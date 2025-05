Carnaval 2008 pode ter estrutura alterada Infra-estrutura e organiza??o est?o sendo discutidas pela Liga das Escolas de Samba



Rep?rter: Renata Cristina

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Fevereiro/2007

Leia mais: Resultado Carnaval 2007

O carnaval juizforano pode ganhar novos moldes a partir de 2008. Em uma avalia??o extra-oficial realizada pela Liga das Escolas de Samba, pontos da infra-estrutura e organiza??o est?o sendo discutidos. De acordo com o presidente da Liga, Edson Tostes Filho, as ?reas de concentra??o e disper??o das escolas, al?m de locais dos banheiros e passagem do p?blico devem entrar na lista de melhorias.

"Mesmo chegando ao fim com um saldo muito positivo, ainda podemos realizar algumas modifica?es", considera o presidente da Liga. Conforme informou Edson, as escolas tiveram dificuldades com o espa?o reduzido parar entrar e sair da Avenida Brasil.

Uma reuni?o deve ser realizada na pr?xima quarta-feira, dia 28, para a elabora??o de um relat?rio dos quatro dias de Carnaval, presta??o de contas e marca??o de data para a elei??o do novo presidente da Liga.