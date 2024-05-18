Ka?ka ? show





Rep?rter: Emilene Campos

Fot?grafos: Renato Fraga e

Danilo Oliveira Santos

Apoio T?cnico: Patr?cia Guimar?es de Faria

Agosto/2002

A dan?arina Ka?ka Sabatella, a exemplo de anos anteriores, foi a estrela dos shows de abertura e dos intervalos dos desfiles do Miss Gay 2002. Ela levou a plat?ia ao del?rio com sua impag?vel vers?o da

Outro momento que arrancou gargalhadas e aplausos do p?blico foi sua performance ao som da m?sica Baba, de Kelly Key. Ela come?ou a apresenta??o vestida de pijama, depois tirou o traje e exibiu uma roupa de colegial, com direito a mini-saia plissada e tudo.

O p?blico j? se dava por satisfeito, quando ela surpreendeu a todos, retirando o traje de colegial e exibindo o uniforme da Sele??o Brasileira e cabelo "estilo" Ronaldo Fen?meno.

Quem compareceu ao Sport Club ( Av. Bar?o do Rio Branco, 1303) na noite de 17 de agosto pode curtir ainda performances inspiradas no clip da m?sica Lady Marmelade (tema do filme Moulin Rouge), em shows de Sandy e J?nior, al?m de um animado strip tease de go go boys. Veja as fotos!





Mademoselle Debrette de Leblanc

A Mademoselle Debrette de Leblanc (foto) estava de visual novo. Encarnada por Chiquinho Mota - o organizador do Miss Gay -, Debrete exibiu uma peruca cor louro mel, com mechas mais claras na franja. Ela vestia modelito bordado com canutilhos, em formato florais. Cria??o do estilista Geraldo Sobrinho.







Veja fotos dos shows

Clique nas fotos abaixo para ver a imagem ampliada