A Galeria de Arte do Fórum da Cultura recebe a partir desta terça-feira (31) a mostra “Reinventando”, do artista visual Edmundo Schmidt. A exposição reúne mais de 15 obras de diversos tamanhos, passeia por esculturas, colagens, móbiles, objetos decorativos e mobiliários, em um conjunto de cores, contrastes, formas geométricas, dimensões e texturas. O foco da mostra busca por algo não convencional e a possibilidade de redesenhar novos destinos para materiais que seriam descartados.

A exposição é também a primeira realizada na Galeria de Arte do Forum da Cultura em 2023. A madeira é a principal matéria-prima utilizada nas obras de Schmidt, estando presente em todas elas. Edmundo Schmidt vem, há algum tempo, se dedicando principalmente às colagens que, além das peças de madeira, reúnem MDF, compensado e outros materiais sobre uma base, com ou sem moldura. Nessas obras, Schmidt privilegia a terceira dimensão e a profundidade, fazendo com que elas se elevem sobre a base de apoio.



É parte da proposta do artista possibilitar um novo uso de peças que seriam descartadas como ladrilho, azulejo, cortiça, casca e pedaços de árvore e outros materiais pouco usuais, inclusive de demolição. Pedaços de mogno, cedro e outras madeiras e materiais viram arte abstrata em esculturas e objetos de decoração, além de peças únicas de mobiliário, com desenhos fora do convencional,

coloridos e contrastantes.

O evento é aberto ao público acontece nesta terça (31), às 19h, na Galeria do Fórum. A mostra permanece em cartaz até o dia 17 de fevereiro, estando aberta para visitação de segunda a sexta, das 10h

às 19h, com entrada franca. A mostra também contará com repercussão nos perfis do Forum da Cultura no Instagram e no Facebook.





Tags:

Agenda Cultural | Forum da Cultura | juiz de fora