Miss Minas Gerais Gay
Abertas as inscri?es para o concurso que elege a candidata que representa Minas Gerais no Miss Brasil Gay
Rep?rter: S?lvia Zoche
Animem-se! As inscri?es para o Miss Minas Gerais Gay j? come?aram! Quem
informa ? organizador geral do concurso, h? 14 anos, Kak? di Moraes. As
interessadas devem ser maiores de 18 anos e podem enviar fotos, com uma carta contendo endere?o e telefone
para Rua Professor Estev?o Pinto, 822, apt. 01, Belo Horizonte/MG, Cep.:
30-220-060, at? 10 de abril (segunda). Em 2005, a ganhadora foi
Santana Loren (foto ao lado), 26 anos, natural de Belo Horizonte. Clique aqui e veja a participa??o dela no Miss Brasl Gay.
Edi??o:
Ludmila Gusman
Fotos:
Ludmila Gusman e Divulga??o
16/03/06
A partir deste dia, o organizador vai entrar em contato com as
pr?-selecionadas. J? se inscreveram candidatas das cidades do Rio de
Janeiro, S?o Paulo, Vit?ria, Sete Lagoas, Congonhas entre outras. "Em primeiro lugar,
preciso saber se todas as inscritas t?m condi?es de participar, caso ganhem
o Miss Minas Gerais Gay. Porque a ganhadora vai precisar de, no m?nimo, R$
10 mil pra concorrer no concurso em Juiz de Fora. Ent?o, eu ligo e pergunto.
N?o adianta ter s? beleza se n?o tiver como se apresentar bem no concurso
nacional", alerta.
Depois da pr?-sele??o, 20 ser?o escolhidas para participar do evento que ser? realizado, este ano, em Sete Lagoas. "Todos os anos o Miss Minas Gerais
Gay era em Belo Horizonte, mas em cidade do interior temos mais prest?gio. E
n?o ? porque acho que seja preconceito, mas na capital existem mais eventos
que disputam com o nosso", explica. As cidades que ser?o representadas, Kak?
ainda est? analisando. "Come?o por Belo Horizonte. Juiz de Fora sempre tem
concorrente. Quando uma cidade n?o tem representante, coloco alguma de outro
lugar", explica.
O concurso est? marcado para 30 de abril (domingo), no Clube N?utico
Sete Lagoas, com previs?o de in?cio ?s 21h. Al?m de concorrerem ao pr?mio
principal, o de Miss Minas Gerais, as candidatas v?o disputar o Miss
Simpatia, Melhor Vestido e Divinas de Minas.
Baby Mancini
Aysla Pirv
Michelly X
Entre os jurados ? certa a presen?a de Baby Mancini, cabeleireira e Miss Brasil Gay em 1979.
"Ela ? uma grande amiga e ?nica do meio que participa todos os anos e que
fa?o quest?o. J? os outros jurados, s?o amigos e clientes do meu sal?o [de
beleza] que n?o tem nada a ver com o Miss Gay", diz.
Para os shows, Kak? j? confirmou a presen?a da drag queen Aysla Pirv,
que ganhou o primeiro lugar no Gay Brasil Show 2004, em Juiz de Fora.
Michelly X, estilista e Miss Brasil Gay 2000, tamb?m foi convidada para fazer
um belo show, assim como Baby Mancini e a transformista Shenya, de S?o
Paulo. "Ainda estou fazendo os contatos", conta Kak?.
O organizador continua atr?s de mais
patroc?nios na cidade, inclusive dos hot?is onde as candidatas se
hospedar?o, pra que a festa seja um arraso e um luxo s?.
Para entrar em contato com os organizadores, os telefones s?o (31) 3772-0886
(falar com Navegantes) ou (31) 3281-3710 (falar com Kak? di Moraes).