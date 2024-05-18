Rep?rter: Emilene Campos
A dan?arina Ka?ka Sabatella, a exemplo de anos anteriores, foi a estrela dos shows de abertura e dos intervalos dos desfiles do Miss Gay 2002. Ela levou a plat?ia ao del?rio com sua impag?vel vers?o da Mulher Maravilha.
Outro momento que arrancou gargalhadas e aplausos do p?blico foi sua performance ao som da m?sica Baba, de Kelly Key. Ela come?ou a apresenta??o vestida de pijama, depois tirou o traje e exibiu uma roupa de colegial, com direito a mini-saia plissada e tudo.
O p?blico j? se dava por satisfeito, quando ela surpreendeu a todos, retirando o traje de colegial e exibindo o uniforme da Sele??o Brasileira e cabelo "estilo" Ronaldo Fen?meno.
Quem compareceu ao Sport Club ( Av. Bar?o do Rio Branco, 1303) na noite de 17 de
agosto pode curtir ainda performances inspiradas no clip da m?sica Lady
Marmelade (tema do filme Moulin Rouge), em shows de Sandy e J?nior, al?m de um animado strip tease de go go boys. Veja as fotos!
Mademoselle Debrette de Leblanc
A Mademoselle Debrette de Leblanc (foto) estava de visual novo. Encarnada por Chiquinho Mota - o organizador do Miss Gay -, Debrete exibiu uma peruca cor louro mel, com mechas mais claras na franja. Ela vestia modelito bordado com canutilhos, em formato florais. Cria??o do estilista Geraldo Sobrinho.
