O requinte dos trajes de gala

Candidatas do Miss Brasil Gay 2003 arrasam na produ??o

Rep?rter: Deborah Moratori

Fotos e Edi??o:

Ludmila Gusman

Apoio T?cnico:

Patr?cia Guimar?es de Faria e

Danilo Oliveira Santos

18/08/03

"Gente, existe crise no Brasil?". Este coment?rio da atriz, Marlene Casanova, uma das apresentadoras do 27? Miss Brasil Gay, traduz o luxo, o requinte e o glamour dos trajes de gala com que as candidatas do concurso desfilaram. Na plat?ia, o que se ouvia eram frases como "Chiqu?rrima...", "Aud?cia pura!", "Maravilhosa...". Havia tamb?m os boquiabertos que n?o conseguiam pronunciar um coment?rio, tamanha a eleg?ncia das convidadas. Plumas e paet?s

Cristais swarovski, pedrarias, strass, r?voles, lantejoulas, canutilhos e paet?s faziam reluzir vestidos confeccionados em cetim bucol, organza su??a, veludo alem?o, renda guipure, musseline e gazar de seda pura, segunda pele, organdi italiano e shantung. Enfeitados de plumas, bo?s, penas de pav?o e avestruz, rabo de galo, peles de coelho, javali, materiais r?sticos como gr?os de milho e trigo, b?zios, couro, juta e palha tamb?m tiveram espa?o, principalmente nos trajes t?picos.

E engana-se quem pensa que o luxo esteve restrito a plumas e paet?s. Materiais nobres como p?rola e ouro conferiam ainda mais glamour a algumas cria?es, al?m das pedrarias importadas. Do corte cl?ssico ? influ?ncia oriental, drapeados, plissados, babados, tecidos pintados, pregueados, recortes assim?tricos e navalhados a laser deram eleg?ncia aos trajes das candidatas. Nos p?s, saltos alt?ssimos, plataformas, botas longas de fazer inveja - e fazer cair - a qualquer mulher! Confeccionados por estilistas famosos e costureiros prestigiados, o pre?o m?dio do traje de gala girou em torno de R$ 5 mil.

Criador e criatura

A estilista Michele X foi respons?vel pela cria??o do traje de gala de cinco candidatas - Miss Gay Acre, Mato Grosso, Para?ba, Pernambuco e S?o Paulo. Trabalhando h? sete anos com estilismo, a especialidade de Michele X s?o os corseletes, pe?a por que cobra cerca de R$ 450, s? a estrutura - a confec??o de um vestido de noiva fica em m?dia R$ 4.500.

A inspira??o, ela diz, "vem na hora. Se for um vestido mais elaborado, preciso de um tempo para pensar". O vestido mais bonito que criou? "A minha roupa que usei quando fui a Miss Brasil Gay em 2000. Um tomara-que-caia com cauda preto, azul e pink, bordado com 40 mil pedras e cristais", responde.

Gil Velasques foi o respons?vel pela cria??o do traje de gala da candidata do Mato Grosso do Sul, um corselete rebordado com explos?es de strass e pedrarias diversas e uma saia plissada cor de rosa. Velasques trabalha como estilista h? 10 anos. De acordo com o estilista, suas cria?es t?m inspira??o no bom gosto e no luxo. "Eu olho e sinto, ? tudo uma quest?o de momento", diz.

O estilista que tamb?m trabalha com a confec??o de acess?rios, tem como especialidade vestidos de gala com corte de alta costura, trajes por que cobra uma m?dia de R$ 2 mil. O traje de gala da Miss Mato Grosso do Sul custou R$ 5.800. "A roupa tem inspira??o nas deusas da d?cada de 20 e 30. ? uma cria??o de muito luxo e glamour", define.

A candidata do Tocantins, Lisa Suan, n?o precisou de recorrer a um estilista. Ela mesma criou o pr?prio vestido confeccionado em segunda pele com bordados estrat?gicos em cristais irisados de diversas cores. "Primeiro eu idealizei o corpo do vestido, depois surgem os detalhes e os desenhos", explica.

Al?m das passarelas

Mas o luxo ultrapassou os limites das passarelas. Apresentadores, convidados e jurados capricharam na produ??o. Baby Mancini e Marlene Casanova usaram dois vestidos diferentes nos dois momentos distintos do show, a apresenta??o dos trajes t?picos e de gala. N?o decepcionaram o p?blico. A organizadora do Miss Brasil Gay, Mademoselle Debrette de Leblanc surgiu em um longo de cetim bucol rebordado em pedrarias. Os acess?rios inclu?am um par de luvas longas negras sob um bracelete de strass e cristais diversos.

Entre o corpo de jurados, Rebeca Felini surgiu usando um aut?ntico Versace vindo da It?lia. Arlete Heringer, atriz global, fez alus?o ao movimento gay, vestida com um blazer nas cores do arco-?ris sobre um macac?o just?simo preto que mostrava sua boa forma. A Miss Brasil 2002, Tha?sa Thompsen, usou um modelo tomara-que-caia verde rebordado. J? Ta?ssa Nogueira, Miss Brasil Gay 2002, honrou a coroa e passou a faixa com um longo pink de decote ombro a ombro e leve cauda, todo confeccionado em lantejoulas. Arrasou!

