Noite de Festa e muita Alegria
Colabora??o: Chiquinho Mota
O Miss Gay 1998 marcou a noite de s?bado (15 de agosto) pela eleg?ncia, alegria e luxo. Milhares de gays, vindos de todo o Brasil e at? de outros pa?ses, estiveram em Juiz de Fora exclusivamente para o evento, movimentando toda a cidade. Semanas antes do evento j? n?o havia mais vagas em hot?is e nem hor?rios nos sal?es de beleza. Os ingressos para o show se esgotaram na v?spera.
Tradicionalmente, a alegria e o bom humor dos transformistas, travestis e drag queens tomaram conta do cal?ad?o na manh? de s?bado. E ? noite, quem foi ao Sport Clube Juiz de Fora assistir ao show n?o se decepcionou. As candidatas n?o pouparam esfor?os, bom gosto e criatividade. Seus vestidos custaram em m?dia R$ 8.000,00. O material ? quase todo importado.A maioria usa tecidos finos, pedras semi preciosas e outros brilhos. Tudo para compor o glamour de uma noite hollywoodiana.
O Concurso
Criado h? 22 anos por Chiquinho Mota, o Miss Gay, nos tr?s primeiros anos, tinha uma conota??o carnavalesca misturada ao transformismo. Da d?cada de 80 para c?, foram criadas regras para o concurso. Pessoas siliconizadas, por exemplo, n?o podiam fazer parte. Da?, virou uma regra nacional. Nasceu o transformismo no Brasil.
Hoje o evento que conta, anualmente, com um p?blico de mais de 5 mil pessoas, ? conhecido nacionalmente, constando de guias gays internacionais. O concurso ? considerado o maior evento do g?nero no mundo.
O ensaio do desfile ? realizado sempre na sexta-feira que antecede ao espet?culo. ? nessa oportunidade que s?o conhecidas as candidatas que v?m de fora. O coordenador geral Chiquinho Mota faz a ficha t?cnica das transformistas e a marca??o da ordem e tempo de entrada no palco.
O ensaio esse ano contou tamb?m com um festival de ling?i?a e a anima??o do conjunto de forr? Partido Alto.
As 12 finalistas
Melhor figurino
Classifica??oMiss Brasil Gay
1o Louise Balmain (Miss Esp?rito Santo)
2o Larissa Luchesi (Miss S?o Paulo)
3o Fernanda Carrara (Miss Paran?)
4o Michelle Xis (Miss Rio Grande do Sul)
5o Negrine Venturi (Miss Piau?)
Miss Simpatia:
Fernanda Carrara (Miss Paran?)
Melhor Traje T?pico:
1o Laleska de Paula (Miss Pernambuco)
2o D?bora Ayala (Miss Maranh?o)
3o Michelle Xis (Miss Rio Grande do Sul)
Melhor Traje de Gala:
1o Andressa de Moraes (Miss Minas Gerais)
2o D?bora Ayala (Miss Maranh?o)
3o Laleska de Paula (Miss Pernambuco)
Presen?as Marcantes...
Mademoselle Debrette de Leblanc recebendo os aplausos pela excelente organiza??o
Yoko, vencedora do Miss Gay 1994, convidada para compor o juri em 1998
Rebecca Felini arrasando com seu vestido em tons de dourado e mostarda
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!