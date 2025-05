Turunas ? bicampe? Unidos do Ladeira vice-campe? e Real Grandeza fica em terceiro



Rep?rter: Renata Cristina

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Fevereiro/2007

Mais uma vez quem ganha os m?ritos de Momo ? a Turunas do Riachuelo. Com o enredo ?N?is ? mineiro de Minas Gerais, Uai!!!?, a escola totalizou 91,1 pontos e faturou o 1? lugar no Carnaval de Juiz de Fora. Por uma diferen?a de dois pontos, a Unidos do Ladeira foi a segunda colocada e a Real Grandeza entrou em terceiro no p?dio do samba.

Para o carnavalesco da campe?, Paulo Berberick, h? cinco anos na escola, o 1? lugar veio com a empolga??o na avenida. "A nossa vit?ria n?o foi em termos pl?sticos, mas na comunica??o com o p?blico", garante. O carnavalesco conta que passou dois meses confinado no barrac?o da Turunas. "O trabalho foi de envolvimento entre todos os membros da escola", declara.

Ainda sem o c?culo exato, a Turunas estima ter investido R$ 100 mil no Carnaval 2007. Berberick ainda n?o sabe se continuar? a frente das alegorias, j? que trabalha na a?rea da educa??o e assumir? a dire??o do Caic de Linhares em 2007.

Em meio as comemora?es das campe?s, a Uni?o das Cores, do grupo de avalia??o, vibrou com a ascen??o para o grupo 1-B. J? a escola Vale do Paraibuna foi penalizada por entrar na avenida com apenas 28 baianas e desceu para o grupo 1-B.

A Feliz Lembran?a ficou na quarta coloca??o, com o enredo ?Cesar Romero na FELIZ encanta e na LEMBRAN?A os seus 30 anos de colunismo?. A Juventude Imperial ficou em quinto lugar, trazendo para o carnaval ?Kalof? Olorum ? os quatro elementos na cria??o do mundo ao som dos tambores africanos?.