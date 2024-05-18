Noite de Festa e muita Alegria

Texto:Patr?cia Faria e Cl?udia Martins

Colabora??o: Chiquinho Mota

O Miss Gay 1998 marcou a noite de s?bado (15 de agosto) pela eleg?ncia, alegria e luxo. Milhares de gays, vindos de todo o Brasil e at? de outros pa?ses, estiveram em Juiz de Fora exclusivamente para o evento, movimentando toda a cidade. Semanas antes do evento j? n?o havia mais vagas em hot?is e nem hor?rios nos sal?es de beleza. Os ingressos para o show se esgotaram na v?spera.

Tradicionalmente, a alegria e o bom humor dos transformistas, travestis e drag queens tomaram conta do cal?ad?o na manh? de s?bado. E ? noite, quem foi ao Sport Clube Juiz de Fora assistir ao show n?o se decepcionou. As candidatas n?o pouparam esfor?os, bom gosto e criatividade. Seus vestidos custaram em m?dia R$ 8.000,00. O material ? quase todo importado.A maioria usa tecidos finos, pedras semi preciosas e outros brilhos. Tudo para compor o glamour de uma noite hollywoodiana.

O Concurso

Criado h? 22 anos por Chiquinho Mota, o Miss Gay, nos tr?s primeiros anos, tinha uma conota??o carnavalesca misturada ao transformismo. Da d?cada de 80 para c?, foram criadas regras para o concurso. Pessoas siliconizadas, por exemplo, n?o podiam fazer parte. Da?, virou uma regra nacional. Nasceu o transformismo no Brasil.

Hoje o evento que conta, anualmente, com um p?blico de mais de 5 mil pessoas, ? conhecido nacionalmente, constando de guias gays internacionais. O concurso ? considerado o maior evento do g?nero no mundo.

O ensaio do desfile ? realizado sempre na sexta-feira que antecede ao espet?culo. ? nessa oportunidade que s?o conhecidas as candidatas que v?m de fora. O coordenador geral Chiquinho Mota faz a ficha t?cnica das transformistas e a marca??o da ordem e tempo de entrada no palco.

O ensaio esse ano contou tamb?m com um festival de ling?i?a e a anima??o do conjunto de forr? Partido Alto.

As 12 finalistas

Melhor figurino

Classifica??o