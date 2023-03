Testes de visão gratuitos

Segunda-feira, 09 de julho de 2007, atualizada ?s 17h41

Testes de vis?o gratuitos s?o reativados em JF no dia da Sa?de Ocular

Fernanda Leonel

Rep?rter



Na pr?xima ter?a-feira, dia 10 de julho, o servi?o de Oftalmologia do Hospital Universit?rio da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulga a reativa??o de um projeto de extens?o, para comemorar o dia da sa?de ocular.

Crian?as de escolas da rede p?blica de ensino da cidade v?o ser beneficiadas com testes de vis?o gratuitos, com o objetivo de prevenir e auxiliar no tratamento de qualquer dificuldade visual das crian?as entre tr?s e sete anos.

A escolha do p?blico alvo tem explica??o. De acordo com o servi?o de oftalmologia do HU, esta ? a fase em que ocorre o desenvolvimento visual, sendo, por isto, mais f?cil tratar de qualquer refra??o ou patologia diagnosticada.

O projeto de extens?o, que leva o nome de "Tomada da Acuidade Visual e Pr?-escolar da Rede Municipal de Juiz de Fora", al?m do diagn?stico de miopias, cataratas e estrabismos, para citar alguns exemplos, vai ainda envolver pais e alunos atendidos em palestras educativas.