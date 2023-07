Em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia (19/08), Juiz de Fora recebe no próximo dia 05, das 14h às 20h, a 8ª Feira de Fotografia no Espaço Manufato, localizado na Rua Fonseca Hermes, 36, Centro de Juiz de Fora. O evento gratuito e aberto ao público, busca incentivar o senso crítico de jovens e adultos e dar destinos ecléticos às fotografias.

Esta edição pretende lembrar a data trazendo novas imagens em cor e preto e branco, em suportes e formatos variados, com temas para atender e encantar todos os gostos. Além disso, haverá, a divertida troca de imagens do 'Foto Escambo', às 17h, com a finalidade de incentivar a criação de coleções particulares, quando cada participante pode trocar de uma a três fotos. Oportunidade para obter fotos criativas com qualidade, impactantes e únicas de fotógrafos da cidade. Com esse propósito, é preciso fazer uma inscrição prévia até o próximo domingo (23) no blog.



A curadoria da Feira de Fotografia é de Eridan Leão e Sérgio Neumann e contará com a participação de: Carlos Hernadez Guell, Cicéia Almeida, Cristian Weitzel, Eric Weitzel, Humberto Nicoline, Isa Arcuri, Jober Costa, Malu Machado e Tetê Lima, expandindo para um bate papo livre com os profissionais.

FOTO: Humberto Nicoline/ Divulgação - Museu Mariano Procópio e suas estatuas

