Karen More
5? lugar - Miss Vi?osa - Alexia Venturini
Melhor Simpatia
Miss Ouro Preto - Karen More
Para a dif?cil tarefa de escolher quem seria premiada, foram convidados 16
jurados, entre eles, a Miss Brasil Gay 2005, Mirella Acioly (clique aqui e confira
os outros jurados).
Show de Aysla Pirv
Show de Jessica Telles
Show de Nayla Brizard
Para a noite brilhar ainda mais,
o p?blico - cerca de 800 pessoas estavam presentes - acompanhou a apresenta??o de shows de Nayla Brizard, Xandelle, Aysla Pirv, Lady
Nicolle, Adeli Adjani, Carlinhos Brasil e J?ssica Teles.
