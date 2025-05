Tudo pronto para o Carnaval em Juiz de Fora Chuva pode atrapalhar quem fica na arquibancada, mas mesmo assim, presidente da Liga das Escolas de Samba convoca popula??o a comparecer

31/01/2008

Para apresentar um bom carnaval, Juiz de Fora conta com algumas novidades para a edi??o de desfiles das escolas de samba neste ano. Quesitos como som e luz recebem um investimento especial.

As arquibancadas e os camarotes contam com som instalado nos 850 metros da passarela do samba e, para a sonoriza??o dos desfiles, escolas v?o utilizar dois caminh?es de som com a tecnologia digital.

Segundo a assessoria da Funalfa, a ilumina??o tamb?m estar? mais intensa. Na passarela dos desfiles, v?o ser utilizados 300 refletores com 400 watts cada e 60 refletores com 2.000 watts cada. Na ?rea de concentra??o e a ?rea de dispers?o das escolas v?o haver 12 refletores de 2.000 watts de pot?ncia cada um.

Mas todo esse investimento pode ser em v?o, caso a chuva continue insistente. "As mesas e camarotes j? est?o quase todos vendidos, sobre as arquibancadas ? que pode ser um problema por causa da chuva. O mau tempo tamb?m atrapalha os componentes das escolas de samba na hora de desfilar. O lance ? torcer para que o tempo n?o fique muito feio" , comenta o presidente da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora, Edson Tostes.

Segundo a previs?o do 5? Distrito de Meteorologia, a previs?o para o Carnaval ? de chuva e frio com temperaturas que v?o oscilar entre 16?C e 24?C. Mesmo assim, Edson convoca todos os juizforanos que gostam de carnaval para prestigiar os desfiles, as escolas de samba e a festa da cidade.

Quatro mil lugares v?o estar dispon?veis nas arquibancadas, cem mesas com quatro lugares cada uma e mais cinq?enta camarotes (25 comerciais com dez lugares cada um e mais 25 oficiais).

Durante os quatro dias do carnaval, a Funalfa manter? funcionando em sua sede, ? Avenida Rio Branco, 2.234, sempre de 9h ?s 17h, uma Central de Informa?es do Carnaval. Ligando para o telefone 3690-8146, os foli?es poder?o obter informa?es sobre o carnaval juizforano, como: programa??o oficial, hor?rios dos desfiles, localiza??o das arquibancadas, servi?o m?dico na avenida, interdi?es do tr?fego, altera?es do tr?nsito, entre outras.

Ingressos:

Para a arquibancada o juizforano paga R$ 1 mais um quilo de alimento n?o-perec?vel para os setores 1 e 2. Quem deseja a mesa paga R$ 200 (4 pessoas), v?lido para quatro dias: s?bado, domingo, segunda-feira e ter?a-feira. E no camarote o valor chega a R$ 700, para dez pessoas, v?lido para quatro dias.

O acesso de menores ?s arquibancadas e aos camarotes para assistir aos desfiles oficiais s? ser? permitido se os mesmos estiverem acompanhados dos pais ou respons?veis. As crian?as com at? tr?s anos de idade, ao colo, n?o pagar?o ingresso para ter acesso ?s arquibancadas.

(Clique na imagem para ter acesso ao mapa da Avenida ampliado)

Confira a ordem dos desfiles do grupo de avalia??o:

S?bado, dia 02 de fevereiro, a partir de 20h30 - Grupo de Avalia??o Afoxe Il? Okan Odara Oy?

Semente Bamba

Bloco da Imprensa (a confirmar)

G.R.E.S. Unidos do Grizzu

A.C.R. Acad?micos do Manoel Hon?rio Os blocos e as escolas do Grupo de Avalia??o t?m, no m?nimo, 30 minutos e, no m?ximo, 60 minutos para desfilar. O intervalo entre os desfiles ? de 10 minutos.

Domingo, dia 03 de fevereiro, a partir de 19h30 - Grupo 1A Bloco do Demlurb

G.R.E.S. Mocidade Independente do Progresso

G.R.E.S. Juventude Imperial

G.R.E.S. Unidos do Ladeira

G.R.E.S. Feliz Lembran?a

G.R.A.C.E.S. Real Grandeza

G.R.E.S. Turunas do Riachuelo As Escolas de Samba do Grupo 1A t?m no m?nimo 45 minutos e m?ximo 70 minutos para desfilar. O intervalo entre os desfiles ? de 10 minutos.

Segunda-feira, dia 04 de fevereiro, ?s 19h - Grupo 1B Bloco do Bafo da On?a

G.R.E.S. Uni?o das Cores

G.R.E.S. ?guia de Ouro

G.R.E.S. Partido Alto

G.R.E.S. Mocidade Independente de S?o Mateus

G.R.E.S. Rivais da Primavera

G.R.E.S. Vale do Paraibuna

G.R.E.S. Cacique de Lins As Escolas de Samba do Grupo 1B t?m, no m?nimo, 45 minutos e, no m?ximo, 70 minutos para desfilar. O intervalo ? de 10 minutos.

Ter?a-feira, dia 05 de fevereiro, ?s 20h - Desfile das Campe?s Afox? Niza Nganga Njungo com a participa??o dos Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro

Campe? do Grupo de Avalia??o

Vice-campe? do Grupo 1B

Campe? do Grupo 1B

Vice-campe? do Grupo 1A

Campe? do Grupo 1A

Apura??o dos desfiles

A apura??o oficial dos desfiles das escolas de samba dos grupos de Avalia??o e 1A ser? realizada na segunda-feira, 04 de fevereiro, ?s 14h, no Anfiteatro Jo?o Carri?o - Funalfa (Avenida Rio Branco, 2.234).

A apura??o oficial do grupo 1B acontece na ter?a-feira, dia 05, ?s 13h. As escolas de samba dos grupos 1A e 1B que forem campe?s, vice-campe?s e classificadas em terceiro lugar, al?m do t?tulo, ganham trof?u.

