?rica tomou posse em 3 de janeiro e a montagem da passarela do samba come?ou logo no dia seguinte. A previs?o ? que todos os trabalhos estejam conclu?dos no dia 4 de fevereiro.

A ACESSA.com entrevistou a superintendente, que nos deu detalhes do que vai acontecer na cidade nestes dias de festa, falou sobre a constru??o de um samb?dromo e, mesmo sem ter tido tempo para pensar em mais nada, al?m do carnaval, ela ainda comenta sobre a administra??o que pretende fazer ? frente do Departamento de Cultura da Prefeitura.

ACESSA.com: Este ? o seu segundo cargo p?blico, n?o ??

?rica: Sim. Eu sou formada em Hist?ria pela Universidade Federal de Juiz de Fora; tenho especializa??o em Hist?ria Moderna e Contempor?nea pela PUC-MG e mestrado em Ci?ncia da Religi?o, pela UFJF. Na administra??o p?blica, fui chefe do Departamento respons?vel pela coordena??o dos N?cleos de Articula??o da Vida na Escola (Naves), na Ger?ncia de Educa??o B?sica, entre 2001 e 2004. Essa experi?ncia tem me ajudado muito, atualmente, para saber como caminhar pelo setor p?blico e me facilitou nestes primeiros dias ? frente da Funalfa. Pretendo aproveitar minha forma??o como historiadora, para conduzir os trabalhos na Funda??o.

ACESSA.com: Voc? tomou posse h? tr?s semanas e vai ter exatamente um m?s para resolver todo o carnaval da cidade... Como est? sendo isso?

?rica: Este ano, apesar do pouco tempo que a gente teve pra preparar o carnaval (assumimos no dia 03/01 e o carnaval ser? dia 05/02), temos nos dedicado muito para fazer o melhor poss?vel. Por?m, sem grandes altera?es. Tudo que a gente pensa em fazer, como trabalhar com as escolas de samba durante o ano todo, motivando-as, se dar? em um processo longo, que s? poderemos implementar em 2006. Mas, mesmo assim, temos algumas novidades este ano.

ACESSA.com: Quais?

?rica: O pre?o do ingresso, este ano, ser? de um real mais um kilo de alimento n?o-perec?vel. Como o prefeito gosta de enfatizar, queremos deixar a marca da solidariedade nesta festa popular, ajudando ?s pessoas que necessitam destes alimentos. Isso j? ? uma grande novidade, porque achamos que, com isso, vamos estar preenchendo mais a Avenida. Tamb?m aumentamos os espa?os para a atender ? popula??o que deseja se sentar e assistir ao espet?culo. Antes, muitos ficavam de p?, mal acomodados. Agora, vamos colocar arquibancadas de tr?s degraus, al?m das arquibancadas maiores, que foram ampliadas. Teremos cerca de 4 mil lugares, na Avenida Rio Branco.

ACESSA.com: Qual a expectativa da Funalfa para esta festa?

?rica: O que a gente mais quer ? que a festa marque a for?a do carnaval como cultura popular. Que seja um carnaval que preze pela seguran?a dos participantes, que se reestabele?a a no??o de que ele pode ser uma festa familiar, onde todos possam participar e brincar juntos. E que seja alegre, tranq?ila e bonita.

ACESSA.com: O prefeito Alberto Bejani tem falado constantemente sobre a constru??o de um samb?dromo em JF... como vai ser isso?

?rica: O prefeito vem falando nisso seguidamente, sim, porque reconhece essa necessidade. Na verdade, a Avenida Rio Branco ? o cora??o de Juiz de Fora e ? muito gostoso poder fazer o carnaval l?, pois a cidade inteira percebe a movimenta??o da festa. Mas, ao mesmo tempo, JF cresceu muito e isso est? inviabilizando o carnaval na Avenida, pois atrapalha o tr?nsito, fica perigoso para os pedestres... ? desejo do prefeito que, a partir do ano que vem, j? exista um samb?dromo. Provavelmente, estaremos trabalhando nisso logo depois do carnaval, a fim de buscar recursos e, ao mesmo tempo, tentar encontrar um local adequado para esta obra - um lugar que nos possa ser ?til o ano todo, n?o s? no carnaval.

ACESSA.com: Como vai ser a programa??o este ano? O que vai acontecer?

?rica: Este ano teremos uma programa??o mais extensa... nosso carnaval vai come?ar na quinta-feira (dia 03), com bailes, blocos, trios el?tricos na avenida, al?m do desfile das escolas de samba (confira a programa??o clicando aqui!). A Funalfa tamb?m est? apoiando outros blocos que v?o sair nos bairros, porque muitas pessoas preferem curtir o carnaval em seu pr?prio bairro.

ACESSA.com: E por quanto est? saindo toda esta festa?

?rica: O custo total do carnaval 2005 para a Prefeitura, previsto no or?amento, ? de R$ 684 mil, sendo que R$ 300 mil foram repassados ? Liga das Escolas de Samba e distribu?dos entre as escolas. J? R$ 384 mil s?o para a Funalfa, que organiza a montagem de toda a infra-estrutura da avenida, al?m de dar apoio a blocos e bandas da festa.

ACESSA.com: J? deu tempo de pensar em mais alguma coisa, sem ser o carnaval? Alguma mudan?a?

?rica: T? dif?cil (risos). Estamos recebendo muitos projetos e a diretora de cultura est? analisando as propostas aos poucos, mas ainda n?o tivemos tempo para nos concentrarmos nisso. Logo ap?s o carnaval vamos come?ar a deliberar sobre isso. Estaremos tamb?m implementando uma gest?o democr?tica, baseada na organiza??o de um colegiado, com representantes de todos os departamentos da Funalfa. Tudo que tiver que ser decidido ter? que passar por este colegiado.