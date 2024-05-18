Rep?rter: T?mara Lis

Fotos e Edi??o:

Ludmila Gusman

Apoio T?cnico:

Patr?cia Guimar?es de Faria E

Danilo Oliveira Santos

17/08/02 - 6h44

?... n?o foi ? toa que o tema do Miss Brasil Gay 2003 foi Profiss?o: Artista e os transformistas da noite foram reconhecidos e muito aplaudidos. A equipe do Portal JF Service/ACESSA.com esteve l? e acompanhou todos os detalhes do evento.

O p?blico que lotou o est?dio do Sport Clube Juiz de Fora (Av. Rio Branco, 1303) para acompanhar a 27? edi??o do concurso n?o se decepcionou. Se faltou organiza??o para permitir a entrada antecipada da imprensa para registrar os preparativos da festa, sobrou luxo, glamour e gente bonita para prestigiar mais esta edi??o do concurso.

Festa sem fronteiras!

E tinha gente vinda de todo lugar. Candidatas e torcedores de todo o pa?s fizeram da 27? edi??o do Miss Brasil Gay um evento para ficar na mem?ria.

Com um j?ri composto por nomes como Alexandra Vargas, Marcelo Misallidis, Carlos Machado, Ari Fontoura, Andr? Gabeh, Rog?rio Figueiredo, Maria Helena Souza Mello, Cristine Kalffman, Arlete Heringer, David Daniel, Leda Vilas Boas, Ivan Davi, a miss Brasil Tha?ssa Thompsen e o "homem mais bonito do Brasil" Tiago Penna n?o foi dif?cil manter a plat?ia atenta.

O show n?o pode parar!

Prote??o de todos os santos! Talvez tenha sido este o sucesso da festa, que com apresenta?es do grupo de dan?a-afro que permeou toda a noite, conferiu um clima tribal e sensual ? noite. E a plat?ia, em sua grande maioria masculina, aprovou o espet?culo.

E no que dependeu das candidatas tamb?m n?o faltaram motivos para deixar todo mundo de olhos bem abertos . Da mulher cobra a mulher p?ssaro, aranha, sereia, on?a e at? mesmo, quem diria, Nossa Senhora do Ros?rio estiveram representadas na passarela para del?rio da plat?ia.

Na noite tamb?m foram rendidas homenagens durante os shows feitos pelas drag queens que interpretaram e dublaram apresenta?es de artistas como Clara Nunes, Alcione, Gal Costa e tantas outras divas internacionais.

Mas nem s? de apresenta?es femininas vive o Miss Gay. Um bal? com seis verdadeiros "deuses de ?bano" deu um show a parte com coreografias pra l? de sensuais. E para quem achou pouco, um dan?arino tomou conta do palco e fez um strip- tease daqueles! O rapaz n?o se esqueceu de tirar nenhuma pe?a.... Babado forte!!!

N?o d? para passar batido!

Um detalhe pitoresco e que n?o podia passar em branco. No card?pio do evento, dispon?vel para o p?blico que estava nas mesas acompanhando os desfiles, ao lado da j? conhecida "por??o de batata-frita" e "frango a passarinho" figurava outra escolha bem mais picante, uma revista de homens nus que podia ser entregue ali mesmo pelo gar?om! N?o ? um luxo?

Com certeza a noite do dia 16 de agosto de 2003 vai ficar na hist?ria, n?o s? para as candidatas que vieram de todo o pa?s, defender a bandeira de seu estado e a bandeira do movimento gay, como tamb?m para todo o p?blico presente no gin?sio do Sport que p?de conferir uma festa de rara beleza.

Beleza de um tipo realmente raro. Capaz de florecer em terrenos f?rteis, est?reis apenas ao preconceito e ? intoler?ncia. Terrenos, como a cidade de Juiz de Fora, onde j? foi plantada, h? 27 anos atr?s a semente do respeito ? diversidade . Uma semente que, independente de cren?as e religi?es, s? tende a dar bons frutos, a todos n?s.

