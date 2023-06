Música ao ar livre, instrumentos especiais e o som da natureza: uma combinação perfeita para quem quer relaxar e se conectar com o meio ambiente. Essa é a proposta do “Som na Mata”, evento que será realizado pelo Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no próximo sábado (3) das 9h às 11h.

Segundo a UFJF, o público terá uma experiência sensorial e musical, permitindo um momento de pausa na rotina para que possam “escutar” o que a natureza tem a dizer através de instrumentos convencionais e não convencionais, como kalimbas, liras e maracás.

Ex-aluno de Biologia da UFJF, Bruno Targs é músico, percussionista e compositor, formado pela Universidade de Música Popular Bituca. Realiza trabalhos em educação musical com crianças e adultos e já trabalhou com recuperação motora através de instrumentos. Além disso, é profissional especializado em construir instrumentos de cordas convencionais ou não convencionais (luthier).

Conforme explica o músico, cada instrumento fabricado por ele possui alguma relação com os elementos da natureza. O kalimbas, por exemplo, é de origem africana e tem ligação com a água. O didgeridoo, conhecido pelo o seu som grave, possui referência à Terra. A lira – primeiro instrumento de cordas inventado pelo homem, segundo historiadores – possui um som mais etéreo, fazendo associação à água e ao evento. Há ainda os maracás, com referência à energia indígena, presente no Jardim Botânico. Já os instrumentos tradicionais, como o violão e os tambores, serão utilizados pelo artista para a exaltação às forças da natureza e da ancestralidade.

O público contará com apresentação de músicas de povos indígenas e de composições autorais. “Irei apresentar músicas que devem ser apreciadas de olhos fechados. O intuito é que cada um leve sua canga para poder deitar e absorver o som, o contato com o chão e os sons naturais do Jardim”, pontua.

Ainda segundo Bruno, a música e os sons acabam sendo portais que, quando o ouvinte consegue e se permite entrar e se misturar, conhece lugares que ainda não tinha acessado antes, onde cada som soa de acordo com a direção do vento. É exatamente este o objetivo da apresentação: permitir a entrega, de conexão consigo e com o entorno.

Em comemoração ao dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Jardim Botânico está entre as instituições envolvidas na 12ª Semana Integrada do Meio Ambiente de Juiz de Fora, organizada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG), entre os dias 31 de maio e 7 de junho. A programação tem palestras, trilhas, oficinas, blitz educativa e visitas guiadas.

A abertura da semana ficará por conta do professor Fabrício Alvim, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), com a palestra “Dos naturalistas ao Antropoceno: uma viagem pela vegetação de Juiz de Fora”, no Jardim Botânico da UFJF, às 13h30 desta quarta, 31.

Especialista na vegetação do Jardim Botânico, uma das abordagens da palestra do docente será a apresentação de resultados de estudos dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica sobre as florestas urbanas do município e seus históricos. “Estes dados que apresentamos ao poder público recentemente apontam que, entre as cidades sustentáveis, Juiz de Fora tem um grande potencial para se destacar como um dos municípios mais verdes, tendo 17% a 25% da área territorial coberta por florestas nativas”, ressalta Fabrício.

As atividades da semana serão realizadas em diversos locais da cidade de forma gratuita.

